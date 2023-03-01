Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Я не согласен с этим. У меня своя позиция»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Тарасов не согласен со словами Александра Кокорина про тюрьму.

Форвард кипрского «Ариса» ранее сказал: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти».

– Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?

– Это его позиция. Я не могу за него отвечать.

– Но вы не согласны с этим?

– Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.

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6 комментариев

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nugoboss
Индюк про павлина
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hulk&boloto
А какая у тебя позиция с мужиками?
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Jadie James
это потому что ты не мужик, посидишь - поймешь)
господи, какое гавно я комментирую - то дзюба, то тарасов, то анзор, то ловчев, то мостовой, то володька.. почему умные не говорят?((
+1
-1
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Ебздрогыч
Каждый нормальный мужчина должен показать футболку с фото президента, добавил Тарасов
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Ярослав Сухоруков
для тех , кто не понял - это его позиция
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evil
Не мужик, Саша бы его под шконку определил
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-2
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