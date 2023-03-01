Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Я не согласен с этим. У меня своя позиция»

не согласен со словами про тюрьму.

Форвард кипрского « » ранее сказал: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти».

– Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?

– Это его позиция. Я не могу за него отвечать.

– Но вы не согласны с этим?

– Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.

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