Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Я не согласен с этим. У меня своя позиция»
Дмитрий Тарасов не согласен со словами Александра Кокорина про тюрьму.
Форвард кипрского «Ариса» ранее сказал: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти».
– Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?
– Это его позиция. Я не могу за него отвечать.
– Но вы не согласны с этим?
– Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.
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господи, какое гавно я комментирую - то дзюба, то тарасов, то анзор, то ловчев, то мостовой, то володька.. почему умные не говорят?((