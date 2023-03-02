«Фанаты «Зенита» кидали снежки, не беспокоясь, что игроки идут с детьми. Праздник для ребенка мог закончиться, когда прилетело бы в глаз». Быстров о матче Кубка в Ульяновске

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров рассказал об атмосфере на матче «Волга» – «Зенит» в Фонбет Кубке России.

«Все мирно настроены, только снежки кидали с той стороны, где были фанаты «Зенита». Причем их не беспокоило, что футболисты идут с маленькими детьми. Просто закидывали их снежками.

Праздник для ребенка мог бы закончиться в ту секунду, когда снежок бы прилетел в глаз. Они об этом не думали, просто веселились», – сказал бывший игрок «Зенита».

Напомним, во время матча болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека «Зенита» Вендела в момент замены.

Быстров о броске банана в Вендела: «Не каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Может, человек без злого умысла это делал. Надо разбираться»

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Если продолжит своих критиковать, отключат газ, простите, отстранят от кормушки матчмо...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bot Vinnik
Володька обиделся на здравицы в свою честь, и трибуны перепутал)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Надо наказать.Перенести кубковую игру с Динамо в Москву.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ужас. Предлагаю подойти к вопросу шире и запретить снег.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ответ Забил ли Заболотный?
Лучше бы кидались бананами - добавил Володька
Ну это банан можно кинуть и без умысла. А вот снежком кидаться - тут сто процентов деструктивные намерения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaSpeR-13
Так ребенок мог споткнуться и разбить глаз о землю
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Это заявление имело бы смысл, если бы фанаты Зенита были сплошь неграми.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WilJkeee
А злые мужики с усами прут мешки, щедро посыпают мир наиболее слабых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Фанаты Зенита сидели 1,5 часа тише воды ниже травы в самолёте,когда их об этом попросил папа спящего малыша,но это неинтересно никому,а вот снежок в рожу это да.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
а дали бы устроители детям в ответ с пожарной машинкой поиграться... они бы живо этих любителей снежков в сосули превратили
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr.us
Так и банан прилетел от них же уверен, только почему-то все Волгу обвиняют
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Ответ Кирилл.С-Пб
Банан не тому кинули. Закусывать нужно, Володька!)
Ему походу банан не кинули, а вставили ....)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elegante
Когда уже Володя заткнётся?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alyur
Разбирательство РФС идёт по конкретному случаю, а Володька включает "дурака". Вот в Питере на улице упадёт ему на макушку кусок штукатурки (к сожалению дома старые и бывают такие случае) и причём здесь банан будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Банан не тому кинули. Закусывать нужно, Володька!)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Кстати, в трансляции с первых минут было видно, как с трибун закидывают поле снежками, притом противоположную от гостевой трибуны, часть.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Хавчик окончательно стал идиотом.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забил ли Заболотный?
Лучше бы кидались бананами - добавил Володька
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий