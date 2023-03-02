«Фанаты «Зенита» кидали снежки, не беспокоясь, что игроки идут с детьми. Праздник для ребенка мог закончиться, когда прилетело бы в глаз». Быстров о матче Кубка в Ульяновске

рассказал об атмосфере на матче « » – «Зенит» в Фонбет Кубке России.

«Все мирно настроены, только снежки кидали с той стороны, где были фанаты «Зенита». Причем их не беспокоило, что футболисты идут с маленькими детьми. Просто закидывали их снежками.

Праздник для ребенка мог бы закончиться в ту секунду, когда снежок бы прилетел в глаз. Они об этом не думали, просто веселились», – сказал бывший игрок «Зенита».

Напомним, во время матча болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека « » Вендела в момент замены.

Быстров о броске банана в Вендела: «Не каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Может, человек без злого умысла это делал. Надо разбираться»

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков