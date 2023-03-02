Дэнни Симпсон о свидании с мисс Калифорния: «Все шло хреново, и тут меня хлопнули по плечу – это был Роналду. Она стала совсем другим человеком после этого. Так что будь здоров, Ронни»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия светская хроника Лестер Дэнни Симпсон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт Футбол

Дэнни Симпсон рассказал, как Криштиану Роналду помог ему во время свидания. 

«Мы [с «Лестером»] отправились в Лос-Анджелес в предсезонное турне, играли против «ПСЖ». Мы думали: «Что мы здесь делаем?» Обычно мы ездим в Дублин, а сейчас в Лос-Анджелесе.

В определенный день я ускользнул из отеля команды, меня подвезли до стейк-ресторана. Я познакомился с мисс Калифорния, ужинал с ней, и, клянусь богом, все шло хреново. 

Это было больно, все шло не очень хорошо, и тут меня легонько хлопнули по плечу. Я посмотрел, и оказалось, что это Роналду. Он сказал: «Симмо!», а я сказал «Ронни!» Я встал, приобнял его и все такое. Мы немного поболтали, потому что у нас предсезонка, а он выиграл Евро, так что у него был длительный перерыв.

Я снова сел, а она спросила: «Откуда ты знаешь Роналду?» Я преуменьшил это и сказал: «Раньше я играл с ним», как будто это ничего не значило. С этой секунды она полностью изменилась.

Честно говоря, она стала совершенно другим человеком, и все потому, что Роналду поздоровался со мной. Так что будь здоров, Ронни», – сказал бывший защитник «Лестера» в подкасте Under The Cosh.

Симпсон и Роналду играли в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08.

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76 комментариев

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Вячеслав Суворов
Причина в другом. Она вспомнила мультик про Симпсонов и подумала что это его семья.
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Evgueniy
Это из анекдота же. Только там Роналду был послан)
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Ира15577
Ответ Ира15577
А Вы знаете что Рон каждый год сдает свой костный мозг и кровь для больных детей!!! И деньги им перечисляет а отличие от наших футболистов???? Да мало ли что он сказал?!! Надо смотреть в целом!! А те, кто говорит гадости про Рона, в основном ему просто завидуют, потому что сами ничего не добились в жизни!! Настоящие любители футбола никогда не скажут гадости про Рона!!!
Забыла написать, что так как Рон донор, он не делает татуировки!!!
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Ира15577
Ответ Yury Fedoseev
Роналду противоречивый человек. Миллион восхитительных жизненных случаев , где он очень благородно поступал и , к сожалению, очень много случаев , где его футбольное чсв выставляло в не самом лучшем свете.
А Вы знаете что Рон каждый год сдает свой костный мозг и кровь для больных детей!!! И деньги им перечисляет а отличие от наших футболистов???? Да мало ли что он сказал?!! Надо смотреть в целом!! А те, кто говорит гадости про Рона, в основном ему просто завидуют, потому что сами ничего не добились в жизни!! Настоящие любители футбола никогда не скажут гадости про Рона!!!
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EnergyStyle
Ну блин как-то двояко он объяснил итог...не понятно, дала по итогу или нет? То ли посочувствовать ему, то ли порадоваться...
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ReneHoseman
Ответ pit4er
Мамаев: сижу на свидании с мисс Москва, кто-то хлопает по плечу, поворачиваюсь, а там тоже мисс Москва
... поворачиваюсь,
а там миссис краснодар
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nb8dwryv56
У меня вопрос: а что за прикол такой у редакции, сначала делать пост об этом (и не только), а потом эту же историю в ленту новостей заливать?
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Artushka
Ответ pit4er
Мамаев: сижу на свидании с мисс Москва, кто-то хлопает по плечу, поворачиваюсь, а там тоже мисс Москва
Очень четко и грамотно подмечено)))
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deimon7.7
Ответ SWS
Говорит же будь здоров, значит обломилось
Еще глупый, бывает)
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ReneHoseman
Ответ Lavinka
Симпсону явно перепало после такого !
ведь хорошая история.
а лео дал бы ему в печень,
но для мисс калифорнии
этого бы тоже хватило
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Mitya26
В общем, он её отжучил.
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9chymzyxvz
Ответ Данилъ Шипицинъ
что вам сделала буква к?
Не публиковал спортс почему то🤣 типа оскорбительний комментарий
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Lavinka
Симпсону явно перепало после такого !
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Совесть Черданцева
Ответ pit4er
Мамаев: сижу на свидании с мисс Москва, кто-то хлопает по плечу, поворачиваюсь, а там тоже мисс Москва
Кокорин
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Сергей Орлов
Напоминает анекдот про Макаревича, "Андрюха, отстань, не до тебя сейчас!")
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zweroboy1
Дэнни Симпсон о свидании с мисс Калифорния: Все шло хреново. Потом мы немного выпили и тут меня хлопнули по плечу. Это был Гомер Симпсон. Потом мы немного покурили. И тут по плечу уже хлопнули мою подругу, это был Барт Симпсон. Дальше не помню, но было весело.
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ant.mart
Ответ Men77
ну естественно, это же семейка Симпсонов
)))) точняк
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Men77
Роза Сябитова где то завидует Рону
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Unclemeat
Ответ Radik_2.0
между строк читается что она ему дала. пялил мисс Калифорния, порадуемся за чувака)))
В оригинале пишут, что после этого он "lose respect" к ней, но был рад на следующий день рассказать историю друганам на тренировке. Так что может ничего и не было. Хотя и упоминается, что второе свидание тоже было. Без Шерлока Холмса тут вряд ли разобраться.
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Cash_flow
Ответ Aleus Marcus
странно, что ты его помнишь. Ах да, соседям тогда не до своего клуба было, следили плотно за МЮ
Тот сезон, кстати, где Симпсон и КриРо играли вместе, Манчестер Сити завершил поражением от Мидлсбро 1:8))
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Men77
Ответ ant.mart
и отцом их сына и был криштиану )))))
ну естественно, это же семейка Симпсонов
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All-Eyes On-Me
Ответ pit4er
Мамаев: сижу на свидании с мисс Москва, кто-то хлопает по плечу, поворачиваюсь, а там тоже мисс Москва
Это коммент года, уже можно никаких опросов не проводить. Просто ШЕДЕВР
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Колено Кэма Нили
Хлопок по плечу: Привет, Гомер! И все пошло по другому.
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tiga1
офигенная история, какой же Роналду красавчик
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гилберт
Блин, ну прикольно.
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