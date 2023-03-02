Дэнни Симпсон о свидании с мисс Калифорния: «Все шло хреново, и тут меня хлопнули по плечу – это был Роналду. Она стала совсем другим человеком после этого. Так что будь здоров, Ронни»

рассказал, как помог ему во время свидания.

«Мы [с « »] отправились в Лос-Анджелес в предсезонное турне, играли против «ПСЖ». Мы думали: «Что мы здесь делаем?» Обычно мы ездим в Дублин, а сейчас в Лос-Анджелесе.

В определенный день я ускользнул из отеля команды, меня подвезли до стейк-ресторана. Я познакомился с мисс Калифорния, ужинал с ней, и, клянусь богом, все шло хреново.

Это было больно, все шло не очень хорошо, и тут меня легонько хлопнули по плечу. Я посмотрел, и оказалось, что это Роналду. Он сказал: «Симмо!», а я сказал «Ронни!» Я встал, приобнял его и все такое. Мы немного поболтали, потому что у нас предсезонка, а он выиграл Евро, так что у него был длительный перерыв.

Я снова сел, а она спросила: «Откуда ты знаешь Роналду?» Я преуменьшил это и сказал: «Раньше я играл с ним», как будто это ничего не значило. С этой секунды она полностью изменилась.

Честно говоря, она стала совершенно другим человеком, и все потому, что Роналду поздоровался со мной. Так что будь здоров, Ронни», – сказал бывший защитник «Лестера» в подкасте Under The Cosh.

Симпсон и Роналду играли в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08.

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