Дэнни Симпсон о свидании с мисс Калифорния: «Все шло хреново, и тут меня хлопнули по плечу – это был Роналду. Она стала совсем другим человеком после этого. Так что будь здоров, Ронни»
Дэнни Симпсон рассказал, как Криштиану Роналду помог ему во время свидания.
«Мы [с «Лестером»] отправились в Лос-Анджелес в предсезонное турне, играли против «ПСЖ». Мы думали: «Что мы здесь делаем?» Обычно мы ездим в Дублин, а сейчас в Лос-Анджелесе.
В определенный день я ускользнул из отеля команды, меня подвезли до стейк-ресторана. Я познакомился с мисс Калифорния, ужинал с ней, и, клянусь богом, все шло хреново.
Это было больно, все шло не очень хорошо, и тут меня легонько хлопнули по плечу. Я посмотрел, и оказалось, что это Роналду. Он сказал: «Симмо!», а я сказал «Ронни!» Я встал, приобнял его и все такое. Мы немного поболтали, потому что у нас предсезонка, а он выиграл Евро, так что у него был длительный перерыв.
Я снова сел, а она спросила: «Откуда ты знаешь Роналду?» Я преуменьшил это и сказал: «Раньше я играл с ним», как будто это ничего не значило. С этой секунды она полностью изменилась.
Честно говоря, она стала совершенно другим человеком, и все потому, что Роналду поздоровался со мной. Так что будь здоров, Ронни», – сказал бывший защитник «Лестера» в подкасте Under The Cosh.
Симпсон и Роналду играли в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
а там миссис краснодар
а лео дал бы ему в печень,
но для мисс калифорнии
этого бы тоже хватило