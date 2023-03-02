Месси не намерен покидать Европу летом – он считает, что еще слишком рано

не планирует покидать Европу летом.

Срок контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

По данным Diario Sport, Месси хочет продолжить выступления в Европе. В связи с этим вариант с возвращением в Аргентину или отъездом в США не рассматривается. Лео считает, что покидать Европу еще слишком рано.

В этом сезоне на счету аргентинца 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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