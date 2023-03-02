Месси не намерен покидать Европу летом – он считает, что еще слишком рано
Лионель Месси не планирует покидать Европу летом.
Срок контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
По данным Diario Sport, Месси хочет продолжить выступления в Европе. В связи с этим вариант с возвращением в Аргентину или отъездом в США не рассматривается. Лео считает, что покидать Европу еще слишком рано.
В этом сезоне на счету аргентинца 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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Особенно на фоне того, что ПСЖ упорно ищет замену Лео и готовы на любую кандидатуру.. Дажк непрочь из отсталой РПЛ привезти разжиревшего Малкома или сбитого лётчика Зиеша из сбитого Челси.
В этом году ещё ЗМ получать :)
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