Месси не намерен покидать Европу летом – он считает, что еще слишком рано

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Лионель Месси не планирует покидать Европу летом.

Срок контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

По данным Diario Sport, Месси хочет продолжить выступления в Европе. В связи с этим вариант с возвращением в Аргентину или отъездом в США не рассматривается. Лео считает, что покидать Европу еще слишком рано.

В этом сезоне на счету аргентинца 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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9 комментариев

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Тор 100
Даже не обсуждается
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dr. cage
Самоуверенно на самом деле..

Особенно на фоне того, что ПСЖ упорно ищет замену Лео и готовы на любую кандидатуру.. Дажк непрочь из отсталой РПЛ привезти разжиревшего Малкома или сбитого лётчика Зиеша из сбитого Челси.
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Фанат Лионеля Месси
Конечно рано
В этом году ещё ЗМ получать :)
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AF007
Глоры рыгалду после официального продления контракта Короля с ПСЖ до 2026:

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مختار موسى حاجييف
года 2 надо поиграть, в 35 он лучший с отрывом, плюс минус этот уровень может сохранить года 2.
+2
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ConorNite
Конечно, рано. Человеку всего 36 исполнится в июне. Еще долгие годы впереди на высшем уровне...
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Гамаль Хайдаров
все еще хочет побесить Роналду
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cektor
Месси же не примадонна , к верблюдам ехать)
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Барсик Юрана
Конечно, Месси не верблюд же
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