«Аль-Наср» связался с Рамосом насчет трансфера. Защитнику нравится в «ПСЖ», но он не уверен, что контракт продлят

« » хочет подписать еще одну звезду после трансфера Криштиану Роналду.

Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением защитника «ПСЖ» и сообщило о желании подписать его, сообщает Marca.

Экс-капитану «Реала» и сборной Испании комфортно в « », но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хотел подписать хавбека «Реала» Луку Модрича, но получил отказ.