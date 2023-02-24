«Аль-Наср» связался с Рамосом насчет трансфера. Защитнику нравится в «ПСЖ», но он не уверен, что контракт продлят
«Аль-Наср» хочет подписать еще одну звезду после трансфера Криштиану Роналду.
Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением защитника «ПСЖ» и сообщило о желании подписать его, сообщает Marca.
Экс-капитану «Реала» и сборной Испании комфортно в «ПСЖ», но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хотел подписать хавбека «Реала» Луку Модрича, но получил отказ.
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