«Аль-Наср» связался с Рамосом насчет трансфера. Защитнику нравится в «ПСЖ», но он не уверен, что контракт продлят

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» хочет подписать еще одну звезду после трансфера Криштиану Роналду.

Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением защитника «ПСЖ» и сообщило о желании подписать его, сообщает Marca.

Экс-капитану «Реала» и сборной Испании комфортно в «ПСЖ», но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хотел подписать хавбека «Реала» Луку Модрича, но получил отказ.

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8 комментариев

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Val Smith
Ответ Андрей Хенто
Ну даже если так, то Серхио никто не осудит, он заслужил заработать перед пенсией хорошие деньги.
Так и я о том, даже Модрича не осудят если ему 40+ млн. в год дадут на 2-3 года.
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Андрей Хенто
Ответ Val Smith
Может то может, но если там раза в 3+ больше будут платить за последний в жизни контракт...
Ну даже если так, то Серхио никто не осудит, он заслужил заработать перед пенсией хорошие деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Val Smith
Ответ Андрей Хенто
Серхио ещё вполне может сезон-другой провести на высоком уровне, в Аравию всегда успеет, там платят не за игру, а за имя.
Может то может, но если там раза в 3+ больше будут платить за последний в жизни контракт...
+3
0
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Екн Лор
Жаль Марсело уже упустили. Могли бы собрать Роналду, Рамоса, Марсело, Пепе, Бэйла и выиграть 3 Азиатских ЛЧ подряд
это Модрич сейчас отказался, а через годик наверняка согласится. и, чтоб 2 раза не вставать, еще Бенза можно будет подписать
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-1
-1
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Адепт Суперлиги
Ой, а что такое? Обладатель пяти ЗМ не выводит грозный чемпионат пустыни? Какая жалоость
+1
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-1
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Андрей Хенто
Серхио ещё вполне может сезон-другой провести на высоком уровне, в Аравию всегда успеет, там платят не за игру, а за имя.
+3
-2
+1
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Любезный Коссутий
мало предложили 🤷‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Жаль Марсело уже упустили. Могли бы собрать Роналду, Рамоса, Марсело, Пепе, Бэйла и выиграть 3 Азиатских ЛЧ подряд
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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