Малком: «Цель «Зенита» – разместить вторую чемпионскую звезду на эмблеме в конце сезона»

рассказал о важной цели в этом сезоне.

«Мне кажется, мы с каждым днем и каждым советом главного тренера как команда становимся все сильнее.

И ведь это фантастика, что за 12 матчей мы не проиграли ни одного и пропустили при этом всего 5 мячей. Это очень немного, это показатель того, что «Зенит» хорошо работает и в защите, и в атаке. Забили ведь тоже немало (33 мяча – прим. ред.).

Нам надо продолжать в том же духе. Тем более у всех есть совершенно понятная цель – в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду.

Считаю, у нас все для этого есть. Каждый из нас – я, Клаудиньо, Мостовой, Бакаев и другие – стараемся помогать команде, отрабатывая и в обороне, и в атаке. Мне кажется, в нынешнем сезоне это особенно видно. А в целом, это результат тренировочной работы», – сказал бразильский хавбек.

Напомним, каждый клуб за пять побед в чемпионате страны может разместить на своей эмблеме звезду. На счету «Зенита» одна победа в чемпионате СССР и восемь – в чемпионате России.