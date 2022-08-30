Wildberries стал техническим партнером «Зенита»

объявил о сотрудничестве с Wildberries.

Маркетплейс стал техническим партнером петербургского клуба. Договор рассчитан на два года.

Wildberries станет поставщиком спортивной экипировки всем командам системы «Зенита», клубной академии и ее филиалов со второй части сезона-2022/23.

В первом туре группового этапа Фонбет Кубка России логотип Wildberries появится на игровой форме игроков основной команды, а в рамках игр чемпионата России – со второй части сезона.

«Рады приветствовать в рядах наших партнеров лидера своей индустрии – компанию Wildberries. Убеждены в больших перспективах этого сотрудничества, потому что нас объединяет главное – любовь к спорту и искренняя преданность делу, а также желание достигать в своей отрасли новых высот.

Платформа Wildberries пользуется большой популярностью у россиян за счет богатого ассортимента, удобной доставки, качественного сервиса и, конечно же, отношения к своим клиентам и партнерам – ожидаем, что поставка и нашей формы будет такой же быстрой и комфортной, – отметил генеральный директор «Зенита» .

Wildberries уже сотрудничает с командами Мир , и .

Фото: официальный сайт «Зенита»