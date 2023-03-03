«Арсенал» и Сака продлят контракт на 5 лет – обо всем договорились. Переговоры с Салиба идут

« » и обсуждают новый контракт.

По данным журналиста , стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения, но обсуждение пока не вышло на заключительные стадии.

Переговоры проходят в положительном ключе. Салиба хочет остаться в «Арсенале», а клуб готов дать ему крупный долгосрочный контракт. Сторонам еще предстоит обсудить зарплату, срок соглашения и некоторые другие детали.

Недавно новый контракт с «Арсеналом» заключил Габриэл Мартинелли. Очень скоро это сделает и . У вингера есть договоренность с «канонирами» о новом 5-летнем контракте. Осталось дождаться лишь официального заявления от «Арсенала».

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