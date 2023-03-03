«Арсенал» и Сака продлят контракт на 5 лет – обо всем договорились. Переговоры с Салиба идут

Теги премьер-лига Англия Арсенал Вильям Салиба Букайо Сака Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» и Вильям Салиба обсуждают новый контракт.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения, но обсуждение пока не вышло на заключительные стадии.

Переговоры проходят в положительном ключе. Салиба хочет остаться в «Арсенале», а клуб готов дать ему крупный долгосрочный контракт. Сторонам еще предстоит обсудить зарплату, срок соглашения и некоторые другие детали.

Недавно новый контракт с «Арсеналом» заключил Габриэл Мартинелли. Очень скоро это сделает и Букайо Сака. У вингера есть договоренность с «канонирами» о новом 5-летнем контракте. Осталось дождаться лишь официального заявления от «Арсенала».

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51 комментарий

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Тимур Гарипов
Ништяк
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Eziiko
Отличная новость,думаю и Салиба останется
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Mike Denisovs
Ну прекрасно) всех лидеров подписали.
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Zidane 21
классная молодая команда у арсенала, хочется чтоб у них всё получилось, удачи.
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KerroChelsea
Последние игры и уровень который он показывает – впечатляют. Однозначно заслужил
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Bergkamp007
Отличная новость! Теперь должны ударно провести концовку!
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Cover Jover
Спортс опять сломался и не показывает комментарии
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Jaxongir Shodiev
Если продлят всем котракты, но не купят никого еще, то всё равно ТО можно будет заносить в плюс, ведь команда еще молодая и будет и дальше прогрессировать
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Momos
Разумный выбор. Молодой, хорошие зубы, крепкие ноги, сильные руки, добродушен и вынослив.
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ConorNite
Сака очень неплох в нынешнем сезоне. Однозначно продлевать. В нынешней форме на него будет серьезный спрос. Да и прогрессировать будет. 21 год всего.
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Его Величество Златан
топ трансферы!
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Черный52
Супер
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Кирилл Голивец
Салиба - абсолютно идеальный защитник для высокой линии обороны. Даже Холанда он отрезал от игры по большей части игры с МС.

Сака - самый неклассический афробританский вингер для меня. Уверен, что в отличие от Стерлинга, может играть с большим акцентом на интеллект, а не скорость, когда ему будет 25+.

Арсенал делает серьезную заявку на возвращение на 20 лет назад в плане амбиций.
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Quintin07
это хорошо, костяк молодых игроков остается и это прекрасно, клуб на верном пути развития.
+2
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Виьалий
Подписали воспитанника и лидера! Молодого и амбициозного! Наконец начинается сборка костяка Арсенала. Всех канониров с хорошей новостью. Верим! Ждём! Надеемся!
+1
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Iguodala
отличные новости, настоящее и будущее канониров
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Konstar
Идеально! Продление Сака и Салиба сейчас важнее любых трансферов
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ALMANAC
Лидеры команды без вариантов
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DolJun
пока что выглядит как ошибка, лучше бы дождался чемпионства если оно будет
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Alexander Rybakov
Отличная новость. Сака любит Арсенал, тащит его уже не первый сезон. Надеюсь ему дадут достойный контракт, и он еще много лет проведет в Арсенале.
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TrueGooner
Отлично.
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Maxim Naumov
А все боялись, как провал с пенальти на Евро молодого Саку сломает. Растет самый перспективный атакующий англичанин своего поколения
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Dastan Zhapar Uulu
Хорошая новость, именно эти ишроки будущее Арсенала.
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Arima Baki
эти парни будущее Арсенала, рад что клуб в состоянии сохранить свои главные активы
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ACyanideSmile
Лучший игрок команды, 21 год. Не трудно себе представить, кем он может стать для Арсенала через лет 7-8, если продолжит прогрессировать и играть на таком высоком уровне.
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