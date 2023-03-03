«Арсенал» и Сака продлят контракт на 5 лет – обо всем договорились. Переговоры с Салиба идут
«Арсенал» и Вильям Салиба обсуждают новый контракт.
По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения, но обсуждение пока не вышло на заключительные стадии.
Переговоры проходят в положительном ключе. Салиба хочет остаться в «Арсенале», а клуб готов дать ему крупный долгосрочный контракт. Сторонам еще предстоит обсудить зарплату, срок соглашения и некоторые другие детали.
Недавно новый контракт с «Арсеналом» заключил Габриэл Мартинелли. Очень скоро это сделает и Букайо Сака. У вингера есть договоренность с «канонирами» о новом 5-летнем контракте. Осталось дождаться лишь официального заявления от «Арсенала».
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Сака - самый неклассический афробританский вингер для меня. Уверен, что в отличие от Стерлинга, может играть с большим акцентом на интеллект, а не скорость, когда ему будет 25+.
Арсенал делает серьезную заявку на возвращение на 20 лет назад в плане амбиций.