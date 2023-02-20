Зинченко о фолах на Сака: «Можно говорить о Месси, Роналду, Неймаре – судьи должны защищать таких игроков. Защитники пытаются спровоцировать Букайо, сбить его с ног»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Арсенал Неймар Александр Зинченко Букайо Сака Футбол

Александр Зинченко призвал судей лучше защищать Букайо Сака

«Букайо – невероятный игрок, все крайние защитники из других команд знают, что он очень опасен, поэтому они пытаются спровоцировать его, сбить с ног, и судьи должны это знать.

Можно говорить о Месси, Криштиану [Роналду], Неймаре и подобных игроках. Судьи должны защищать игроков такого типа.

Помимо Букайо, у нас есть другие нападающие, которые очень опасны, и судьи должны быть внимательны – они, конечно, должны присматривать за ними», – сказал защитник «Арсенала». 

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20 комментариев

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Игорь Гурьев
Ответ Кенигсбергер
Юмор не твое.
О спасибо большое ! Учту 😁😉
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Кенигсбергер
Ответ Игорь Гурьев
Фолы на Саке сильно задевают Зинченко! Он может оскорбиться ! 🥲🤡
Юмор не твое.
+2
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+2
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TrueGooner
Давно заметил, что Грилиша тоже много сбивают, и он многих сажает на жёлтые карточки. Такова судьба техничных дриблеров.
0
0
0
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Игорь Гурьев
Фолы на Саке сильно задевают Зинченко! Он может оскорбиться ! 🥲🤡
+1
-3
-2
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Акыл Сатыбалдиев
Сака на данный момент отличную игру демонстрирует, контроль мяча, обводки, скорость, пас, без него Арсеналу очень тяжело будет, пусть главное без травм играет, тот же Винисиус вроде обладает такими же качествами, но что плохо он дурачится любит
+1
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Lana Rhoades
А защитникам что, нужно комфортные условия для нападающих создавать?)
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-3
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Rustam Abdullayev
Все дриблёры получают по ногам то кто не дриблёр дайот пас пока не збили
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OldRedWhite
Ответ Bashibuzuck
Судьи должны защищать всех игроков
Просто судить по правилам , а не комкать карточки в кармашке до 70-ой минуты )))
+5
-1
+4
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grek087
Ответ Wekil Halylow
Вроде Сака никого не оскорбляет как Винисус но всёравно получает по ногам
Кого оскорбляет Винисиус и за что?
+1
-9
-8
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Homelender_666
Зина прав в том, что судьи должны защищать топовых игроков, особенно дриблёров, т.к. именно они привносят в игру элементы шоу.
+8
-1
+7
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Андрей Хенто
Ответ Wekil Halylow
Вроде Сака никого не оскорбляет как Винисус но всёравно получает по ногам
Наверное потому что Сака техничный футболист, которым априори больше всех достается.
+11
-2
+9
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Lavinka
Вот это новость от Зинченко ! Защитники хотят сбить с ног нападающего ! Сенсация !!!
+6
-4
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Джейме Ланнистер
Причем здесь Роналду? Роналду уже дано не умеет в дриблинг и избегает любого стыка
+2
-4
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Schiaff1no
Зинченко лучше бы научился так же жестко соперников встречать
+4
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Wekil Halylow
Вроде Сака никого не оскорбляет как Винисус но всёравно получает по ногам
+8
-10
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Гамаль Хайдаров
Сака просто сбивают, или еще ненавидят как Винисиуса?
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Peter Parker
Правила для всех едины, не знаю, почему Александр пытается давить на жалость. При этом, Сака вроде не малыш, хоть и молод. В том же росте он обходит и Месси и Неймара, да и самого Зинченко.
+2
-5
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Давид Agabekyan
А когда Сака по Морено бьёт то норм
0
-8
-8
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Дмитрий Гудков
Судьи должны судить по правилам
+1
-3
-2
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Bashibuzuck
Судьи должны защищать всех игроков
+12
-1
+11
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