Зинченко о фолах на Сака: «Можно говорить о Месси, Роналду, Неймаре – судьи должны защищать таких игроков. Защитники пытаются спровоцировать Букайо, сбить его с ног»
Александр Зинченко призвал судей лучше защищать Букайо Сака.
«Букайо – невероятный игрок, все крайние защитники из других команд знают, что он очень опасен, поэтому они пытаются спровоцировать его, сбить с ног, и судьи должны это знать.
Можно говорить о Месси, Криштиану [Роналду], Неймаре и подобных игроках. Судьи должны защищать игроков такого типа.
Помимо Букайо, у нас есть другие нападающие, которые очень опасны, и судьи должны быть внимательны – они, конечно, должны присматривать за ними», – сказал защитник «Арсенала».
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