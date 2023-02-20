призвал судей лучше защищать .

«Букайо – невероятный игрок, все крайние защитники из других команд знают, что он очень опасен, поэтому они пытаются спровоцировать его, сбить с ног, и судьи должны это знать.

Можно говорить о , [Роналду], и подобных игроках. Судьи должны защищать игроков такого типа.

Помимо Букайо, у нас есть другие нападающие, которые очень опасны, и судьи должны быть внимательны – они, конечно, должны присматривать за ними», – сказал защитник «Арсенала».