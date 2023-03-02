Артета о 4:0 с «Эвертоном»: «Нам нужно было немного магии, и Сака сделал это. Как только мы забили, игра раскрылась»
Микель Артета доволен крупной победой «Арсенала» над «Эвертоном».
Лондонский клуб дома разгромил соперника со счетом 4:0 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.
«Я доволен победой и тем, как мы играли после первых 25 минут. В начале матча у нас были сложности, играть против «Эвертона» трудно.
Как только мы забили первый гол, игра раскрылась. Нам нужно было немного магии, и Букайо [Сака] сделал это. Затем мы прибавили и заслужили победу.
Из-за стиля игры «Эвертона» – вертикальной игры, подборов мяча – маленького преимущества в счете недостаточно. Но во втором тайме мы сыграли действительно хорошо и могли забить больше.
Я рад, когда вижу, что команда играет так, как мы хотим. Я очень доволен зрелостью и качеством игры, которые мы продемонстрировали», – сказал главный тренер «Арсенала».
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