Артета о 4:0 с «Эвертоном»: «Нам нужно было немного магии, и Сака сделал это. Как только мы забили, игра раскрылась»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Микель Артета доволен крупной победой «Арсенала» над «Эвертоном».

Лондонский клуб дома разгромил соперника со счетом 4:0 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Я доволен победой и тем, как мы играли после первых 25 минут. В начале матча у нас были сложности, играть против «Эвертона» трудно.

Как только мы забили первый гол, игра раскрылась. Нам нужно было немного магии, и Букайо [Сака] сделал это. Затем мы прибавили и заслужили победу.

Из-за стиля игры «Эвертона» – вертикальной игры, подборов мяча – маленького преимущества в счете недостаточно. Но во втором тайме мы сыграли действительно хорошо и могли забить больше.

Я рад, когда вижу, что команда играет так, как мы хотим. Я очень доволен зрелостью и качеством игры, которые мы продемонстрировали», – сказал главный тренер «Арсенала».

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5 комментариев

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Sevuska
Магия доминирования приносит свои плоды 👍
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RealJericho
Понравилось, как отыграл Мартинелли!
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TrueGooner
Зинченко тоже маг тот ещё, как оказалось.
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carlitosway
следующий отрезок из 5 игр может стать решающим, у сити ближайшие игры посложней, так что есть шанс оторваться еще на более комфортное преимущество, а там уже останется играть всего 8 туров
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QWertY
Оказывается в Лондоне два мага)
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