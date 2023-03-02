Артета о 4:0 с «Эвертоном»: «Нам нужно было немного магии, и Сака сделал это. Как только мы забили, игра раскрылась»

доволен крупной победой «Арсенала» над « ».

Лондонский клуб дома разгромил соперника со счетом 4:0 в перенесенном матче 7-го тура .

«Я доволен победой и тем, как мы играли после первых 25 минут. В начале матча у нас были сложности, играть против «Эвертона» трудно.

Как только мы забили первый гол, игра раскрылась. Нам нужно было немного магии, и [Сака] сделал это. Затем мы прибавили и заслужили победу.

Из-за стиля игры «Эвертона» – вертикальной игры, подборов мяча – маленького преимущества в счете недостаточно. Но во втором тайме мы сыграли действительно хорошо и могли забить больше.

Я рад, когда вижу, что команда играет так, как мы хотим. Я очень доволен зрелостью и качеством игры, которые мы продемонстрировали», – сказал главный тренер « ».

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы