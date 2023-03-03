Судья РПЛ Галимов: «Почувствовал силу соцсетей после матча «Спартака». Понял — везде найдут»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи болельщики Роман Галимов соцсети Чемпионат.com Футбол

Арбитр Мир РПЛ Роман Галимов рассказал о реакции болельщиков на его судейство.

«Я почувствовал силу соцсетей после матча «Спартак» – «Уфа». Тогда понял, что везде найдут. Это был мой дебютный сезон в РПЛ. Вообще второй матч только. «Спартак» проиграл – 0:1.

Там был эпизод, когда один из игроков «Спартака» в концовке матча упал в штрафной. Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил.

Пришли люди и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой профиль. Видимо, накопились эмоции – решили выплеснуть. Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьей и друзьями», — сказал Галимов.

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8 комментариев

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sled
Аршавину расскажи, и этой, как её, илюхиной, строительнице
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OldRedWhite
Верните Вилкова !
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Roman Sorokin
Ответ Яков Фридман
Если судишь правильно, то совесть чиста и бояться нечего. Дрожат те, у кого рыльце в пушку, как те, кто обслуживает нашу сбг корпорацию.
Как бы ты хорошо не судил - у проигравшей команды всегда найдутся фанаты-идиоты, которые обвинят судью и будут писать ему оскорбления
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Яков Фридман
Если судишь правильно, то совесть чиста и бояться нечего. Дрожат те, у кого рыльце в пушку, как те, кто обслуживает нашу сбг корпорацию.
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Do Cent
У нас длинные руки!!!
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Ильдар Фарукшин
Откровения начались. Дзюбиный корона вирус. Пошёл в народ
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Zenith forever
Сети секты!
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Slavnov
и без соц сетей бы нашли,по любому из соседей,масса болельщиков спартака,у великого и могучего везде свои люди
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