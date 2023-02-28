«Иванов и Казарцев – клоуны. Зарема может гордиться. Судейский корпус на хер распустить!» Рэпер L’One о матче «Спартак» – «Локомотив»

Рэпер L’One резко высказался о судействе матча «Спартак» – « » (4:2).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был .

«Иванов – клоун! 🤡 Казарцев – клоун! 🤡 [Салихова] может гордиться! Судейский корпус на хер распустить!» – написал Леван Горозия в инстаграме.

Скриншот: инстаграм Левана Горозии

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