«Иванов и Казарцев – клоуны. Зарема может гордиться. Судейский корпус на хер распустить!» Рэпер L’One о матче «Спартак» – «Локомотив»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи болельщики Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев брань Зарема Салихова контент Футбол

Рэпер L’One резко высказался о судействе матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был Василий Казарцев.

«Иванов – клоун! 🤡 Казарцев – клоун! 🤡 Зарема [Салихова] может гордиться! Судейский корпус на хер распустить!» – написал Леван Горозия в инстаграме.

 

Скриншот: инстаграм Левана Горозии

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103 комментария

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Ян Константинопольский
Кто такой этот репер и почему нам должно быть важно его мнение?
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Борис Шепляков
А в голове один мотив,
Опять везут локомотив.
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Роман Леонтьев
Ответ Direct free kick
Рэп - кал
"Рэп-шмэп"
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Борис Шепляков
Ответ Vasilyev
А теперь представьте реакцию красно-белых на такое судейство, если бы клуб на месте Локо. Напольный клуб же. Голосование на спортсе свели 50 на 50 в моменте с фолом перед голом.
Можешь помечтать ещё о чем нибудь.
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
Кишка тонка (прост. насмешл. или презр.) – у кого-либо мало сил, способностей сделать что-либо. Ты лучше у своих спроси почему через одного рекламируете ЛГБТ(голубые,пидерские...)
Нет, извини. Ты интересуешься, ты и спрашивай.
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Классный руководитель
чувак просто о себе напомнил наверное на концерт три человека собирает
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Alestern
чем он недоволен? тем, что Спартак был лучше во всём и без этих пенальти? :)
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СИ
Ответ Михаил Савченко
А где судят хорошо? Можешь назвать чемпионат без судейских скандалов?
Случаются, а у нас системно. К гадалке ненадо ходить - ждите скандала в след туре.
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Slavnov
Ответ </c/>
отличное замечание, Иванов и Казарцев давно заслуживают увольнения из профессии и раз за разом их ставят на ключевые матчи...
Вилкова вернуть.
P.S Зенит.
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Alexander Nikitin
Казарцев в своей время придумал пенальти в скандальном матче Спартак - Сочи и остался судить. Так чего удивляться что сидя на VAR он не увидел очевидных вещей. По-прежнему остаюсь при мнении, что весь судейский корпус РПЛ разогнать. Набрать новый (пусть без лицензий но что нам сейчас до УЕФА) и они "не профессионалы" хуже судить не будут. Без зачистки под корень дерево сгниëт.
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Slavnov
рэп г
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Владимир Молявин
А инстаграм разве не запрещён???
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Колька Бакалейко
Ответ Vasilyev
А теперь представьте реакцию красно-белых на такое судейство, если бы клуб на месте Локо. Напольный клуб же. Голосование на спортсе свели 50 на 50 в моменте с фолом перед голом.
Сколько раз Спартак был бит этими двумя клоунами…
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Coongur
Ответ Spartakus1984
Объясни каким образом фол на Миранчуке был,если его не сбили и он ударил по мячу,завершив атаку?!Или до него вообще нельзя было дотрагиваться,бороться с ним,дуть ему в спину?Явного фола не было,это не балет и не пенальти
Посмотри момент в динамике - деф втащил по ноге, в результате чего удар и не получился, Миранчук "киксанул". Там на скорости отрывать ногу не обязательно было. По мне - это фол. Фишка в том, что не плечо в плечо, что было бы нормальной борьбой, а именно в бедро пнул.
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
Где я ошибся? Дим, радуешься как ребёнок) P.S. почему у тебя всегда кишки, г..о и прочее непотребство в комментариях?
Кишка тонка (прост. насмешл. или презр.) – у кого-либо мало сил, способностей сделать что-либо.
Ты лучше у своих спроси почему через одного рекламируете ЛГБТ(голубые,пидерские...)
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Сергей Орлов
Недорепер, не знающий правил, негодует. Какая прелесть)
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Злодей Спб
А что еще делать судьям, если их запугал токсичный спартак своими постоянными наездами и нытьём. Все эти апелляции КБ к судейскому корпусу на протяжении двух-трёх предыдущих сезонов дали плоды - судьи просто запуганы и трактуют моменты в пользу КБ, лишь бы им не сломали жизнь или карьеру.

Это определённо делает судейство более комфортным для КБ, но делает ли более качественным? Нет.
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Валерий Глубокий
А это хто ХерПер ? Давай Досвидос )))
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Dyscha Ribar
Ответ Vasilyev
А теперь представьте реакцию красно-белых на такое судейство, если бы клуб на месте Локо. Напольный клуб же. Голосование на спортсе свели 50 на 50 в моменте с фолом перед голом.
Вы чего разнылись, девочки- убираем два гола, Спартак идет дальше, какая проблема! Лантратова почитайте, а не нойте!
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Valentin Kompaneytsev
Ответ usg25@bk.ru
а как результат....?
Результат удовлетворил, но особенно впечатлила игра.
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Toxic Trips
Ответ Vasilyev
А теперь представьте реакцию красно-белых на такое судейство, если бы клуб на месте Локо. Напольный клуб же. Голосование на спортсе свели 50 на 50 в моменте с фолом перед голом.
представили , уже была так раз 100 за последние лет 5 и нечего живем дальше, а вам бы лучше поменьше всякую шваль из конюшни пачками брать тогда может и карма отпустит.
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MeKSer1324
напомним, что инстаграм запрещенная соцсеть на территории российской федерации
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тот самый Кадрус
Ответ Direct free kick
Рэп - кал
Промес- наркобарыга.
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тот самый Кадрус
Ответ Spartakus1984
Как бомбануло у него)!
Просто он сидит на том, что Промес возит.
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Spartakus1984
Ответ Алексей Магоев
Как ни прискорбно, но в чем-то этот деятель прав. Как болельщик Спартака могу только сказать, чтос Казарцевым все понятно уже давно, он просто профнепригоден, а вот таких подарков от Иванова я не ожидал. Пенальти на Миранчуке в 1-ом тайме скорее был, чем нет, фол на Тикнизяне очевиден. Но вот за многие годы наконец произошло чудо, спорные моменты трактуются в пользу Спартака, я не ожидал, что такое увижу.
Объясни каким образом фол на Миранчуке был,если его не сбили и он ударил по мячу,завершив атаку?!Или до него вообще нельзя было дотрагиваться,бороться с ним,дуть ему в спину?Явного фола не было,это не балет и не пенальти
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