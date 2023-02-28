«Иванов и Казарцев – клоуны. Зарема может гордиться. Судейский корпус на хер распустить!» Рэпер L’One о матче «Спартак» – «Локомотив»
Рэпер L’One резко высказался о судействе матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).
В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был Василий Казарцев.
«Иванов – клоун! 🤡 Казарцев – клоун! 🤡 Зарема [Салихова] может гордиться! Судейский корпус на хер распустить!» – написал Леван Горозия в инстаграме.
Скриншот: инстаграм Левана Горозии
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Опять везут локомотив.
P.S Зенит.
Ты лучше у своих спроси почему через одного рекламируете ЛГБТ(голубые,пидерские...)
Это определённо делает судейство более комфортным для КБ, но делает ли более качественным? Нет.