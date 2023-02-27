22% ударов «Барсы» по воротам в Ла Лиге приходятся на Левандовского. Больше – только у Мурики и Унала

На Роберта Левандовского приходится 22% ударов «Барселоны» в текущем сезоне .

В текущем сезоне Ла Лиги польский нападающий пробил по воротам соперника 75 раз. В общей сложности « » нанесла 347 ударов по воротам. По этому показателю Левандовского опережают только нападающий « » (25% ударов, 52/211) и форвард «Мальорки» (24% ударов, 50/209).

Левандовски с 15 голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Левандовски не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании. Форвард «Барсы» пропустит около 2 недель из-за травмы бедра