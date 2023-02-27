22% ударов «Барсы» по воротам в Ла Лиге приходятся на Левандовского. Больше – только у Мурики и Унала
На Роберта Левандовского приходится 22% ударов «Барселоны» в текущем сезоне Ла Лиги.
В текущем сезоне Ла Лиги польский нападающий пробил по воротам соперника 75 раз. В общей сложности «Барселона» нанесла 347 ударов по воротам. По этому показателю Левандовского опережают только нападающий «Хетафе» Энес Унал (25% ударов, 52/211) и форвард «Мальорки» Ведат Мурики (24% ударов, 50/209).
Левандовски с 15 голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании.
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Я к тому, что сама формулировка статистики данной в новости ( без остального контекста о котором я Вас и спросил, в виде процента ударов игрока по воротам от общего количества ударов команды) ничего не может говорить о "сложности" таких действий в условной Мальорке по сравнению с Барселоной.
Согласны ?
Как простая статистика по проценту ударов одного игрока по воротам, относительно всех ударов команды( без дополнительной информации), может что-то говорить про уровень созидателей ( о которых ты пишешь) или о общем уровне команды, сможешь объяснить, при это не выглядя глупым?))
Я вот понятия не имею сколько забил Мурик и с каких позиций он наносил удары.
Тут даже нет статы сколько он конкретно раз пробивает по воротам в среднем за игру.
Для твоего уровня , еще необходимо пояснить , что, условно, вне контекста, 25 % от 100 ударов команды - это 25 ударов, а 25% от 40 ударов команды- это 10 ударов.
Что тебе дала информация из статьи без пояснений, один бог "душноты" и "бомбежки пятой точки" знает))
Практически каждый твой коммент душная лабуда, как у какого-то дедка..
Не удивлюсь, если тебе хорошо за полтинник и ты вместо посиделок со старыми пердунами в домино дежуришь в камментах.. Как вахтер на этаже Барсы.
Очевидно, что уровень созидателей и исполнителей в Мальорке несравнимо хуже чем уровень создателей и исполнителей в Барсе..
Или по твоему Гави и Педри создают также как нонеймы из Мальорки? А Дембеле, Фати и Ферран реализуют как партнёры Мурики по атаке?
Или у тебя непосредственно припекло, что Мурику выделили, а Леву нет?
В чем твоя беда?
А какая разница именно в этой статистике, с соотношением между ударами и голами, между уровнем Мальорки и Барселоны( или любого другого топ клуба), что Вы решили подчеркнуть этот факт--- не очень понял, если честно