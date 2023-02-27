22% ударов «Барсы» по воротам в Ла Лиге приходятся на Левандовского. Больше – только у Мурики и Унала

Теги Барселона Хетафе Мальорка Ла Лига Роберт Левандовски Энес Унал Ведат Мурики Футбол

На Роберта Левандовского приходится 22% ударов «Барселоны» в текущем сезоне Ла Лиги.

В текущем сезоне Ла Лиги польский нападающий пробил по воротам соперника 75 раз. В общей сложности «Барселона» нанесла 347 ударов по воротам. По этому показателю Левандовского опережают только нападающий «Хетафе» Энес Унал (25% ударов, 52/211) и форвард «Мальорки» Ведат Мурики (24% ударов, 50/209).

Левандовски с 15 голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Левандовски не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании. Форвард «Барсы» пропустит около 2 недель из-за травмы бедра

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14 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ blaugrano
Забивать за Мальорку сложнее, с их-то подбором игроков. А он отличался с играх Атлетико, Реалом, Бетисом (дважды), Вильярреалом (тоже дважды).
А сколько он там забил и за сколько ударов ? Я просто понятия не имею о его стате.

Я к тому, что сама формулировка статистики данной в новости ( без остального контекста о котором я Вас и спросил, в виде процента ударов игрока по воротам от общего количества ударов команды) ничего не может говорить о "сложности" таких действий в условной Мальорке по сравнению с Барселоной.

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Леван Мкртчян
Ответ dr. cage
Приз главного душнилы спортса официально твой. Практически каждый твой коммент душная лабуда, как у какого-то дедка.. Не удивлюсь, если тебе хорошо за полтинник и ты вместо посиделок со старыми пердунами в домино дежуришь в камментах.. Как вахтер на этаже Барсы. Очевидно, что уровень созидателей и исполнителей в Мальорке несравнимо хуже чем уровень создателей и исполнителей в Барсе.. Или по твоему Гави и Педри создают также как нонеймы из Мальорки? А Дембеле, Фати и Ферран реализуют как партнёры Мурики по атаке? Или у тебя непосредственно припекло, что Мурику выделили, а Леву нет? В чем твоя беда?
Уровень топового австралопитека спортса, уже давно за тобой, так что сильно не радуйся , но ты продолжаешь пробивать очередное дно , пытаясь накинуть про душноту, когда сам пишешь чушь, даже не понимая про что пишешь😂

Как простая статистика по проценту ударов одного игрока по воротам, относительно всех ударов команды( без дополнительной информации), может что-то говорить про уровень созидателей ( о которых ты пишешь) или о общем уровне команды, сможешь объяснить, при это не выглядя глупым?))
Я вот понятия не имею сколько забил Мурик и с каких позиций он наносил удары.
Тут даже нет статы сколько он конкретно раз пробивает по воротам в среднем за игру.

Для твоего уровня , еще необходимо пояснить , что, условно, вне контекста, 25 % от 100 ударов команды - это 25 ударов, а 25% от 40 ударов команды- это 10 ударов.

Что тебе дала информация из статьи без пояснений, один бог "душноты" и "бомбежки пятой точки" знает))
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dr. cage
Ответ Леван Мкртчян
У Левы тоже получается , что каждый пятый удар голевой в Ла-лиге. Он же 15 голов уже вроде забил в лиге, не? А какая разница именно в этой статистике, с соотношением между ударами и голами, между уровнем Мальорки и Барселоны( или любого другого топ клуба), что Вы решили подчеркнуть этот факт--- не очень понял, если честно
Приз главного душнилы спортса официально твой.

Практически каждый твой коммент душная лабуда, как у какого-то дедка..
Не удивлюсь, если тебе хорошо за полтинник и ты вместо посиделок со старыми пердунами в домино дежуришь в камментах.. Как вахтер на этаже Барсы.

Очевидно, что уровень созидателей и исполнителей в Мальорке несравнимо хуже чем уровень создателей и исполнителей в Барсе..
Или по твоему Гави и Педри создают также как нонеймы из Мальорки? А Дембеле, Фати и Ферран реализуют как партнёры Мурики по атаке?

Или у тебя непосредственно припекло, что Мурику выделили, а Леву нет?
В чем твоя беда?
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blaugrano
Ответ Леван Мкртчян
У Левы тоже получается , что каждый пятый удар голевой в Ла-лиге. Он же 15 голов уже вроде забил в лиге, не? А какая разница именно в этой статистике, с соотношением между ударами и голами, между уровнем Мальорки и Барселоны( или любого другого топ клуба), что Вы решили подчеркнуть этот факт--- не очень понял, если честно
Забивать за Мальорку сложнее, с их-то подбором игроков. А он отличался с играх Атлетико, Реалом, Бетисом (дважды), Вильярреалом (тоже дважды).
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Сергей Липатов
Ответ Sevuska
Турок , косовар и поляк лучшие по ударам в Ла Лиге . Интересно 🧐
и? лучше, что б были парагваец, испанец и тоголезец? или руский, белорус и американец, как в анекдотах?
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Леван Мкртчян
Ответ blaugrano
У Мурики каждый пятый удар - голевой. А ведь он делает это в Мальорке...
У Левы тоже получается , что каждый пятый удар голевой в Ла-лиге. Он же 15 голов уже вроде забил в лиге, не?

А какая разница именно в этой статистике, с соотношением между ударами и голами, между уровнем Мальорки и Барселоны( или любого другого топ клуба), что Вы решили подчеркнуть этот факт--- не очень понял, если честно
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blaugrano
У Мурики каждый пятый удар - голевой. А ведь он делает это в Мальорке...
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Tristan...
Для этого его и брали. Правда, в последних матчах результативность упала, но время набрать форму ещё есть. Ждём ещё много голов от Роберта.
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Gheorghe Rusu
Зря Лева ушел в это шапито, испортил себе карьеру только. Понятно, что там(в Баварии) хотели его выкинуть ради Холланда, но нужно было действовать иначе. В любом случае, надесь еще порадует нас красивыми моментами.
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Меган Лайф
Как там говорили бчкшники - барса последних лет играла по принципу отдай на месси, а он что-нибудь придумает? Ничего, вот новатор хави построил нео тики так
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ •milord•
И в чем он будет неправ?
А в том, что благодаря нему Барселона на первом месте
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Sevuska
Турок , косовар и поляк лучшие по ударам в Ла Лиге . Интересно 🧐
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•milord•
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас придет ригобер, и скажет, какое Левандовский дно
И в чем он будет неправ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас придет ригобер, и скажет, какое Левандовский дно
+2
-3
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