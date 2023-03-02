Губерниев – Слуцкому: «Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван»

объяснил свою критику в адрес бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Комментатор ранее написал в своем телеграм-канале: «Блин, я всегда знал, что тренер по футболу слабак!!! Но я никогда не думал,что тренер Слуцкий глупый слабак... Разочарование😜🥲».

Выяснилось, что Губерниев ответил этим постом на высказывание тренера в интервью Дмитрию Шнякину, где тот выразил недовольство работой Губерниева на телевидении.

«Почему я написал такое мнение в свой телеграм-канал? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал и нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным.

Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич.

И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опалéв. Я тоже сталкивался с людьми, которые хорошо знают Дарью Домрачеву, называли ее Домрáчевой.

Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

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