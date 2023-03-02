Губерниев – Слуцкому: «Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев объяснил свою критику в адрес бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Комментатор ранее написал в своем телеграм-канале: «Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий слабак!!! Но я никогда не думал,что тренер Слуцкий глупый слабак... Разочарование😜🥲».

Выяснилось, что Губерниев ответил этим постом на высказывание тренера в интервью Дмитрию Шнякину, где тот выразил недовольство работой Губерниева на телевидении.

«Почему я написал такое мнение в свой телеграм-канал? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал и нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным.

Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич.

И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опалéв. Я тоже сталкивался с людьми, которые хорошо знают Дарью Домрачеву, называли ее Домрáчевой.

Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

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43 комментария

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Руслан Узденов
Когда появляются новости об этом грязном человеке, крайне желательно отключать модерацию и дать людям высказаться от души.
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selso99
Лишний плюс в копилку Слуцкого.
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charly_54
Вызывайте Бубнова, он всех успокоит
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Simon Petrikov
твоя супруга Опалева Опалёвым называла, в новостях тв-6
как тебе такое?
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charly_54
И этот решил на волне хайпа прокатиться. Вызывайте Бубнова!!!
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Alon Raven
Ответ Andreir888
Губер устраивает с...ч со всеми, а спортс хавает и устраивает промоушен. Коллаборация такая?((
Спортс выкладывает всё. Не только губу, но и тех, кто "против". Тут нет замалчивания отдельной информации. То, что новость об идиоте, вовсе не означает, что автор новостной статьи согласен с этим идиотом. Как и тот, кто пишет некрологи вовсе не умер сам.
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Felp
Ну Губерниева комментирующего футбол я действительно давно не слышал
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Jesse Boy
фиг знает, что там и как они не поделили, мне губерниев как профессионал нравится так себе, как человек - вызывает тошноту. Слуцкий-тренер мне безразличен, как человек импонирует очень, у него отличное чувство юмора и самоиронии.
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Ильгиз Шакиров
Версус батл?
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Wulful
Вот есть такие люди ,которые твердо верят в то,о чем болтают,причем неважно правы они или нет,но этот «чудо» комментатор делает это по кд,причем в очень неприятной форме
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Oxpike
Феерический идиот
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kin
Рефери в ринге- Вааасилий «Футбольный куб» Уткин!
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Назар Игорь
Не удивлюсь если губер обматерит президента, ему всё дозволено.
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nugoboss
Слуцкий для меня положительный персонаж, а он настоящий не человек, не приятно видеть в ящике.
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Osodj Djhshs
Весна. Обострения. Все нормально
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Jurgen Klinsmann
сильный аргумент: докопаться до ударения))
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Двоечник
Давай Леня! Ответь красиво как ты умеешь и пусть Губер поплачет
+2
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бизе
Как же пригорает у самовлюблённого , трудно жить с таким ЧСВ 😀😀😀.
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Barsa! bolshe chem klub
🤡
+3
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Ебздрогыч
Какой же Губер отвратительный, неприятный, самовлюбленный персонаж
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Dark.Babysitter
Сиди ты в своём биатлоне, и не претендуй на то, в чём не шаришь. Ты, Дима, очень неприятный тип!
Это мы ещё по датскому вратарю поняли.
Губер - пёс!
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Ебздрогыч
Губер как Дзюба: все плохие, кому они не нравятся
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Извилина Заремы
"Глупый и неотёсанный болван", если выбирать из Слуцкого и Губерниева, - явно не Леонид Викторович.
+1
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TIMOXA1979 TIMOXIN
клоунада продолжается:)))
+4
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ArtBro
Сошлись раз на раз жаба с гадюкой. Идёт разогрев для боя в поп мма
+1
-2
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