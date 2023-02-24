Бускетс об 1:2 от «МЮ»: «Барса» могла сравнять счет. Все решили мелочи»

оценил поражение «Барселоны» от « » (1:2) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф команды сыграли 2:2.

«Мы хорошо играли в первом тайме, могли повести 2:0. Но во второй половине «МЮ» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться.

Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», – сказал полузащитник «Барселоны».