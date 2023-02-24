Бускетс об 1:2 от «МЮ»: «Барса» могла сравнять счет. Все решили мелочи»
Серджи Бускетс оценил поражение «Барселоны» от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче.
В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.
«Мы хорошо играли в первом тайме, могли повести 2:0. Но во второй половине «МЮ» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться.
Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», – сказал полузащитник «Барселоны».
Серджи Роберто в нападении, вы серьезно?Смешно.
Если говорить о том, что Барса могла забить один гол, то нужно сказать, что МЮ мог забить 2 гола
Тут ещё Бускетс сказал, что в первом тайме могли повести 2:0. Как могли улучшить приимущество, когда за весь тайм был только один удар в створ, и то с пенальти???