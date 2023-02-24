Бускетс об 1:2 от «МЮ»: «Барса» могла сравнять счет. Все решили мелочи»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс оценил поражение «Барселоны» от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.

«Мы хорошо играли в первом тайме, могли повести 2:0. Но во второй половине «МЮ» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться.

Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», – сказал полузащитник «Барселоны».

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4 комментария

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Seyidov#
МЮ был лучше, это было видно, а Барса, как всегда вышла мяч попинать, не было острых моментов, с такой игрой не сейчас, так чуть дальше все равно выперли бы с ЛЕ, видно что соперники выходят и «умирают» на поле, Барса же, считает что на классе всех победит, не бывает такого, еще сколько раз Тер Штеген спасал, много кто не согласится со мной, но игра Барсы была плохая и все.
Серджи Роберто в нападении, вы серьезно?Смешно.
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спорт спорт
После драки кулаками не машут
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ILYA_FCB
Хоть я и фанат Барсы, но тут все вышло по честному и по справедливому
Если говорить о том, что Барса могла забить один гол, то нужно сказать, что МЮ мог забить 2 гола
Тут ещё Бускетс сказал, что в первом тайме могли повести 2:0. Как могли улучшить приимущество, когда за весь тайм был только один удар в створ, и то с пенальти???
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yumurta
разве только в раздевалке
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