Фил Невилл: «Месси и Бускетс интересны «Интер Майами». Хотим подписывать лучших в мире»

Теги ПСЖ Фил Невилл Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес к Лео Месси и Серджи Бускетсу.

«Я не буду ничего отрицать и не стану говорить, что в информации о нашем интересе к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу нет правды.

С тех пор, как я пришел в «Майами», нас связывали с каждым топ-игроком мирового футбола. Начиная с Серхио Рамоса, Дани Алвеса, Роберта Левандовского, Виллиана, Сеска Фабрегаса, Луиса Суареса... Все эти имена можно произнести на одном дыхании.

Нас всегда будут связывать с лучшими игроками мира. У нас выступали Гонсало Игуаин и Блез Матюиди. Теперь, когда они завершили карьеры, у нас есть возможность подписать игроков, зарплаты которых будут выходить за лимит лиги.

Мы хотим, чтобы в этом клубе выступали лучшие игроки мира. Месси и Бускетс в последние годы выделяются сильнее остальных. Это отличные игроки, которые по-прежнему могут принести огромную пользу нашему клубу. А для МЛС это стало бы поворотным моментом», – сказал Невилл.

Контракты Месси и Бускетса с «ПСЖ» и «Барселоной» действуют до лета 2023 года.

Фил Невилл о Месси в «Интер Майами»: «Это был бы самый крупный трансфер в истории американского спорта»

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15 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Val Smith
Главное не без вашего)
Ха ха ха
Я и не советую.
Я думаю лучший футболист всех времен не нуждается не в чьих совет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Val Smith
Ответ Любезный Коссутий
Месси надо, конечно, в СА - к Кришти. в идеале - в один клуб.
Было бы интересно посмотреть их вместе, но маловероятно.
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Val Smith
Ответ Я Гражданин Мира
Это точна не вам решать! Он и без вашего совета обойдётся
Главное не без вашего)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
что не так, если Гонсало закончил карьеру - что случилось с ним в американском соккере❓🤔
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Я Гражданин Мира
Ответ Ярослав Ройс
Месси нужно уходить из европы, не хочется видеть как он состарится и станет балластом
Это точна не вам решать!
Он и без вашего совета обойдётся
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Иди ищи других игроков, на хрена ты нужен Месси.
Иди своим интером куда подальше
+2
-3
-1
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Давид Agabekyan
Ответ ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
Я уже подумал подумал что гари невил(или как его там зовут) стал тренером интер майами
Этот его брат
0
0
0
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Ярослав Ройс
Месси нужно уходить из европы, не хочется видеть как он состарится и станет балластом
0
-3
-3
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инок
Рано Месси ещё в МЛС доигрывать. Ещё 2 сезона в ПСЖ спокойно уровень держать будет...
+7
-1
+6
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
Я уже подумал подумал что гари невил(или как его там зовут) стал тренером интер майами
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ja BRITER
лучший и Бисквит - понятия не совместимые
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Месси надо, конечно, в СА - к Кришти.
в идеале - в один клуб.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vjp6cmm2f9
Ответ Любезный Коссутий
все клубы Ла Лиги снизят зп ради этого
Не скромничай, вес мир снизит зп ради этого
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Екн Лор
Месси нужно вернуться в Барселону и дать самую большую зарплату. Все клубы Ла Лиги будут рады
все клубы Ла Лиги снизят зп ради этого
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Месси нужно вернуться в Барселону и дать самую большую зарплату. Все клубы Ла Лиги будут рады
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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