Фил Невилл: «Месси и Бускетс интересны «Интер Майами». Хотим подписывать лучших в мире»
Тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес к Лео Месси и Серджи Бускетсу.
«Я не буду ничего отрицать и не стану говорить, что в информации о нашем интересе к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу нет правды.
С тех пор, как я пришел в «Майами», нас связывали с каждым топ-игроком мирового футбола. Начиная с Серхио Рамоса, Дани Алвеса, Роберта Левандовского, Виллиана, Сеска Фабрегаса, Луиса Суареса... Все эти имена можно произнести на одном дыхании.
Нас всегда будут связывать с лучшими игроками мира. У нас выступали Гонсало Игуаин и Блез Матюиди. Теперь, когда они завершили карьеры, у нас есть возможность подписать игроков, зарплаты которых будут выходить за лимит лиги.
Мы хотим, чтобы в этом клубе выступали лучшие игроки мира. Месси и Бускетс в последние годы выделяются сильнее остальных. Это отличные игроки, которые по-прежнему могут принести огромную пользу нашему клубу. А для МЛС это стало бы поворотным моментом», – сказал Невилл.
Контракты Месси и Бускетса с «ПСЖ» и «Барселоной» действуют до лета 2023 года.
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Я и не советую.
Я думаю лучший футболист всех времен не нуждается не в чьих совет
Он и без вашего совета обойдётся
Иди своим интером куда подальше
в идеале - в один клуб.