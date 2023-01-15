Бускетс повторил рекорд Месси и Рамоса по числу класико – у них по 45 матчей

Полузащитник «Барселоны» принимает участие в 45-м класико.

34-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Хавбек повторил рекорд, принадлежащий защитнику и форварду Лионелю Месси.

Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Левандовски, Бензема, Дембеле, Винисиус в старте. Онлайн-трансляция