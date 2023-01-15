Бускетс повторил рекорд Месси и Рамоса по числу класико – у них по 45 матчей

Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига Суперкубок Испании рекорды Серджи Бускетс Класико Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс принимает участие в 45-м класико.

34-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Хавбек повторил рекорд, принадлежащий защитнику Серхио Рамосу и форварду Лионелю Месси.

Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Левандовски, Бензема, Дембеле, Винисиус в старте. Онлайн-трансляция

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15 комментариев

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Rio de Janeiro
Ответ Mikel Dominator Arteta
Лучшее описание для Бускетса. А в защите он никакущий, так что хз что он вообще в опорке делает.
Но ведь опорка ведь не всегда синоним обороны и Бускетс даже не самый наглядный пример этого.Вспомните того же "дриблёра" Редондо
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cektor
Может и 46 сыграть ))
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Rio de Janeiro
Лучший созидательный опорник в истории футбола
Лучшее описание для Бускетса. А в защите он никакущий, так что хз что он вообще в опорке делает.
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Serhat Guner
Ответ Дарья Зенькович
Прошло уже столько времени, но до сих пор так странно осознавать, что от золотого поколения в Барсе осталось буквально пара человек, а Месси и Рамос вообще играют вместе
Да это точно
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Damst
Мечтаю, чтобы сегодня папе Карло его место указали)) и фартожопость уже закончилась наконец.. с гипсом Бензема и непонятно чем у Родриго и клоуна Винисиуса..
Даже без Месси этих пустышек сливочных надо на место ставить
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kuznez.molot.
Буся -Легенда Барселоны и Испании
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kr4lix
такой на взгляд хилый и слабенький опорник, но на самом деле очень умный и гениальный игрок, может выдать любую передачу, создать атаку с нуля, Серхио, браво
+1
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Abdul Aziz
Ответ ljolik888
Буся будет первым по этому показателю .
Главное до весны травму не получить
+4
0
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Михаил Сафонов
Реал мёртвый, просто ходят пешком. Ничего не хотят какбудто.-
+4
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+4
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ljolik888
Буся будет первым по этому показателю .
+12
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+12
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rigobersong
Кстати глоры челси его любят в симуляциях обвинять, но дядя Риго все помнит:))

https://youtu.be/4vb7iAExAqA

https://youtu.be/Jx_ukPlZ_aw
+1
-3
-2
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Дарья Зенькович
Прошло уже столько времени, но до сих пор так странно осознавать, что от золотого поколения в Барсе осталось буквально пара человек, а Месси и Рамос вообще играют вместе
+49
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+49
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Пепси пеналдувич
Вот это да 701 матч….
+6
-1
+5
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corazón blanco
Тихой сапой Сержди оставил многих мастодонтов позади.
+4
-4
0
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Rio de Janeiro
Лучший созидательный опорник в истории футбола
+38
-10
+28
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