Бускетс повторил рекорд Месси и Рамоса по числу класико – у них по 45 матчей
Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс принимает участие в 45-м класико.
34-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
Хавбек повторил рекорд, принадлежащий защитнику Серхио Рамосу и форварду Лионелю Месси.
Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Левандовски, Бензема, Дембеле, Винисиус в старте. Онлайн-трансляция
Даже без Месси этих пустышек сливочных надо на место ставить
https://youtu.be/4vb7iAExAqA
https://youtu.be/Jx_ukPlZ_aw