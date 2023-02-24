Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»

Появились новые сведения о платежах «Барселоны» чиновнику судейского комитета.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Расследование о «деле Негрейры» выпустили Football Leaks, InfoLibre и Der Speigel.

« » осуществляла «странные» платежи на протяжении 24 лет. Некоторые из них проходили через две компании с одинаковыми названиями, в которых поменян только порядок букв, – Nidsal SCP и Dasnil 95 SL. Также платежи осуществлялись через компании Soccercam SL и Tresep 2014 SL, которая была ликвидирована три месяца назад.

Как утверждает Football Leaks, они получили доступ к таблице, в которой видны все платежи, осуществленные «Барсой» в период с 2001 по 2018 год. Там указан и НДС.

Вскоре после основания компании Негрейры в 1995 году «Барсе» был выставлен счет на сумму 135 227,74 евро и 163 625,56 евро с учетом НДС в размере 21%. В то время президентом «Барселоны» был Жоан Гаспар.

заблокировал эти платежи до сезона-2005/06, а затем они стали поступать в компанию Nilsad. При и платежи также осуществлялись – до сезона-2015/16.

По данным Football Leaks, Негрейра получал деньги с 2001 по 2015 год. В 2014-м его доходы выросли с 200 до 729 тысяч евро. Чаще всего в отчетах «Барселоны» его услуги обозначались как «технические видеосоветы» и «запись матчей испанских команд в еврокубках». Например, в июне 2015 года Негрейра получил 100,569 евро за «запись матчей европейских команд в еврокубках».

Также «Барса» обозначала услуги Негрейры как «предоставление различных спортивно-образовательных услуг», а также «предоставление отчетов об участии различных субъектов в спортивных соревнованиях и мониторинге аспектов, которые могут представлять интерес в будущем в указанной сфере».

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