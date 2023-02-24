Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Федерация футбола Испании Сандро Росель Жозеп Бартомеу Football Leaks деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Появились новые сведения о платежах «Барселоны» чиновнику судейского комитета.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Расследование о «деле Негрейры» выпустили Football Leaks, InfoLibre и Der Speigel.

«Барселона» осуществляла «странные» платежи на протяжении 24 лет. Некоторые из них проходили через две компании с одинаковыми названиями, в которых поменян только порядок букв, – Nidsal SCP и Dasnil 95 SL. Также платежи осуществлялись через компании Soccercam SL и Tresep 2014 SL, которая была ликвидирована три месяца назад.

Как утверждает Football Leaks, они получили доступ к таблице, в которой видны все платежи, осуществленные «Барсой» в период с 2001 по 2018 год. Там указан и НДС.

Вскоре после основания компании Негрейры в 1995 году «Барсе» был выставлен счет на сумму 135 227,74 евро и 163 625,56 евро с учетом НДС в размере 21%. В то время президентом «Барселоны» был Жоан Гаспар.

Жоан Лапорта заблокировал эти платежи до сезона-2005/06, а затем они стали поступать в компанию Nilsad. При Сандро Роселе и Жозепе Бартомеу платежи также осуществлялись – до сезона-2015/16.

По данным Football Leaks, Негрейра получал деньги с 2001 по 2015 год. В 2014-м его доходы выросли с 200 до 729 тысяч евро. Чаще всего в отчетах «Барселоны» его услуги обозначались как «технические видеосоветы» и «запись матчей испанских команд в еврокубках». Например, в июне 2015 года Негрейра получил 100,569 евро за «запись матчей европейских команд в еврокубках».

Также «Барса» обозначала услуги Негрейры как «предоставление различных спортивно-образовательных услуг», а также «предоставление отчетов об участии различных субъектов в спортивных соревнованиях и мониторинге аспектов, которые могут представлять интерес в будущем в указанной сфере».

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57 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Evgeny Valyaev
Выглядит как раз как частная история, а не как системная. Когда кто-то пытается платить, чтобы в итоге считать, что что-то купил. Другой продает то, чего не может продать. Больше мошенничества, чем коррупции. В итоге нужна реформа, направленная на повышение прозрачности футбольных и судейских менеджеров - чтобы те сдавали декларации, чтобы их заработки были прозрачны, чтобы были запреты на получение "иных" заработков и т.д.
"кто-то пытается платить, чтобы в итоге считать, что что-то купил"
Это же чисто для налоговой - не больше. Вся федерация и все клубы могли в этом плавать только так.
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Real_v_dushe
Ответ гель кристины
Найдите еще платежи Реалу - не просто так же унижали их столько лет, громя с неприличным счетом
Вперёд: найди, обнарудуй и выведи на чистую воду Реал!))
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Raindrop Drop Top
Какое ип и какие услуги могут быть у Яндекс таксистов?😂
Уверен никаких, как и у менеджеров по продажам пластиковых окон)
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ARIGAMI ARIGAMI
Это же коррупция
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Real_v_dushe
Это ж сколько сколько судейский побед каталонским кабинетом было куплено в таком случае? Да уж, тут Сегунда Б должна быть со штрафом в полмиллиарда евро пострадавшим клубам.
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Evgeny Valyaev
Ответ Мельников Михаил
Не поверю, что глава федерации и руководители других клубов обо всем этом не знали. Чую все эти "ликсы" начали копать пути к разным "комнатам грязи". Интересно, когда остановятся. И на чем.
Выглядит как раз как частная история, а не как системная. Когда кто-то пытается платить, чтобы в итоге считать, что что-то купил. Другой продает то, чего не может продать. Больше мошенничества, чем коррупции. В итоге нужна реформа, направленная на повышение прозрачности футбольных и судейских менеджеров - чтобы те сдавали декларации, чтобы их заработки были прозрачны, чтобы были запреты на получение "иных" заработков и т.д.
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0
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Lobelopa
Ответ гель кристины
Найдите еще платежи Реалу - не просто так же унижали их столько лет, громя с неприличным счетом
Не надо так расстраиваться. В следующем сезоне, возможно, будет шанс взять Сегунду.
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Stannis_Baratheon
Ответ Raindrop Drop Top
Какое ип и какие услуги могут быть у Яндекс таксистов?😂
нам не интересно чем ты занимаешься
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Lobelopa
24 года судейских титулов. О чём всегда и говорили ))
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fellx
Ответ Вероника Иванова
*фотка с Дрогба*
И с Баллаком
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Маноло Санчи́с
Ответ Gravdaar Iyaad
Что значит запись матчей? И что в этом преступного?
А ты думал они там в документах прямым текстом напишут: "на подкуп судьям"?))
+1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ SWS
Мечтаю чтобы сотрудничество Эвребе с Барсой тоже вскрылось
А потом выяснилось... И тебя посадили😁
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гель кристины
Найдите еще платежи Реалу - не просто так же унижали их столько лет, громя с неприличным счетом
+2
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Raindrop Drop Top
Ответ Азиз Ибодуллаев
Я когда через свое ип иногда работаю и то придумываю лучше услуги, что за бред...
Какое ип и какие услуги могут быть у Яндекс таксистов?😂
+1
-3
-2
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Ivan Eremin
>Nidsal SCP
данные удалены
0
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Сикарио
Все титулы за 24 года липовые - официально.
+4
-4
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Мельников Михаил
Не поверю, что глава федерации и руководители других клубов обо всем этом не знали.

Чую все эти "ликсы" начали копать пути к разным "комнатам грязи".
Интересно, когда остановятся. И на чем.
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red hikkikomori
Ответ DoBryy X
Спасибо
👌
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molot p
Ответ HI MARS
Ювентуса за меньшее просто отправили в Серию Б и лишили титулов
ну да, за меньшее, договорняк это пустячок по сравнению с записью матча
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molot p
блин мне бы кто заплатил за запись матчей столько
0
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HI MARS
Ювентуса за меньшее просто отправили в Серию Б и лишили титулов
+1
-1
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Коробкин
Ответ Азиз Ибодуллаев
Я когда через свое ип иногда работаю и то придумываю лучше услуги, что за бред...
дилетанты)
+1
0
+1
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DoBryy X
Ответ red hikkikomori
Аватарку менять надо заходить через браузер на спортс и в настройках профиля менять, а чтобы сменить ник - пиши в поддержку
Спасибо
0
0
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Екн Лор
Ответ Pelerin
Это просто потому, что Педри и Гави травмированы. Очевидно
И главное, зато Месси - чемпион мира
+3
-2
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Raindrop Drop Top
Не, ну если уж присылал записи матчей, то конечно это просто чудовищный судейский беспредел 😂
+2
-4
-2
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