Хави о матче с «Реалом»: «Поездки на «Бернабеу» всегда меня заводят, с удовольствием сыграл бы сам. Игрокам говорю не бояться»
Хави поделился ожиданиями от предстоящего класико в Кубке Испании.
«Реал» и «Барселона» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка Испании в четверг, 2 марта. Ответная встреча пройдет 5 апреля.
«Поездки на «Сантьяго Бернабеу» всегда меня заводят. Я бы хотел поиграть, я с удовольствием вышел бы на поле. Это прекрасное чувство, и именно поэтому я говорю своим игрокам, что они не должны бояться.
Мы находимся в выгодной ситуации. У нас есть возможность выиграть титул. Это возможность отреагировать. Мы выйдем на поле, чтобы победить и показать свою индивидуальность», – сказал главный тренер «Барселоны».
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За Хави такие грешки не наблюдались 🧐
Молодой, энергичный, мощный!