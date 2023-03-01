Хави о матче с «Реалом»: «Поездки на «Бернабеу» всегда меня заводят, с удовольствием сыграл бы сам. Игрокам говорю не бояться»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Сантьяго Бернабеу Класико Футбол

Хави поделился ожиданиями от предстоящего класико в Кубке Испании.

«Реал» и «Барселона» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка Испании в четверг, 2 марта. Ответная встреча пройдет 5 апреля.

«Поездки на «Сантьяго Бернабеу» всегда меня заводят. Я бы хотел поиграть, я с удовольствием вышел бы на поле. Это прекрасное чувство, и именно поэтому я говорю своим игрокам, что они не должны бояться.

Мы находимся в выгодной ситуации. У нас есть возможность выиграть титул. Это возможность отреагировать. Мы выйдем на поле, чтобы победить и показать свою индивидуальность», – сказал главный тренер «Барселоны».

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15 комментариев

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Ansu Fati
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Несчастный случай. Если бы не травмы и плохая форма, все было бы иначе
Ахаха, а че так можно было?))) так в ноябре из-за травмы Барса играла без основной пары ЦЗ Араухо и Кристенсена
+1
0
+1
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vjp6cmm2f9
Ответ Sevuska
Барсик Зелебобуса 😂😂😂
😂😂😂
0
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ansu Fati
А в январе что?
Несчастный случай. Если бы не травмы и плохая форма, все было бы иначе
+1
-1
0
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Ansu Fati
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А в октябре что?
А в январе что?
+1
-1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ansu Fati
Ахахаха, год назад было 4:0 на Бернабеу))
А в октябре что?
0
-3
-3
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Sevuska
Будет также как и в Манчестере - скромное поражение 👍
0
-1
-1
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Ansu Fati
Хави - главный герой в тотальном деклассировании сливочных на Бернабеу)) при 2:6 раздал 4 ассиста
0
-2
-2
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Sevuska
Ответ Барсик Юрана
Хави напоминает Зелю: Молодой, энергичный, мощный!
Барсик Зелебобуса 😂😂😂
+1
-1
0
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Sevuska
Ответ Барсик Юрана
Хави напоминает Зелю: Молодой, энергичный, мощный!
Ну у зели то это от допинга ноздревого 😆
За Хави такие грешки не наблюдались 🧐
+3
-3
0
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Ansu Fati
Ответ serhio_ramos_
Хаве чувствует, что снова отгребёт на Бернабеу.
Ахахаха, год назад было 4:0 на Бернабеу))
+2
-2
0
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serhio_ramos_
Хаве чувствует, что снова отгребёт на Бернабеу.
+1
-5
-4
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Black Phoenix
Главное чтобы как с МанЮ не получилось, а то любит банда Хави на психологическом упадке в матчах преимущество упускать.
+2
0
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Budabuda
Хави на Бернабеу ходил как по своему ковру дома.
+2
-3
-1
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vjp6cmm2f9
Ответ Барсик Юрана
Хави напоминает Зелю: Молодой, энергичный, мощный!
Зачем так Хави оскорблять…
+4
-3
+1
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Барсик Юрана
Хави напоминает Зелю:

Молодой, энергичный, мощный!
+5
-5
0
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