Хави о матче с «Реалом»: «Поездки на «Бернабеу» всегда меня заводят, с удовольствием сыграл бы сам. Игрокам говорю не бояться»

поделился ожиданиями от предстоящего в Кубке Испании.

« » и « » сыграют на « » в полуфинале Кубка Испании в четверг, 2 марта. Ответная встреча пройдет 5 апреля.

«Поездки на «Сантьяго Бернабеу» всегда меня заводят. Я бы хотел поиграть, я с удовольствием вышел бы на поле. Это прекрасное чувство, и именно поэтому я говорю своим игрокам, что они не должны бояться.

Мы находимся в выгодной ситуации. У нас есть возможность выиграть титул. Это возможность отреагировать. Мы выйдем на поле, чтобы победить и показать свою индивидуальность», – сказал главный тренер «Барселоны».

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы