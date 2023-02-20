Невилл о Поттере: «Свист фанатов – зловещий знак. Владельцы «Челси» уже поспешили с увольнением Тухеля, им надо держать себя в руках»

Экс-защитник «МЮ» объяснил, почему «Челси» не увольняет Грэма Поттера.

Лондонцы одержали одну победу в 10 последних матчах и идут на 10-м месте в турнирной таблице . Всего под руководством «синие» выиграли только 9 матчей из 25.

«После финального свистка [в матче с «Саутгемптоном»] был слышен свист фанатов, и это немного зловещий знак для Поттера.

Я думаю, что владельцы « » захотят все сделать правильно. Они уже поспешили с увольнением и привели своего человека. Они много денег потратили на эту команду и Грэма. Но им нужно держать себя в руках, если они хотят довести дело до конца. Подозреваю, когда ты столько тратишь и все равно проигрываешь, нервы проверяются на прочность», – сказал Невилл Sky Sports.