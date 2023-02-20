Невилл о Поттере: «Свист фанатов – зловещий знак. Владельцы «Челси» уже поспешили с увольнением Тухеля, им надо держать себя в руках»
Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл объяснил, почему «Челси» не увольняет Грэма Поттера.
Лондонцы одержали одну победу в 10 последних матчах и идут на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Всего под руководством Грэма Поттера «синие» выиграли только 9 матчей из 25.
«После финального свистка [в матче с «Саутгемптоном»] был слышен свист фанатов, и это немного зловещий знак для Поттера.
Я думаю, что владельцы «Челси» захотят все сделать правильно. Они уже поспешили с увольнением Тухеля и привели своего человека. Они много денег потратили на эту команду и Грэма. Но им нужно держать себя в руках, если они хотят довести дело до конца. Подозреваю, когда ты столько тратишь и все равно проигрываешь, нервы проверяются на прочность», – сказал Невилл Sky Sports.
Во вторых игры и при топаре Тучеле не было, но многие почему то это забыли, также как и забыли, что это именно немец просил подписать травмата Фофану, старика-привозчика Кулебяку и 70 миллионного Кукурелью, при наличии того же Чилвелла. Этот же немец купил абсолютно ненужного Аубамеянга.
Еще Поттера обвиняют в том, что Челси в атаку убог, а разве при Тучеле много забивали? Тот же Вернер мазал все что можно, Хаверц, Пулисик и Зиеш были такими же вялыми как и сейчас, хотя марокканец при Гарри даже посолиднее выглядит. Так что проблема далеко не в бородаче