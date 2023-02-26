Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Команду называли позорной в конце прошлого сезона. Невероятная трансформация»

отметил изменения в «Манчестер Юнайтед» под руководством тен Хага.

«Каждый футболист играет на пределе своих возможностей, и это все, о чем можно просить. Некоторые из этих игроков были частью команды, которую я и другие болельщики « » в конце прошлого сезона назвали позорной. Невероятная трансформация под руководством тен Хага.

Примерно с 2003 по 2006 год мы не выиграли ни одного трофея, и нам казалось, что больше никогда не выиграем. Это стало катализатором для того, чтобы вселить некоторую веру в команду. С медалями на шее эта команда станет опаснее, потому что хотелось бы думать, что Эрик тен Хаг снова улучшит их.

Полгода назад я ни за что не смог бы себе представить того, что они делают сейчас», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» завоевал первый трофей под руководством Эрика тен Хага, обыграв в финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» (2:0). В АПЛ команда идет на 3-м месте, набрав 49 очков в 24 матчах.