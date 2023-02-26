Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Команду называли позорной в конце прошлого сезона. Невероятная трансформация»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл отметил изменения в «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

«Каждый футболист играет на пределе своих возможностей, и это все, о чем можно просить. Некоторые из этих игроков были частью команды, которую я и другие болельщики «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого сезона назвали позорной. Невероятная трансформация под руководством тен Хага.

Примерно с 2003 по 2006 год мы не выиграли ни одного трофея, и нам казалось, что больше никогда не выиграем. Это стало катализатором для того, чтобы вселить некоторую веру в команду. С медалями на шее эта команда станет опаснее, потому что хотелось бы думать, что Эрик тен Хаг снова улучшит их.

Полгода назад я ни за что не смог бы себе представить того, что они делают сейчас», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» завоевал первый трофей под руководством Эрика тен Хага, обыграв в финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» (2:0). В АПЛ команда идет на 3-м месте, набрав 49 очков в 24 матчах.

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7 комментариев

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Алёшка Беленок
Ответ Арман Мартиросян
А как же Ливерпуль? Они с Челси - два брата акробата в этом сезоне.
У Ливера это ещё было ожидаемо,так-то состав достиг своего пика и сейчас ожидаемый спад,а Челси,это Челси)))
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Арман Мартиросян
Ответ DolJun
не смотря на взлет арсенала, именно мю и челси - две главные трансформации сезона в апл
А как же Ливерпуль? Они с Челси - два брата акробата в этом сезоне.
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Albert58
Спад у Ливерпуля и не большой спад у Ман.сити, не более. Единственное, перестал проигрывать середнякам и тем, кто в конце таблицы.
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Гегенпрессинг Рангника
Эти же недоэксперты поливали Тен Хага, гнобили Мартинеса теперь визжат от радости все как один) переобувальщики как и наши спортсовские 😎
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King_X
Продублирую с другой ветки:
Шикарный Лисандро, вернувшийся на уровень Варан, присевшие холодильник и МакТомини, продажа Алекса Телеса, гениальный Каземиро, взявшийся за ум Рэшфорд, прибавивший Фред, переставший позориться и бегать как собачка Шоу(в том сезоне был вторым после Маги по комичности), уверенней играющий Де Хеа, чуть отдохнувший и чуть меньше психующий Бруну(хотя по психозам мб и спорно) , 100 млн Антони, да и норм тренер, а не менеджер Рангник
Реально расцвела и преобразилась команда

Надеюсь хоть тут известные для спортс 🤡 не напишут про Криштиану, будто только один фактор есть))
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-2
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NIRVANA
Ответ DolJun
не смотря на взлет арсенала, именно мю и челси - две главные трансформации сезона в апл
Блин, это было дико орно
+9
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+8
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DolJun
не смотря на взлет арсенала, именно мю и челси - две главные трансформации сезона в апл
+28
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+28
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