Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет АПЛ: «У них слишком много эмоций, им слишком рано. Так отчаянно праздновать, когда впереди еще половина гонки, – это нехорошо»

не считает, что « » станет чемпионом Англии в этом сезоне.

«Арсенал» испытывал трудности в концовках прошлых сезонов, и последний сезон стал самым свежим примером этого. Вот почему ”Манчестер Сити» выиграет Премьер-лигу.

Потому что, когда дело дойдет до последних 10 игр, «Арсенал» начнет немного паниковать, возникнет беспокойство, давление усилится. Если «Арсенал» справится и выиграет лигу, это будет невероятным достижением, но они не знакомы с этими ситуациями так, как « ».

У них [«Арсенала»] слишком много эмоций, им слишком рано. Так отчаянно и активно праздновать, когда впереди еще половина гонки, – это нехорошо. Я могу понять, почему это произошло после игры с «Астон Виллой», насколько это был важный момент. Но они праздновали довольно отчаянно, слишком рано.

На мой взгляд, эмоции – это нечто негативное в контексте гонки за титул, это не позитивный аспект», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире The Overlap.

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