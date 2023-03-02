Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет АПЛ: «У них слишком много эмоций, им слишком рано. Так отчаянно праздновать, когда впереди еще половина гонки, – это нехорошо»
Гари Невилл не считает, что «Арсенал» станет чемпионом Англии в этом сезоне.
«Арсенал» испытывал трудности в концовках прошлых сезонов, и последний сезон стал самым свежим примером этого. Вот почему ”Манчестер Сити» выиграет Премьер-лигу.
Потому что, когда дело дойдет до последних 10 игр, «Арсенал» начнет немного паниковать, возникнет беспокойство, давление усилится. Если «Арсенал» справится и выиграет лигу, это будет невероятным достижением, но они не знакомы с этими ситуациями так, как «Манчестер Сити».
У них [«Арсенала»] слишком много эмоций, им слишком рано. Так отчаянно и активно праздновать, когда впереди еще половина гонки, – это нехорошо. Я могу понять, почему это произошло после игры с «Астон Виллой», насколько это был важный момент. Но они праздновали довольно отчаянно, слишком рано.
На мой взгляд, эмоции – это нечто негативное в контексте гонки за титул, это не позитивный аспект», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире The Overlap.
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2)Трофеи АПЛ никак не гарантируют то,что Невилл хорош как эксперт.
Приводит доводы, исходя из своего опыта и многочисленных трофеев АПЛ.👆
Глоры Арсенала из России - Невилл плохой тренер.
😆 Узнаю логику глоров Арсенала. Точнее ее отсутствие
50-40-10, конечно же +/-
Опять праздновать победу нельзя. И каждый раз новые причины не выиграть чемпионат.
По-моему все арсенал со счетов списывали к ноябрю, а они всё празднуют и эмоционируют)
так что тут Невиллу немножко все же виднее
Нуньез всем топам уже голы наклепал пока Холланд ждет ассист Де Брене в матче с Борнмутом