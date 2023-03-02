Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет АПЛ: «У них слишком много эмоций, им слишком рано. Так отчаянно праздновать, когда впереди еще половина гонки, – это нехорошо»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл не считает, что «Арсенал» станет чемпионом Англии в этом сезоне. 

«Арсенал» испытывал трудности в концовках прошлых сезонов, и последний сезон стал самым свежим примером этого. Вот почему ”Манчестер Сити» выиграет Премьер-лигу.

Потому что, когда дело дойдет до последних 10 игр, «Арсенал» начнет немного паниковать, возникнет беспокойство, давление усилится. Если «Арсенал» справится и выиграет лигу, это будет невероятным достижением, но они не знакомы с этими ситуациями так, как «Манчестер Сити».

У них [«Арсенала»] слишком много эмоций, им слишком рано. Так отчаянно и активно праздновать, когда впереди еще половина гонки, – это нехорошо. Я могу понять, почему это произошло после игры с «Астон Виллой», насколько это был важный момент. Но они праздновали довольно отчаянно, слишком рано.

На мой взгляд, эмоции – это нечто негативное в контексте гонки за титул, это не позитивный аспект», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире The Overlap.

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49 комментариев

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Доминатор3000
Ответ Aibek Zhaparov
причем тут трофеи АПЛ и тренерство?
1)Трофеи АПЛ никак не помогли ему стать хорошим тренером.
2)Трофеи АПЛ никак не гарантируют то,что Невилл хорош как эксперт.
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да здравствует лодка
Ответ Mario14
Посмотри как твой МЮ праздновал победу в кубке лиги😂. Арсенал в этом помойном турнире, как минимум с 95го года, даже ни разу не играл основным составом...
Думаешь любой другой клуб не праздновал бы победу в кубке лиги? Все празднуют. У тебя такая же логика как у Невилла.
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Stereophonics89
Ответ Тимофей Кушнир
То есть эмоции – это слабость? А как же фактор морально волевых матчей, когда нужен максимально позитивный заряд. Невилла что ли Кин покусал, и он теперь против радости?
Невиллу всё-таки лучше знать как лучше всего себя вести во время гонки за чемпионством
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Momos
Ответ AF007
В первые 10 лет Венгер знатно погонял всю манковскую шелупонь
МЮ при Венгере всегда был хозяином Арсенала
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AF007
Ответ Гарун Алиев
>3 титула за 10 лет >знатно погонял
А сколько надо, 8? Невилл как-то сам сказал, что в его игровые годы Арсенал Венгера был самым принципиальным соперником МЮ, оставив позади в этом плане Ливерпуль. И как только Арсенал спустя 20 лет "вернулся править", вьетнамские флэшбэки видимо всколыхнулись и начался еженедельный спам хэштега #Арсеналневыиграет
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Aibek Zhaparov
Невилл говорит - Арсенал не выиграет АПЛ.

Приводит доводы, исходя из своего опыта и многочисленных трофеев АПЛ.👆

Глоры Арсенала из России - Невилл плохой тренер.

😆 Узнаю логику глоров Арсенала. Точнее ее отсутствие
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Momos
Ответ Доминатор3000
Помогли ему его 8 трофеев АПЛ на тренерском посту? 😒
Человек вовремя понял, что тренер из него никакой, признал это и работает сейчас там, где обладает талантами.
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frimpong
Сказал человек который целовал Скоулза на поле
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bengalsckyzh
Ответ Spartakus1984
30 лет не могут выиграть,конечно им рано)))
какие тридцать лет?
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Любезный Коссутий
Ответ Виталий Ан
Итого 110% 👍
лол, "146%" вышло 😁🤦‍♂️
50-40-10, конечно же +/-
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Aibek Zhaparov
Ответ Феликс Магат
Невилл бездарный тренер и ещё более бездарный эксперт. Ни одного толкового слова от него не видел, все его «экспертное мнение» направлено всегда на то, чтобы вывести из себя фанатов того или иного клуба.
перевод стрелок - признак бомбежки
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Aibek Zhaparov
Ответ Доминатор3000
Помогли ему его 8 трофеев АПЛ на тренерском посту? 😒
причем тут трофеи АПЛ и тренерство?
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За Валенсию с 1999
Ответ Феликс Магат
Невилл бездарный тренер и ещё более бездарный эксперт. Ни одного толкового слова от него не видел, все его «экспертное мнение» направлено всегда на то, чтобы вывести из себя фанатов того или иного клуба.
Грязный Гарри - тренер от Бога же😅😅
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CyberUnited
Ответ AF007
В первые 10 лет Венгер знатно погонял всю манковскую шелупонь
В первые 10 лет Венгера у Арсенала 3 титула (у Венгера всего 3 титула за 22 года), у МЮ 5 - знатно погонял пхахахах
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Лысый Папа
последний раз когда арсенал брал чемпионство гарри невилл был перспективным игроком. титулов апл же у гарри намного больше чем у арсенала за всю историю апл, так что он знает о чем говорит.
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Rustam Abdullayev
Лестер без опыта стал чемпионов
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Mario14
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
110 получается 😂, будь реалистом, МЮ ноль! Они и так на диком фарте множество матчей выиграли и сейчас начнут терять очки... Отдают мяч сопернику, отбирают и просто пинают вперед на Рэшфорда, тот убегает и гол... Недавно их даже Лидс душил у себя на поле конкретно, те с контры в самом конце парочку забили... Хвалят этого Хага, а по сути до сих пор играют в автобус Моуриньо
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Fernando313
Ливерпуль так каждый гол празднует. Помню как Робертсон забил в ворота Ман Сити в Суперкубке и праздновал как последний гол в жизни, хотя гол уже третий был , они и без него шли впереди
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Spartakus1984
30 лет не могут выиграть,конечно им рано)))
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Billy_Shears
Ну это гениальный эксперт, но почему ему не придет в голову мысль, что сити когда-то выиграл чемпионат в первый раз..
Опять праздновать победу нельзя. И каждый раз новые причины не выиграть чемпионат.
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Влад Белянский
Ответ Тимофей Кушнир
То есть эмоции – это слабость? А как же фактор морально волевых матчей, когда нужен максимально позитивный заряд. Невилла что ли Кин покусал, и он теперь против радости?
Вот как не празднуй, как не веди себя, всё равно будет не так как сити
По-моему все арсенал со счетов списывали к ноябрю, а они всё празднуют и эмоционируют)
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Egobrain
Ответ Доминатор3000
Помогли ему его 8 трофеев АПЛ на тренерском посту? 😒
справедливости ради, он не говорит о тренере, речь о ментальности игроков
так что тут Невиллу немножко все же виднее
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Mario14
Ответ Кирилл Голивец
А я думаю, что выиграет. Команды Пепа очень некомфортно себя чувствуют, когда догоняют в таблице. Не помню случаев, чтобы он выиграл чемпионат, на февраль-март идя позади. Он может усложнять задачи тяжелыми для усвоения схемами.
Согласен, именно поэтому Сити не брал ЛЧ, постоянно Пепка в решающих матчах что-то придумывает... Недавно была новость с его комментарием перед матчем с МЮ, где он говорил что надо что-то придумать на этот матч, я сразу понял, как минимум не выграет... зачем что-то придумывать если ты их в первом круге порвал, это им надо думать
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Виталий Ан
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Итого 110% 👍
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llolishe
Ответ Moe Joe
готов поспорить, чемпионство выиграет Ман Сити. Сбалансированная команда имеющая огромный опыт, с супер форвардом в лице Холланда.
Супер форвард не теряется в топ матчах
Нуньез всем топам уже голы наклепал пока Холланд ждет ассист Де Брене в матче с Борнмутом
0
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