У «МЮ» 30 побед за 41 матч сезона. Быстрее было только в двух чемпионских сезонах при Фергюсоне
«Манчестер Юнайтед» одержал 30 побед за 41 игру этого сезона.
Вчера команда Эрика тен Хага обыграла «Вест Хэм» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Это 30-я победа «МЮ» за 41 матч этого сезона во всех турнирах. Быстрее планки в 30 побед «Юнайтед» достигал лишь дважды – в сезонах-2006/07 и 2012/13 (оба раза – за 40 матчей). Тогда тренером «Ман Юнайтед» был Алекс Фергюсон, и в обоих случаях клуб выиграл АПЛ.
Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 5 марта – против «Ливерпуля» в АПЛ на выезде.
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Хотя всегда казалось, что уж на этой-то позиции вообще никакой вариативность быть не должно.
Раньше не так часто была его имя в сми
А оно вот как получилось
Интересно, кто же сможет их остановить