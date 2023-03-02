У «МЮ» 30 побед за 41 матч сезона. Быстрее было только в двух чемпионских сезонах при Фергюсоне

« » одержал 30 побед за 41 игру этого сезона.

Вчера команда Эрика тен Хага обыграла « » (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Это 30-я победа «МЮ» за 41 матч этого сезона во всех турнирах. Быстрее планки в 30 побед «Юнайтед» достигал лишь дважды – в сезонах-2006/07 и 2012/13 (оба раза – за 40 матчей). Тогда тренером «Ман Юнайтед» был , и в обоих случаях клуб выиграл АПЛ.

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 5 марта – против «Ливерпуля» в на выезде.

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