У «МЮ» 30 побед за 41 матч сезона. Быстрее было только в двух чемпионских сезонах при Фергюсоне

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Вест Хэм премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал 30 побед за 41 игру этого сезона.

Вчера команда Эрика тен Хага обыграла «Вест Хэм» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Это 30-я победа «МЮ» за 41 матч этого сезона во всех турнирах. Быстрее планки в 30 побед «Юнайтед» достигал лишь дважды – в сезонах-2006/07 и 2012/13 (оба раза – за 40 матчей). Тогда тренером «Ман Юнайтед» был Алекс Фергюсон, и в обоих случаях клуб выиграл АПЛ.

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 5 марта – против «Ливерпуля» в АПЛ на выезде.

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32 комментария

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Гулжигит Жумабаевич
Ответ DolJun
когда сменил мактоминея на каземиро
Сульшера на Тен Хага
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Когда убрал гнилой сухо фрукт )) кстати Челси мне очень сейчас нравится, как и тебе наверное ))))) Гари Поттера нужно лет на 10 подписывать ты со мной согласен ? ))) ну можно и переспелую клубничку подписасть , чтобы уже этот цирк был еще повеселее )))
сашенька, вы о чем?)
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Баркамол Абдулла
Ответ kokakoka
Я был из тех, кто не понимал, зачем Каземиро переходит из успешного Реала в тонущий МЮ. А оно вот как получилось
А я был из тех, кто не понимал, зачем переходить из успешный России в тонущий Европу..А оно вот как получилось
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delicatefirefox
Ответ mr kovalsky
Когда Казимиро только приезжал в МЮ, многие писали мол "идет доигрывать", "все выиграл, идет зарабатывать", "уровень упал и его отпустил Реал". А по сути до сих пор остается сильнейшим опорником современности
Думаю, что Канте до череды травм в последних сезонах был сильнейшим наряду с Каземиро. На самом деле, что удивительно - они очень сильно отличаются по манере игры, но при это в своем прайме идеально подходят под позицию опорника.

Хотя всегда казалось, что уж на этой-то позиции вообще никакой вариативность быть не должно.
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Арсен Алимов
Жаль,что поздно начал пождать....
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Stewart Downing
вернулись править, надо думать
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Александра Александрова
Ответ DolJun
когда сменил мактоминея на каземиро
Когда убрал гнилой сухо фрукт )) кстати Челси мне очень сейчас нравится, как и тебе наверное ))))) Гари Поттера нужно лет на 10 подписывать ты со мной согласен ? ))) ну можно и переспелую клубничку подписасть , чтобы уже этот цирк был еще повеселее )))
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Pushkin_CR7
Уже 41 матч, а еще от 17 до 24, учтем еще ЧМ посреди сезона. Главное, чтобы здоровья хватило у команды, особой ротации в команде пока нет.
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Gatsby !!!
По сути Каза делает свое имя громче!
Раньше не так часто была его имя в сми
+1
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AF007
Эффект португальского Дзюбы
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kokakoka
Я был из тех, кто не понимал, зачем Каземиро переходит из успешного Реала в тонущий МЮ.
А оно вот как получилось
+3
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Niko [Ars]
МЮ очень силён
Интересно, кто же сможет их остановить
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TheFrosty
Если бы Кринжа на пинках вынесли бы еще летом - даже страшно представить где бы сейчас был МЮ.
+6
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Bolvan
Ответ Илья Игнатьев
Как скажешь
Ок
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Илья Игнатьев
Ответ Bolvan
Я не для этого написал ,можете минусовать
Как скажешь
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-1
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Bolvan
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
Пешка ты про себя
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-2
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Bolvan
ЭТХ очень круто сделал убрал токсичного Кринжа
Комментарий удален модератором
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Under
Ответ davidrigen@gmail.com
Кстати ,Мактоминей вчера кашу не испортил
настолько не испортил, что в перерыве менять пришлось?
+2
-1
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ТТД Бубнова
Покажите это дзюбе и пастуху из пустыни
+1
-3
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cektor
скинули роналду , пошли победы ..))
+2
-4
-2
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Someone from Internet
Ответ 2vdhrvmmzf
Роналду на Вегхорста
Рангника на тен Хага
+2
-2
0
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Alexander Yavriantz
Процент побед у ТенХага сумасшедший, даже тревожно немного, сохранять такой темп сложно, надеюсь не будет провала.
+9
0
+9
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Bolvan
Ответ Aleus Marcus
уже неактуально. Все плюсики поставлены. Придумай что-то другое
Я не для этого написал ,можете минусовать
0
-8
-8
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mr kovalsky
Когда Казимиро только приезжал в МЮ, многие писали мол "идет доигрывать", "все выиграл, идет зарабатывать", "уровень упал и его отпустил Реал". А по сути до сих пор остается сильнейшим опорником современности
+13
-2
+11
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davidrigen@gmail.com
Кстати ,Мактоминей вчера кашу не испортил
0
-1
-1
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