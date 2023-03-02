Тен Хаг о Вегорсте после 3:1 с «Вест Хэмом»: «Он был одним из лучших. Голы придут»

похвалил после матча Кубка Англии между «МЮ» и « » (3:1).

На 77-й минуте нападающий вступил в единоборство с Найефом Агердом на стандарте, и это привело к автоголу защитника «Вест Хэма».

«Манчестер Юнайтед» забил победный гол на 90-й минуте после подбора Вегорста. Удар форварда был заблокирован, мяч отскочил к Алехандро Гарначо, который забил обводящим ударом.

На 95-й минуте «Юнайтед» установил окончательный счет матча – Вегорст вступил в прессинг в штрафной «Вест Хэма», отобрал мяч у защитника и покатил Фреду в центр штрафной под удар.

– Вегорст был одним из лучших на поле. Он был вовлечен. Они с Харри [Магуайром] участвовали в эпизоде с первым голом и вынудили соперника забить в свои ворота. Гол Гарначо – Вегорст прессинговал. Третий гол – Вегорст тоже прессинговал и вынудил соперника допустить ошибку. Это дало Фреду возможность забить.

Вегорст понимает, как правильно располагаться. При владении и без него он делает по-настоящему хорошую работу на команду.

– Вегорсту не хватает только голов?

– Они придут. У меня такое бывало уже со многими игроками. Например, с Рэшфордом на старте сезона Он не забивал в каждом матче, но, исходя из опыта, я знаю, что голы придут, когда игрок освоится получше.

Сейчас Вегорст проводит много матчей за «МЮ», но времени после его перехода прошло еще не так много. Когда он забьет первый гол, придут и остальные, – сказал главный тренер « ».

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