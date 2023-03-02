Тен Хаг о Вегорсте после 3:1 с «Вест Хэмом»: «Он был одним из лучших. Голы придут»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Кубок Англии Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг похвалил Ваута Вегорста после матча Кубка Англии между «МЮ» и «Вест Хэмом» (3:1).

На 77-й минуте нападающий вступил в единоборство с Найефом Агердом на стандарте, и это привело к автоголу защитника «Вест Хэма».

«Манчестер Юнайтед» забил победный гол на 90-й минуте после подбора Вегорста. Удар форварда был заблокирован, мяч отскочил к Алехандро Гарначо, который забил обводящим ударом.

На 95-й минуте «Юнайтед» установил окончательный счет матча – Вегорст вступил в прессинг в штрафной «Вест Хэма», отобрал мяч у защитника и покатил Фреду в центр штрафной под удар.

– Вегорст был одним из лучших на поле. Он был вовлечен. Они с Харри [Магуайром] участвовали в эпизоде с первым голом и вынудили соперника забить в свои ворота. Гол Гарначо – Вегорст прессинговал. Третий гол – Вегорст тоже прессинговал и вынудил соперника допустить ошибку. Это дало Фреду возможность забить.

Вегорст понимает, как правильно располагаться. При владении и без него он делает по-настоящему хорошую работу на команду.

– Вегорсту не хватает только голов?

– Они придут. У меня такое бывало уже со многими игроками. Например, с Рэшфордом на старте сезона  Он не забивал в каждом матче, но, исходя из опыта, я знаю, что голы придут, когда игрок освоится получше.

Сейчас Вегорст проводит много матчей за «МЮ», но времени после его перехода прошло еще не так много. Когда он забьет первый гол, придут и остальные, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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Руслан Чесебиев
Когда забили первый гол, я обрадовался думал это Вегхорст с углового забил, но потом повтор и автогол. Ну думаю и так сойдет, суету навел и защитник замкнул, для команды этого тоже достаточно
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Довран Оразбердыев
Когда убрал лучшего играка всех времен, а взял вместо него длинную столбу безполезную)
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yurchik07
Вегорст бесконечное кошмарище.Нафиг,летом его аут.
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bosit_m
Кто бы что не говорил, он приносит колоссальную пользу. Пускай сам не забивает, но как он прессингует… Тен Хаг знал, для чего он его берет👌🏼
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Direct free kick
Придут - в Бешикташе
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trav
Ответ Басанг Басангов
Помню также Пеп отзывался о Жезусе, всю его карьеру в Сити. Очень полезен был, прессинговал, носился все 90 минут, но форварда в первую очередь оценивают голами.
Чупо-Мотинг есть такой в Баварии. Человек провел несколько лет в ПСЖ где регулярн оиграл. Потом в 33 года его зовет Бавария - и все такие "кто это такой у него максимум 5 голов за сезон рекорд". Но и там он играет постоянно в основе. А потому что тренеры (нормальные) как раз знают зачем им нужен тот или иной игрок.
В той же Баварии играл много лет незаменимый Карстен Янкер который больше на боксера был похож чем на форварда и забивал мало. Но при нём Бавария брала ЛЧ и никто его даже не думал продавать.
Оливье Жиру на ЧМ-18 не забил ни одного гола но был в топ3 всех игроков на том ЧМ по полезности
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trav
Зачем вообще отвечать критиканам? Главная похвала от тренера - это то, что футболист во всех матчах играет в основе. Значит он полностью устраивает тренера. И делает тоже всё правильно.
Я смотрю много матчей маню сейчас - Вегорст просто умница. Он очень много двигается, постоянно напрягает защита, она ни на секунду не расслабляется, когда он на поле. Это даёт огромное преимущество вингерам - именно из-за Вегорста Решфорд так раскрылся. На флангах стало больше свободы потому что голландский великан всегда держит на себе защиту. Но при этом он и в обороне постоянно отрабатывает - увидеть Вегорста, отбирающего мяч в СВОЕЙ штрафной это нормальное явление. Опорный нападающий - вот точное описание его функций на поле. Кто читал его биографию знает какая он неординарная личность. Но при этом он на 100% работает на команду. Маню очень-очень повезло с ним. Но тут заслуга ЭТХ просто огромна - он сам вытащил Вегорста (списанного) из Бешикташа и объяснил, что он хочет от него.
Сейчас очень смешно читать комментарии людей, которые вообще не тямлят в футболе, когда его брали. Типа а зачем нам этот непонятно кто. Вон Ливер взял Гакпо (супер молодого топа после ЧМ) а мы берем какого-то 30 летнего дровосека из Бешикташа.
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PIT-BUL
Такой прессинг я честно сказать не видел никогда, особенно от напа....
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Demidov Artem
Отрабатывает на все 146 процентов
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инок
Ваут полезный игрок, и быстро вписался в командную игру МЮ. Удачный трансфер. И Тен Хаг верит в него...
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NIRVANA
Ответ DolJun
квадрупл этому пепу с алиэкспрес!
Не тренирует Челси, вот ты и бесишься)
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Tun
Да он все 3 гола сделал) это правда уникальный талант - быть в нужное время в нужном месте, помочь команде, но при этом самому не забить
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DolJun
Ответ Люблю Марго Робби
Ты б так за свой мешок синий переживал, вот где позорище так позорище
местным сочувствующим мю до челси больше дела, чем до манчестерского мешка даже если мешок выигрывает чашки) вот это прикол)
0
-8
-8
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
квадрупл этому пепу с алиэкспрес!
Ты б так за свой мешок синий переживал, вот где позорище так позорище
+5
-1
+4
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QWertY
Горящая картошка на ветках МЮ говорит о том, что клуб движется в правильном направлении. Так держать, Эрик💪🏻
+7
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vjp6cmm2f9
Ответ DolJun
квадрупл этому пепу с алиэкспрес!
Мозгов этому долгуну^
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Басанг Басангов
Помню также Пеп отзывался о Жезусе, всю его карьеру в Сити.
Очень полезен был, прессинговал, носился все 90 минут, но форварда в первую очередь оценивают голами.
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DolJun
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