Тен Хаг о Вегорсте после 3:1 с «Вест Хэмом»: «Он был одним из лучших. Голы придут»
Эрик тен Хаг похвалил Ваута Вегорста после матча Кубка Англии между «МЮ» и «Вест Хэмом» (3:1).
На 77-й минуте нападающий вступил в единоборство с Найефом Агердом на стандарте, и это привело к автоголу защитника «Вест Хэма».
«Манчестер Юнайтед» забил победный гол на 90-й минуте после подбора Вегорста. Удар форварда был заблокирован, мяч отскочил к Алехандро Гарначо, который забил обводящим ударом.
На 95-й минуте «Юнайтед» установил окончательный счет матча – Вегорст вступил в прессинг в штрафной «Вест Хэма», отобрал мяч у защитника и покатил Фреду в центр штрафной под удар.
– Вегорст был одним из лучших на поле. Он был вовлечен. Они с Харри [Магуайром] участвовали в эпизоде с первым голом и вынудили соперника забить в свои ворота. Гол Гарначо – Вегорст прессинговал. Третий гол – Вегорст тоже прессинговал и вынудил соперника допустить ошибку. Это дало Фреду возможность забить.
Вегорст понимает, как правильно располагаться. При владении и без него он делает по-настоящему хорошую работу на команду.
– Вегорсту не хватает только голов?
– Они придут. У меня такое бывало уже со многими игроками. Например, с Рэшфордом на старте сезона Он не забивал в каждом матче, но, исходя из опыта, я знаю, что голы придут, когда игрок освоится получше.
Сейчас Вегорст проводит много матчей за «МЮ», но времени после его перехода прошло еще не так много. Когда он забьет первый гол, придут и остальные, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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В той же Баварии играл много лет незаменимый Карстен Янкер который больше на боксера был похож чем на форварда и забивал мало. Но при нём Бавария брала ЛЧ и никто его даже не думал продавать.
Оливье Жиру на ЧМ-18 не забил ни одного гола но был в топ3 всех игроков на том ЧМ по полезности
Я смотрю много матчей маню сейчас - Вегорст просто умница. Он очень много двигается, постоянно напрягает защита, она ни на секунду не расслабляется, когда он на поле. Это даёт огромное преимущество вингерам - именно из-за Вегорста Решфорд так раскрылся. На флангах стало больше свободы потому что голландский великан всегда держит на себе защиту. Но при этом он и в обороне постоянно отрабатывает - увидеть Вегорста, отбирающего мяч в СВОЕЙ штрафной это нормальное явление. Опорный нападающий - вот точное описание его функций на поле. Кто читал его биографию знает какая он неординарная личность. Но при этом он на 100% работает на команду. Маню очень-очень повезло с ним. Но тут заслуга ЭТХ просто огромна - он сам вытащил Вегорста (списанного) из Бешикташа и объяснил, что он хочет от него.
Сейчас очень смешно читать комментарии людей, которые вообще не тямлят в футболе, когда его брали. Типа а зачем нам этот непонятно кто. Вон Ливер взял Гакпо (супер молодого топа после ЧМ) а мы берем какого-то 30 летнего дровосека из Бешикташа.
Очень полезен был, прессинговал, носился все 90 минут, но форварда в первую очередь оценивают голами.