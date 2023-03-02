Тен Хаг о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Непросто после завоевания кубка и празднования возвращаться к работе. Гарначо было трудно остановить»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг поделился мнением о выходе «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

Команда из Манчестера дома обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Было непросто. Не бывает просто, когда выигрываешь кубок [Кубок английской лиги], празднуешь и возвращаешься к работе как ни в чем ни бывало.

Такая сегодня у нас была задача, и мы сумели победить. Стойкость и вера парней в победу были великолепны.

Гарначо забил отличный гол. Он прибавлял по ходу матча, обострял игру, был настоящей угрозой для ворот соперника – его было трудно остановить.

Да, гол был прекрасный, но это был общий настрой в последние 30 минут – у меня было сильное ощущение, что мы можем победить. Футболисты верили, сохраняли самообладание, не было никакой паники», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире ITV1.

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2 комментария

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QWertY
Гарначо стал играть только во втором тайме, а Вегхорст был хорошо в обоих таймах. Так что Ваут лучший игрок матча
+9
-4
+5
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Ахма Начоо
Горначо и Фред топ Магуайр собственно показал почему должен уйти из клуба.
+3
-3
0
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