Тен Хаг о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Непросто после завоевания кубка и празднования возвращаться к работе. Гарначо было трудно остановить»
Эрик тен Хаг поделился мнением о выходе «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
Команда из Манчестера дома обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Было непросто. Не бывает просто, когда выигрываешь кубок [Кубок английской лиги], празднуешь и возвращаешься к работе как ни в чем ни бывало.
Такая сегодня у нас была задача, и мы сумели победить. Стойкость и вера парней в победу были великолепны.
Гарначо забил отличный гол. Он прибавлял по ходу матча, обострял игру, был настоящей угрозой для ворот соперника – его было трудно остановить.
Да, гол был прекрасный, но это был общий настрой в последние 30 минут – у меня было сильное ощущение, что мы можем победить. Футболисты верили, сохраняли самообладание, не было никакой паники», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире ITV1.
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