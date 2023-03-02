«Месси, мы ждем тебя. Мэр – наркоман, он тебе не поможет». В Росарио обстреляли супермаркет из сети, принадлежащей семье жены Лионеля

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Росарио Сентраль происшествия Мигель Анхель Руссо Антонелла Рокуццо Футбол

В Аргентине произошло нападение на супермаркет, принадлежащий семье жены Лионеля Месси.

В 3:20 утра по местному времени неизвестные обстреляли супермаркет на улице Лавалле в Росарио. Магазин относится к сети Único, которая принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены Лионеля Месси. 

На дверной ручке полиция обнаружила картонку с посланием, адресованным форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины. «Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин – Sports.ru) – наркоман, он тебе не поможет», – говорится в записке. 

Как сообщает Infobae, руководители супермаркета не получали угроз или вымогательств. На улице полицейские нашли 12 гильз, а на металлических рольставнях были обнаружены 14 следов от выстрелов. 

Есть подозрение, что нападение было совершено двумя мужчинами на мотоцикле и что ответственность за него могут нести местные футбольные хулиганы. Месяц назад мэр города публично осудил главного тренера «Росарио Сентраль» Мигеля Анхеля Руссо, который заявил, что некоторые игроки отказываются играть в Росарио из-за царящей там небезопасности.

Делом занялся прокурор Федерико Ребола. Он поручил полиции осмотреть место преступления, опросить свидетелей, провести баллистическую экспертизу и ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения. 

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27 комментариев

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Терминатор///Айлбибекович
Роман ты что балуешь негодяй этакий?
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Злобный Конь
Пабло Явкин - Павел Явкин?
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DeltaForce
Ответ Футбол, хоккей итд
Руссо, Явкин, наши бывшие соотечественники что-ли?
Руссо это итальянская фамилия,а вот Явкин точно корнями из Российской Империи)
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Holy Diver
Народная любовь, сразу видно. Как же в Аргентине любят стероидного.
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Данил Логинов
Неожиданно!
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Amalfitano
Это что? Новый сюжет фильма Роберта Родригеса?
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Team_Coach
Ответ Екн Лор
Банда подъехала к магазину на верблюдах?
На лайках
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evil
Ответ Футбол, хоккей итд
Руссо, Явкин, наши бывшие соотечественники что-ли?
Да, таки Явкин
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Совесть Черданцева
Опять Роман, Имя Фамилия, Декард и Великий Алонсо из палаты убежали
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Футбол, хоккей итд
Руссо, Явкин, наши бывшие соотечественники что-ли?
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Юрий Костыгин
"из-за царящей там небезопасности" - это ж надо так выразиться.
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.ru
хорошо ещё заложников не взяли... и требование привезти Лионеля в Аргентину не выдвинули
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Игорь Климов
Ответ Екн Лор
Банда подъехала к магазину на верблюдах?
Да, и кричали Factos)
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fargys
Zidan GOAT загранник получил, судя по всему. Премия the best оказалась последней каплей.
После церемонии вручения ЗМ следить нужно тщательней за товарищем, как бы ещё чего не выкинул.
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Гегенпрессинг Рангника
Роман и mrkovalsky выходят на новый уровень. Сначала списывали в школе теперь буянят на улицах
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MikhaL
Дичь какая-то..
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Игорь Климов
Это был "португальский след")))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Екн Лор
Банда подъехала к магазину на верблюдах?
Также под дверью были раскиданы хвостики от клубники и рассыпаны семена киноа🤔
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Джавез Тилл
Супермаркет Игоря Климова
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Давид Agabekyan
В чем связь Месси и мэра города? Дебилы придумали сделать записку, но не придумали зачем
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Барсик Юрана
Опять Месси виноват
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ рукадзюбы
Ах ты Морган…….
Может - великий Алонсо?
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Екн Лор
Банда подъехала к магазину на верблюдах?
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spartak_1988
нихера не понял, но очень интересно...
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ConorNite
Это же беспредел. Покушаться на жизнь человека. Что Месси вообще мог им сделать ?
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