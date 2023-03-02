«Месси, мы ждем тебя. Мэр – наркоман, он тебе не поможет». В Росарио обстреляли супермаркет из сети, принадлежащей семье жены Лионеля

В Аргентине произошло нападение на супермаркет, принадлежащий семье жены .

В 3:20 утра по местному времени неизвестные обстреляли супермаркет на улице Лавалле в Росарио. Магазин относится к сети Único, которая принадлежит семье – жены Лионеля Месси.

На дверной ручке полиция обнаружила картонку с посланием, адресованным форварду « » и сборной Аргентины. «Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин – Sports.ru) – наркоман, он тебе не поможет», – говорится в записке.

Как сообщает Infobae, руководители супермаркета не получали угроз или вымогательств. На улице полицейские нашли 12 гильз, а на металлических рольставнях были обнаружены 14 следов от выстрелов.

Есть подозрение, что нападение было совершено двумя мужчинами на мотоцикле и что ответственность за него могут нести местные футбольные хулиганы. Месяц назад мэр города публично осудил главного тренера « » Мигеля Анхеля Руссо, который заявил, что некоторые игроки отказываются играть в Росарио из-за царящей там небезопасности.

Делом занялся прокурор Федерико Ребола. Он поручил полиции осмотреть место преступления, опросить свидетелей, провести баллистическую экспертизу и ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения.

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