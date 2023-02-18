«Зенит» на спаде, а «Спартак» набирает и может составить серьезную конкуренцию». Тарханов о лидерах Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Тарханов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» в Мир РПЛ.

«На такой позитивной волне «Спартак» может составить серьезную конкуренцию «Зениту» после перерыва.

«Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает. Они продлили контракт с Абаскалем, проводят хорошую и успешную подготовку в межсезонье.

Основным оружием «Спартака» будет тактика и ударная сила атаки. Они готовы к напору и будут отдаваться каждому матчу, а «Зенит» слегка в подвешенном состоянии сейчас», – сказал экс-тренер ЦСКА.

«Зенит» лидирует в таблице, опережая на 6 очков «Спартак».

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13 комментариев

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Дмитрий9779
Охренеть,как можно делать выводы по товарищеским матчам,где ни в одном не играла основа?
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mahurat
С чего бы вдруг?
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+1
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Ezra-Matthew Miller
Ответ WelcomeBackPURE
Только настоящий гений может дать оценку формы команды если даже она не играет официальные матчи
Нет, можно всё-таки в некоторых случаях. например, судя по тенденции на сборах, весной Терек с большой вероятностью начнет играть так себе
Про данное сравнение речи не идёт)
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Сергей Бабиков
Из чего такие выводы?
+3
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+3
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Mixet.spb
Ответ Dan Kennedy
Ты можешь быть легендой ЦСКА, но если провел два года(в случае Тарханова) в Спартаке - уже все, борщ тарасовский уже часть тебя.
Вместо крови борщ😂
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Dan Kennedy
Про спад смешно конечно.

Но у Зенита есть проблемы с составом, особенно касается потери Ловрена. Ренан пока непонятно что за игрок. Плюс если травмы будут, то может сказаться.

Шансы какие-то у Спартака есть, но главное самим не косячить, как на отрезке в 4 матча, где уместились поражения Динамо, Зениту и Ростову.
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Никому_никабельный
Перерыв три месяца. Где он подъёмы и спады разглядел? По видео с отпуска и со сборов?
+8
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+7
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ЗЕНИТ65
Ответ Дмитрий Караваев
на спаде ? после отдыха и сборов? 🤷🏻‍♂️
После 27-ми забитых на сборах?
+1
-1
0
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WelcomeBackPURE
Только настоящий гений может дать оценку формы команды если даже она не играет официальные матчи
+6
-1
+5
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Ильдар Фарукшин
Ни кто не просит петь нам дифирамбы. Ну ответьте двояко. А то сейчас начнётся и Спартаку и вам достанется. Не уснут, ныть, поучать начнут😊😊😊
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-1
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий Караваев
на спаде ? после отдыха и сборов? 🤷🏻‍♂️
Это отдельная палата- по товарнякам выводы делать....
+14
-2
+12
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Dan Kennedy
Ты можешь быть легендой ЦСКА, но если провел два года(в случае Тарханова) в Спартаке - уже все, борщ тарасовский уже часть тебя.
+8
-4
+4
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Дмитрий Караваев
на спаде ? после отдыха и сборов?
🤷🏻‍♂️
+17
-3
+14
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