«Зенит» на спаде, а «Спартак» набирает и может составить серьезную конкуренцию». Тарханов о лидерах Мир РПЛ

Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» в Мир РПЛ.

«На такой позитивной волне «Спартак» может составить серьезную конкуренцию « » после перерыва.

«Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает. Они продлили контракт с , проводят хорошую и успешную подготовку в межсезонье.

Основным оружием « » будет тактика и ударная сила атаки. Они готовы к напору и будут отдаваться каждому матчу, а «Зенит» слегка в подвешенном состоянии сейчас», – сказал экс-тренер ЦСКА.

«Зенит» лидирует в таблице, опережая на 6 очков «Спартак».

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