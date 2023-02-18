«Зенит» на спаде, а «Спартак» набирает и может составить серьезную конкуренцию». Тарханов о лидерах Мир РПЛ
Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» в Мир РПЛ.
«На такой позитивной волне «Спартак» может составить серьезную конкуренцию «Зениту» после перерыва.
«Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает. Они продлили контракт с Абаскалем, проводят хорошую и успешную подготовку в межсезонье.
Основным оружием «Спартака» будет тактика и ударная сила атаки. Они готовы к напору и будут отдаваться каждому матчу, а «Зенит» слегка в подвешенном состоянии сейчас», – сказал экс-тренер ЦСКА.
«Зенит» лидирует в таблице, опережая на 6 очков «Спартак».
Абаскаль и «Спартак» продлили контракт до 2025 года
Про данное сравнение речи не идёт)
Но у Зенита есть проблемы с составом, особенно касается потери Ловрена. Ренан пока непонятно что за игрок. Плюс если травмы будут, то может сказаться.
Шансы какие-то у Спартака есть, но главное самим не косячить, как на отрезке в 4 матча, где уместились поражения Динамо, Зениту и Ростову.
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