Выход Кристенсена в старте против «Реала» под вопросом. У защитника «Барсы» травма голеностопа

испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с « ».

26-летний защитник «Барселоны» тренировался лишь 15 минут накануне класико в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Датчанин повредил голеностоп в матче с «Альмерией» (0:1). Его появление в стартовом составе против «Реала» под вопросом, решение будет принято в четверг, в день матча.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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