Выход Кристенсена в старте против «Реала» под вопросом. У защитника «Барсы» травма голеностопа
Андреас Кристенсен испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с «Реалом».
26-летний защитник «Барселоны» тренировался лишь 15 минут накануне класико в рамках 1/2 финала Кубка Испании.
Датчанин повредил голеностоп в матче Ла Лиги с «Альмерией» (0:1). Его появление в стартовом составе против «Реала» под вопросом, решение будет принято в четверг, в день матча.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
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