Выход Кристенсена в старте против «Реала» под вопросом. У защитника «Барсы» травма голеностопа

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Андреас Кристенсен Футбол

Андреас Кристенсен испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с «Реалом».

26-летний защитник «Барселоны» тренировался лишь 15 минут накануне класико в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Датчанин повредил голеностоп в матче Ла Лиги с «Альмерией» (0:1). Его появление в стартовом составе против «Реала» под вопросом, решение будет принято в четверг, в день матча.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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6 комментариев

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AnMe
Ответ blaugrano
[мем с собакой в горящем доме]
Так точно…..
0
0
0
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кто-то
Матч вообще состоится? Такими темпами у Барселоны будет только Тер штеген играть
0
0
0
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fosa
Ответ TNGHT
Наконец-то увидим центр мечты Араухо - Кунде (справа Роберто). Ну или Араухо - Гарсия, как уже часто было
Роберто против Винисиуса? Ну можно тогда не ехать в Мадрид. Технарь 3-0 не такой уж и плохой результат будет... )))
+2
0
+2
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TNGHT
Наконец-то увидим центр мечты Араухо - Кунде (справа Роберто). Ну или Араухо - Гарсия, как уже часто было
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
[мем с собакой в горящем доме]
+9
0
+9
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Андрей Панченко
Кто играть-то будет?((
+6
-1
+5
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