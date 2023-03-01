Хави считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании: «Он выиграл чемпионат и ЛЧ в прошлом сезоне. «Барса» в процессе становления»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Реалом».
Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Матч состоится завтра, 2 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Хави заявил, что считает мадридцев фаворитами: «Он [«Реал»] выигрывал титулы в прошлом сезоне – чемпионат и Лигу чемпионов, и он подходит к этой игре после победы на поле «Ливерпуля».
Мы находимся в процессе становления, хотя мы выросли, мы продолжаем расти и показываем свое лицо во всех играх. Мы должны быть более сплоченной командой, чем когда-либо. Нужно быть очень смелыми, должен быть характер», – сказал Хави.
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Из-за обратной мотивации Хави. После таких интервью команда выходит абсолютно бесхребетная. Наелся я уже таких "игр" от любимого клуба. На этот сезон хватит.
Задача минимум: проиграть с минимальным счётом.
При нынешнем составе - это будет шикарный результат.
Надеюсь в Барса он надолго, ну и команда постарается ради него! Ждём очередные 3 мяча в ворота Реала