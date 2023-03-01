Хави считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании: «Он выиграл чемпионат и ЛЧ в прошлом сезоне. «Барса» в процессе становления»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с « ».

Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Матч состоится завтра, 2 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Хави заявил, что считает мадридцев фаворитами: «Он [«Реал»] выигрывал титулы в прошлом сезоне – чемпионат и чемпионов, и он подходит к этой игре после победы на поле «Ливерпуля».

Мы находимся в процессе становления, хотя мы выросли, мы продолжаем расти и показываем свое лицо во всех играх. Мы должны быть более сплоченной командой, чем когда-либо. Нужно быть очень смелыми, должен быть характер», – сказал .

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