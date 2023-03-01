Хави считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании: «Он выиграл чемпионат и ЛЧ в прошлом сезоне. «Барса» в процессе становления»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Реалом».

Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Матч состоится завтра, 2 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

Хави заявил, что считает мадридцев фаворитами: «Он [«Реал»] выигрывал титулы в прошлом сезоне – чемпионат и Лигу чемпионов, и он подходит к этой игре после победы на поле «Ливерпуля».

Мы находимся в процессе становления, хотя мы выросли, мы продолжаем расти и показываем свое лицо во всех играх. Мы должны быть более сплоченной командой, чем когда-либо. Нужно быть очень смелыми, должен быть характер», – сказал Хави.

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28 комментариев

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AsGardiel
Ответ muchinmuchinmuchin
И что? Игрок национальной сборной еще не гарант качества, тем более игроки запаса
Напротив, гарант. Ведь зовут именно их, а не толпу других вингеров, которыми богата Испания
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Игорь Климов
Ответ Emin Aliev
Задача максимум : ничья Задача минимум: проиграть с минимальным счётом. При нынешнем составе - это будет шикарный результат.
Полностью согласен!
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Abdul Aziz
Ответ b_arfa
Очевидный фаворит, у Барсы не будет трех игроков основы, а в нападение Фати и капитан воробей Торрес, надежда на второй матч
надежда на фарт
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Inside 88 LW
Ответ XavIniesta2008-2015
В полуфинале 2 матча. Барселона сейчас на спаде и важнейшие игроки травмированы, но не стоит раньше времени списывать команду
Я списываю не из-за травм.
Из-за обратной мотивации Хави. После таких интервью команда выходит абсолютно бесхребетная. Наелся я уже таких "игр" от любимого клуба. На этот сезон хватит.
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muchinmuchinmuchin
Ответ AsGardiel
В нападении 2 игрока сборной Испании на секунду. У Мадрида, в случае травмы Бензема, нет игрока уровня национальной сборной про запас.
И что? Игрок национальной сборной еще не гарант качества, тем более игроки запаса
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b_arfa
Ответ AsGardiel
В нападении 2 игрока сборной Испании на секунду. У Мадрида, в случае травмы Бензема, нет игрока уровня национальной сборной про запас.
Так а толку, что они в сборной, при всем уважении, Фати и Торрес не тянут ее, другое дело, что в Испании сейчас дефицит нападающих
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XavIniesta2008-2015
Ответ Inside 88 LW
Матч можно не смотреть. РМ с проходом в финал.
В полуфинале 2 матча. Барселона сейчас на спаде и важнейшие игроки травмированы, но не стоит раньше времени списывать команду
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AsGardiel
Ответ b_arfa
Очевидный факт для тебя отмазки? Чтобы ты говорил, если бы отсутствовал Бензема, Винисиус и условный Модрич/Вальверде?
В нападении 2 игрока сборной Испании на секунду. У Мадрида, в случае травмы Бензема, нет игрока уровня национальной сборной про запас.
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b_arfa
Ответ wshnmn
для чего искать отмазки заранее?)
Очевидный факт для тебя отмазки? Чтобы ты говорил, если бы отсутствовал Бензема, Винисиус и условный Модрич/Вальверде?
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+16
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wshnmn
Ответ b_arfa
Очевидный фаворит, у Барсы не будет трех игроков основы, а в нападение Фати и капитан воробей Торрес, надежда на второй матч
Комментарий скрыт
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Gornostaev
Прибедняется, пресмыкается и сладко поет... Решил Анчелотти развести, наивный желторотый птенец...
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Real Madrid l
Ответ dr. cage
Звучит забавно, учитывая, что у Реала больше чемпионств, а у Барсы Кубков.. 😁😁😁
Ну, так то он правильно говорит, Барсе нужнее чемпионат, а Реалу кубок.
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Inside 88 LW
Матч можно не смотреть. РМ с проходом в финал.
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f0rmoceft
Как будто заранее оправдывается
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Syndycate
Ответ Иван Иванов
Я бы на месте Барселоны особо не выкладывался в матче за кубок главное отнять титул чемпиона у сливочных , а кубок можно им пожертвовать как подаяние.
Они уже пожертвовали ЛЧ и ЛЕ, главное у Реала титул чемпиона страны отнять)
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Syndycate
Солому стелит уже
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dr. cage
Ответ Иван Иванов
Я бы на месте Барселоны особо не выкладывался в матче за кубок главное отнять титул чемпиона у сливочных , а кубок можно им пожертвовать как подаяние.
Звучит забавно, учитывая, что у Реала больше чемпионств, а у Барсы Кубков.. 😁😁😁
+7
-7
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Emin Aliev
Задача максимум : ничья

Задача минимум: проиграть с минимальным счётом.

При нынешнем составе - это будет шикарный результат.
+13
-1
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Иван Иванов
Я бы на месте Барселоны особо не выкладывался в матче за кубок главное отнять титул чемпиона у сливочных , а кубок можно им пожертвовать как подаяние.
+1
-7
-6
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Алексей Радевич
Барса Рахит какой то 3 года растет никак не вырастет
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Сикарио
Катарец решил подстелить соломки))
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Футбол_это_жизнь
Ответ dr. cage
Тренер Хави всегда называет Реал фаворитом. Хорошо его в Катаре хозяева надрессировали. Игроком он как то смелее высказывался.
Комментарий от пользователя с аватаркой Барселоны. Это что же сделала Барса чтобы ты мог так ненавидеть клуб.
+6
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Футбол_это_жизнь
Хави после прошлого сезона сделал очень много выводов по поводу пресс конференций. Учится тренер ))))
Надеюсь в Барса он надолго, ну и команда постарается ради него! Ждём очередные 3 мяча в ворота Реала
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ConorNite
Впервые за долгое время за Эль-Классико будет по-настоящему интересно наблюдать: Грохнувший Ливер Реал и лидирующая в Ла Лиге Барса (поражение от Альмерии - всего лишь недоразумение). Вот бы Педри принял бы участие в матче. Без него атака каталонцев неполноценна
+1
-2
-1
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Cruel Snake
Слова Хави, да Богу в уши
+1
-2
-1
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