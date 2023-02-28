Родриго тренировался в основной группе «Реала». Бразилец может сыграть с «Барселоной»

может принять участие в матче против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании.

Как сообщает As, вингер « », получившей травму во время матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (5:2), прошел необходимые тесты и сегодня провел полную тренировку в основной группе.

Завтра бразилец снова будет тренироваться. Если за время занятий он не почувствует боли, то попадет в заявку на матч с «Барселоной», который состоится 2 марта.

В «Реале» с оптимизмом смотрят на восстановление Родриго, но сохраняют меры предосторожности, чтобы защитить игрока от рецидива.

В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги Родриго забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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