Родриго тренировался в основной группе «Реала». Бразилец может сыграть с «Барселоной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс может принять участие в матче против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании.

Как сообщает As, вингер «Реала», получившей травму во время матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (5:2), прошел необходимые тесты и сегодня провел полную тренировку в основной группе.

Завтра бразилец снова будет тренироваться. Если за время занятий он не почувствует боли, то попадет в заявку на матч с «Барселоной», который состоится 2 марта.

В «Реале» с оптимизмом смотрят на восстановление Родриго, но сохраняют меры предосторожности, чтобы защитить игрока от рецидива.

В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги Родриго забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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Андрей Хенто
Отличная новость, но конечно форсировать возвращение не стоит, думаю, что в лучшем случае мы увидим его во втором тайме.
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прощай Роналду
Удачи Барсе, она ей огого как понадобится в отличие от Реала, надеюсь проявят характер, даже если не пройдут
+2
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-2
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udiekemen
Ответ Эркинбек Апаканов
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Отлично даже
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Эркинбек Апаканов
Это хорошо 👍
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