«Ман Сити», «Реалу», «ПСЖ» и «Ньюкаслу» интересен Хвича. «Наполи» не хочет его продавать, игрок пока не рассматривает уход из команды

Теги ПСЖ Ньюкасл Манчестер Сити Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Эдди Хау Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

Об этом написал журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке для Caught Offside. 

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» – два клуба Премьер-лиги, которые пристально следят за Кварацхелией. Он также привлек внимание «ПСЖ» и мадридского «Реала». Эдди Хау, в частности, считает Кварацхелию подходящим игроком, потому что он быстр, техничен и гармонично вписывается в схему 4-3-3.

«Наполи» не хочет продавать. Все так просто. И они определенно не хотят отпускать Осимхена и Кварацхелию за одно лето.

Кварацхелия пока не рассматривает возможность ухода из «Наполи». И идея о том, что он будет доступен за 50 миллионов фунтов, – это своего рода миф. Меня не удивит, если «Наполи» оценит его почти вдвое дороже.

Но это не тот случай, когда «Наполи» предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но «Наполи» сейчас – идеальный клуб для Кварадоны», – написал Джейкобс.

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58 комментариев

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Назар Игорь
От добра добра не ищут. Наполи его клуб, неаполитанцы на него молятся, за короткий срок стал всеобщим любимцем. Но уж если уйти, только Реал.
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ML26
Ответ Fox_Mulder_12
И какая разница? То, что делает - и есть то, что ты есть) Это тождество) кринж является кринжем, это же логично)
Ладно, я понял, что твоим смыслом жизни является неудачи одного человека. Странно, что ты на Аль-Насср ещё здесь не подписан, чтобы следить, как он забивает в пустые и с пенальти и говорить, какой же он кринж))
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fargys
Год назад когда он из вылетающего Рубина в Динамо Батуми переходил такой заголовок вызвал бы непонятки.
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Иван Иванов
Хвича продается только при условии подписания контракта со Слуцким : у них связка со времён казанского Рубина.
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Его взбесило, что я зверски троллил его. Говорил, мол: Кто за бан ригоберу, ставьте мне минус. Да и я слишком много выводил его на чистую воду
Да, малыш риго такое не любит. Он не вывозит диалог с теми, у кого образование больше четырёх классов.
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Пуп Ппп
Не факт что уйдет в Ман Сити . там всё же играл его любимый игрок и легенда Ман Сити Георгий Кинкладзе
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Fox_Mulder_12
И в чем кринж не кринж?)
Потому-что такого нарицательного значения для персоны нет. Этим словом можно всех называть 😂
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Homelender_666
Я и не претендую. Мы давно друг друга заблочили. До сих пор не понимаю, как его не заблочили навсегда после той дичи, которую он про тебя писал.
Его взбесило, что я зверски троллил его. Говорил, мол: Кто за бан ригоберу, ставьте мне минус.

Да и я слишком много выводил его на чистую воду
+1
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Эдуард Какойто
Де Лаурентис. Нельзя просто так взять и уйти из Наполи
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XAST
Хвичи 22 года он только начал выходить на топ уровень нужно подписывать новый контракт и стоновиться топом
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Fox_Mulder_12
Ответ ML26
Не нужно строить из себя дурочка) и меня тоже оскорблять не нужно, я тебе ни слова не сказал. Если бы они писали, к примеру: «то, что делает Роналду - это кринж». Окей, вопрос бы не было. Но они обращаются напрямую к нему, кринж - созвучно Криш. Вот и всё.
И какая разница? То, что делает - и есть то, что ты есть) Это тождество) кринж является кринжем, это же логично)
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ML26
Ответ Fox_Mulder_12
Комментарий удален модератором
Не нужно строить из себя дурочка) и меня тоже оскорблять не нужно, я тебе ни слова не сказал.
Если бы они писали, к примеру: «то, что делает Роналду - это кринж». Окей, вопрос бы не было. Но они обращаются напрямую к нему, кринж - созвучно Криш.
Вот и всё.
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SazZL
Ответ Vasilyev
Начнем с того, что в Реале и ПСЖ он будет игроком ротации. У сливочных эту позицию надёжно закрывает Вини, у ПСЖ слева могут сыграть Мбаппе, Неймар. У Сити тоже особых проблем нет с составом, однако, у Пепа может случиться всякое с его идеями. Про Ньюкасл судить сложно, давно не доводилось видеть их игры. Сдается, что Наполи - команда одного сезона. Многие игроки могут уйти на повышение, удержать их будет проблематично.
Пока не видно предпосылок, что Наполи - команда одного сезона. Основной состав отличный + хорошая ротация. В Серии А вне конкуренции+ Отлично идут в ЛЧ. В общем и целом - одна из лучших, если даже не лучшая команда Европы.
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Fox_Mulder_12
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И в чем по твоему он не прав?
И в чем кринж не кринж?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Fox_Mulder_12
Комментарий удален модератором
И в чем по твоему он не прав?
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он здесь неприкасаемый. Попробуй посягни на него...
Я и не претендую. Мы давно друг друга заблочили. До сих пор не понимаю, как его не заблочили навсегда после той дичи, которую он про тебя писал.
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Fox_Mulder_12
Ответ ML26
Хорошо, объясни мне тогда. Почему слово «кринж» не является неуместным на данном ресурсе (прямое оскорбление человека, коверкание его имени), а когда я пишу в ответ человеку, что его штаны будут мокрыми, когда Барселона проиграет все титулы - это удаляют?
Комментарий удален модератором
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Homelender_666
Потому что один из модераторов - ригоберка. P.S. Риго удаляет мой коммент через 3, 2, 1...
Он здесь неприкасаемый. Попробуй посягни на него...
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U. M. A. Muhammad
Ответ ML26
Хорошо, объясни мне тогда. Почему слово «кринж» не является неуместным на данном ресурсе (прямое оскорбление человека, коверкание его имени), а когда я пишу в ответ человеку, что его штаны будут мокрыми, когда Барселона проиграет все титулы - это удаляют?
Ахахах 😂 ведь так и будет в конце созона
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coimbra
Ответ Amalfitano
Наполи даже в Италии не топ и нынешнее положение дел аномалия а не закономерность. Тут всё в одну кучу. Кореец, Лоботка, Хвича, Осимхен и Ди Лоренцо на пике и проводят лучшие сезоны в карьере.
надо быть очень не объективным, чтобы написать про парня, которому 2 недели назад исполнилось 22 года, что он на пике...
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Ilia Maksiokov
Ответ Vasilyev
Начнем с того, что в Реале и ПСЖ он будет игроком ротации. У сливочных эту позицию надёжно закрывает Вини, у ПСЖ слева могут сыграть Мбаппе, Неймар. У Сити тоже особых проблем нет с составом, однако, у Пепа может случиться всякое с его идеями. Про Ньюкасл судить сложно, давно не доводилось видеть их игры. Сдается, что Наполи - команда одного сезона. Многие игроки могут уйти на повышение, удержать их будет проблематично.
в Сити будет играть вместо Грилиша.
В Реале и ПСЖ и Локомотиве может присесть да.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ML26
Модерация, объясните, пожалуйста, почему вы удаляете мои ответы месибоям и барсаглорам? Ответы адекватные, без оскорблений. Я то понимаю, что на этом сайте им все можно, но все таки.
Ты посягнул на святое
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Ilia Maksiokov
Ответ TheReal_TMAC
Хвича, сиди тут. Наполи сейчас абсолютный топ. В чемпе рвут всех, еврокубки есть. Болельщики на руках носят. Идеальное место, чтобы развиваться и иметь постоянную практику на высшем уровне.
платят всего лям...
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ML26
Ответ pont77
А что было в ответах? Небось нытьё по поводу того, что награду не взял игрок Реала и шизофреническая конспирология о том, что награда купленная, хотя в открытом доступе информация кто и как голосовал?
Даже если я «ною», это что, запрещено?)
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U. M. A. Muhammad
Ответ Amalfitano
Наполи даже в Италии не топ и нынешнее положение дел аномалия а не закономерность. Тут всё в одну кучу. Кореец, Лоботка, Хвича, Осимхен и Ди Лоренцо на пике и проводят лучшие сезоны в карьере.
Ты припомнишь хоть один провал наполи за 10 лет?
+1
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