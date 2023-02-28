«Ман Сити», «Реалу», «ПСЖ» и «Ньюкаслу» интересен Хвича. «Наполи» не хочет его продавать, игрок пока не рассматривает уход из команды
Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.
Об этом написал журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке для Caught Offside.
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» – два клуба Премьер-лиги, которые пристально следят за Кварацхелией. Он также привлек внимание «ПСЖ» и мадридского «Реала». Эдди Хау, в частности, считает Кварацхелию подходящим игроком, потому что он быстр, техничен и гармонично вписывается в схему 4-3-3.
«Наполи» не хочет продавать. Все так просто. И они определенно не хотят отпускать Осимхена и Кварацхелию за одно лето.
Кварацхелия пока не рассматривает возможность ухода из «Наполи». И идея о том, что он будет доступен за 50 миллионов фунтов, – это своего рода миф. Меня не удивит, если «Наполи» оценит его почти вдвое дороже.
Но это не тот случай, когда «Наполи» предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но «Наполи» сейчас – идеальный клуб для Кварадоны», – написал Джейкобс.
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Да и я слишком много выводил его на чистую воду
Если бы они писали, к примеру: «то, что делает Роналду - это кринж». Окей, вопрос бы не было. Но они обращаются напрямую к нему, кринж - созвучно Криш.
Вот и всё.
В Реале и ПСЖ и Локомотиве может присесть да.