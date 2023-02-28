привлек внимание европейских топ-клубов.

Об этом написал журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке для Caught Offside.

« » и « » – два клуба Премьер-лиги, которые пристально следят за Кварацхелией. Он также привлек внимание « » и мадридского « ». Эдди Хау, в частности, считает Кварацхелию подходящим игроком, потому что он быстр, техничен и гармонично вписывается в схему 4-3-3.

«Наполи» не хочет продавать. Все так просто. И они определенно не хотят отпускать Осимхена и Кварацхелию за одно лето.

Кварацхелия пока не рассматривает возможность ухода из «Наполи». И идея о том, что он будет доступен за 50 миллионов фунтов, – это своего рода миф. Меня не удивит, если «Наполи» оценит его почти вдвое дороже.

Но это не тот случай, когда «Наполи» предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но «Наполи» сейчас – идеальный клуб для Кварадоны», – написал Джейкобс.

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