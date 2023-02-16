«Реал» выкупит Франа Гарсию у «Райо» за 5 млн евро летом. Воспитанник подпишет контракт на 5 лет

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Райо Вальекано Фран Гарсия деньги Фабрицио Романо Футбол

«Реал» выкупит своего воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все документы о сделке между клубами готовы.

«Реал» активирует функцию обратного выкупа 23-летнего защитника за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.

Гарсия присоединится к «Мадриду» летом, контракт будет рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне Фран Гарсия отметился двумя голевыми передачами в 21 матче Ла Лиги. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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16 комментариев

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gPk
Ответ fellx
Выкупают за 10 млн, но заплатят 5 млн, так как в 2021м в сделку прописали 50% от перепродажи. Очень приятная многоходовочка. Естественно на втором месте после продажи 50% от будущего клуба ради 8-9 игроков на полгода
Так , а я не в ухмылку говорю.Отдавали молодого паренька за смешные деньги ,прописали на будущее право выкупа.Сейчас в топ-клубах с молодыми футбалистами это стабильная практика.
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gPk
Ответ sayemlo
да... нужно было по барселонский. снизить все зп, продать активы, устроить свадьбы на стадионе, переименовать название стадиона, и купить 30 летнего футболиста за 50млн🦾
Во-во.
Лучше 5 миллионов на Гарсию ,а остальные деньги по классике на судью вложить.
Что-то в этом сезоне плоховато работают кстати они...Вроде 10 пенальти уже назначали , а отрыв в 8 очков.Легендам Реала нужно поднажать
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fellx
Ответ gPk
Вот это да... Активизировали опцию обратного выкупа. Остальным клубам мира нужно этому поучиться....До этого ведь никто этим не промышлял...
Выкупают за 10 млн, но заплатят 5 млн, так как в 2021м в сделку прописали 50% от перепродажи. Очень приятная многоходовочка. Естественно на втором месте после продажи 50% от будущего клуба ради 8-9 игроков на полгода
0
0
0
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sayemlo
Ответ gPk
Вот это да... Активизировали опцию обратного выкупа. Остальным клубам мира нужно этому поучиться....До этого ведь никто этим не промышлял...
да... нужно было по барселонский. снизить все зп, продать активы, устроить свадьбы на стадионе, переименовать название стадиона, и купить 30 летнего футболиста за 50млн🦾
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max mystique
Большие надежды на этого парня, ждём
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max mystique
Большие надежды на этого парня, ждём
0
-2
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gPk
Ответ fellx
Вот как надо оформлять трансфер👍
Вот это да...
Активизировали опцию обратного выкупа.
Остальным клубам мира нужно этому поучиться....До этого ведь никто этим не промышлял...
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-4
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gPk
Ответ Андрей Хенто
Воспитанник - это всегда хорошо, уверен, что хуже Менди, образца последних двух сезонов, он точно не будет. Надеюсь повторит путь Карвахаля.
Толку от этого воспитанника ,если в Реале им не доверяют?))Старый физрук туда будет Камавингу в экстренных случаях пихать , нежели давать шанс Гарсии
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Musa Bark
Ответ Андрей Хенто
Воспитанник - это всегда хорошо, уверен, что хуже Менди, образца последних двух сезонов, он точно не будет. Надеюсь повторит путь Карвахаля.
Почему же? Менди в прошлом сезоне на уровне отыграл вроде, хотя соглашусь, что при Зидане он был более полезен, как минимум в атаке
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Homelender_666
Руководству Реала надо пустить слух, что им интересуются МЮ и Арсенал и готовы заплатить 60 млн. Тогда Челси даст 80.
Отличный вариант
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Андрей Хенто
Ответ Homelender_666
Жаль, что Менди сдал. Мне он всегда казался крепким середняком.
Начинал он хорошо в Мадриде, да он никогда не отличался тем, что он хорош в подключении к атаке, но он был надёжен в защите. Но в последние два сезона он сильно сдал + стал очень травматичным.
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Воспитанник - это всегда хорошо, уверен, что хуже Менди, образца последних двух сезонов, он точно не будет. Надеюсь повторит путь Карвахаля.
Жаль, что Менди сдал. Мне он всегда казался крепким середняком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хорошая новость. Ещё бы Менди куда-нибудь отправить
Руководству Реала надо пустить слух, что им интересуются МЮ и Арсенал и готовы заплатить 60 млн. Тогда Челси даст 80.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Воспитанник - это всегда хорошо, уверен, что хуже Менди, образца последних двух сезонов, он точно не будет. Надеюсь повторит путь Карвахаля.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Хорошая новость. Ещё бы Менди куда-нибудь отправить
0
-4
-4
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fellx
Вот как надо оформлять трансфер👍
+6
-2
+4
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