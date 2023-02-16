«Реал» выкупит Франа Гарсию у «Райо» за 5 млн евро летом. Воспитанник подпишет контракт на 5 лет

«Реал» выкупит своего воспитанника Франа Гарсию из « ».

Как сообщает инсайдер , все документы о сделке между клубами готовы.

«Реал» активирует функцию обратного выкупа 23-летнего защитника за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.

Гарсия присоединится к « » летом, контракт будет рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне отметился двумя голевыми передачами в 21 матче . Подробно его статистику можно изучить здесь.

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