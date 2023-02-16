«Реал» выкупит Франа Гарсию у «Райо» за 5 млн евро летом. Воспитанник подпишет контракт на 5 лет
«Реал» выкупит своего воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все документы о сделке между клубами готовы.
«Реал» активирует функцию обратного выкупа 23-летнего защитника за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.
Гарсия присоединится к «Мадриду» летом, контракт будет рассчитан на 5 лет.
В текущем сезоне Фран Гарсия отметился двумя голевыми передачами в 21 матче Ла Лиги. Подробно его статистику можно изучить здесь.
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Лучше 5 миллионов на Гарсию ,а остальные деньги по классике на судью вложить.
Что-то в этом сезоне плоховато работают кстати они...Вроде 10 пенальти уже назначали , а отрыв в 8 очков.Легендам Реала нужно поднажать
Активизировали опцию обратного выкупа.
Остальным клубам мира нужно этому поучиться....До этого ведь никто этим не промышлял...