«Дзюба должен закрыть рот, его место в Томске и Туле. Благодаря «Зениту» он стал из себя что-то представлять». Угаров о словах форварда про «Зенит» Рио-де-Жанейро

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Денис Угаров Футбол

Денис Угаров резко отреагировал на критику Артема Дзюбы в адрес «Зенита».

Нападающий «Локомотива» заявил: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».

– Считаю, что это некрасиво действующему футболисту обсуждать другую команду. Мне кажется, что это неправильно. Насколько я помню, в прошлом сезоне, когда Дзюба играл в «Зените», количество иностранцев было таким же.

– Восемь легионеров в стартовом составе.

– Сейчас происходит то же самое. Какая разница между Ловреном и Ренаном? В том, что один – бразилец, а другой – хорват?

– Дзюба считает, что в «Зените» слишком много бразильцев.

– Почему он лезет в другую команду, в которой играл достаточно большое количество времени? Благодаря «Зениту» Дзюба стал из себя что-то представлять.

– Есть предположение, что Дзюба обиделся на «Зенит».

– Это понятно, что он обиделся. Я говорил, что от него надо было избавиться еще года два назад, когда с ним только начинали продлевать контракт. Он должен был играть не в «Зените», а в Томске или Туле. Там его место на самом деле.

– Дзюба может подтвердить свои слова делом. «Локомотив» еще сыграет с «Зенитом» в нынешнем сезоне.

– Дзюба может подтвердить свои слова только тем, что он полгода нигде не играл и никому не был нужен. Это факт. Его взяла команда, которая находится в зоне вылета. То же самое, когда его брали Томск, Тула. И сейчас «Локомотив».

Если Дзюба в таком порядке, почему он не играет в «Спартаке» или «Динамо»? Почему он не заиграл в Турции? Дзюба должен был упасть в ноги «Зениту» и подписать контракт на любых условиях, если он что-то хотел.

Считаю, что Дзюба должен закрыть свой рот и принести какую-то пользу «Локомотиву». И не лезть в дела другого клуба, к которому он уже не имеет никакого отношения, – сказал бывший игрок «Зенита».

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31 комментарий

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CoMoBo3
Ответ .ru
Moscow Never Sleeps... а ты подожди следующей порции откровений Артёма, про Зенит... и не говори потом что я не предупреждал
Чего мне ждать? На атмосферу в команде это не повлияет. Ждать — это про Москву и титулы 😎
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.ru
Ответ CoMoBo3
Ну да, ну да. Москва спала и видела, чтоб он Зенит начал разваливать. Но у Семака не забалуешь. Так что и дальше пыль глотать 😎
Moscow Never Sleeps...
а ты подожди следующей порции откровений Артёма, про Зенит... и не говори потом что я не предупреждал
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Dan Kennedy
Дзюба конечно неприятный человек, но так смешно наблюдать за фанатами и высказыванием того же Угарова.

Самый заплюсованный коммент про Халка, хотя он ушел еще в 2016 году, а Дзюба потом самые результативные сезоны в РПЛ провел.

А касательно Угарова, то его в Зенит и взяли как раз когда он начал на форварде себя проявлять Забил 17 мячей за Ростов, выиграл Кубок России. Потом неплохую первую половина сезона в Спартаке провел, забив 7 мячей. Еще и про упасть на колени говорит, мерзко.

Ну что, происходит стирание Дзюбы из памяти. В чем-то Дзюба был прав:

• «Как случилось – сразу все налетели. У нас это есть в менталитете: мы сначала возносим до небес, а потом прибиваем. Прям прибивают!»

Вчера ты лучший бомбардир Зенита, а сегодня ты никто, деревяха и вообще все голы надо на Халка переписать.
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Ковид 07.10.52
Ха-ха....Дзюба стал героем ЧМ18, играя в Туле...это они из него сделали игроком сборной, а потом уже он сделал из Зенита клуб о котором узнали...так что благодарить питерские его должны, что он сделал их город футбольным...
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CoMoBo3
Ответ .ru
собственно, то что многие из нас и предсказывали началось гораздо раньше объявленных сроков... я о процессе отторжения тушки Артёма зенитчиками
Ну да, ну да. Москва спала и видела, чтоб он Зенит начал разваливать. Но у Семака не забалуешь. Так что и дальше пыль глотать 😎
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Азимжон Вохопович
Ответ Александр Беляков
Полностью поддерживаю. Бразилец Халк сделал из Дзюбы человека, забивая от него голы. А этот клоун возмущается
истину глаголиш
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Dan Kennedy
Ответ Александр Беляков
Полностью поддерживаю. Бразилец Халк сделал из Дзюбы человека, забивая от него голы. А этот клоун возмущается
Халк ушел в 2016 году, а Дзюба все продолжал рикошетить от него голы...
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Александр Беляков
Ответ Pelerin
А вас предупреждали. Но не, пока играл за вас, игрочишка был золотцем ))
опять ты )))
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vadeath
Ответ Александр Беляков
Полностью поддерживаю. Бразилец Халк сделал из Дзюбы человека, забивая от него голы. А этот клоун возмущается
читаю сейчас всю эту сегодняшнюю шляпу, сразу об этом подумал. в точку!
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Александр Гуреу
Ответ Aleus Marcus
прям сказ про связку Хаджи с Хаканом Шюкюром в Галатасарае. Один в один ))
Хороша как метафора) но все-же параллели мало)
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Олег Акимов
Нормально так пригорело :)
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Dinamik1
Не трогайте Томск.Это г... оставьте Питеру и Москве
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Pelerin
Ответ Александр Беляков
Полностью поддерживаю. Бразилец Халк сделал из Дзюбы человека, забивая от него голы. А этот клоун возмущается
А вас предупреждали. Но не, пока играл за вас, игрочишка был золотцем ))
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Aleus Marcus
Ответ Александр Беляков
Полностью поддерживаю. Бразилец Халк сделал из Дзюбы человека, забивая от него голы. А этот клоун возмущается
прям сказ про связку Хаджи с Хаканом Шюкюром в Галатасарае. Один в один ))
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Пацанчик реальный
Кто такой Денис Угаров??Дзюбу я хотя бы знаю!
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Wayne Gretzky 99
Не рот, а пасть, чего уж там.
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Ковид 07.10.52
Ответ Лысый Папа
зюба мусор по факту
Который типы из одного города в идолы возвели, а теперь за правду про них гасить начали...
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Mixet.spb
Хоть кто-то дал адекватную оценку его говновью
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Ковид 07.10.52
Ха-ха...прикормленные с газового спортивного канала покритиковали теперь очередь пришла прикормленных бывших футболистов....Правда про риобург заела...ждем Радимова и Ко....
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Sinister Kid
А чего добился Денис Угаров по сравнению с Дзюбой?
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Красная стрела
А что он не так сказал? Тем более уже не футболист Зенита.
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Денис Бояров
"Угаров о словах форварда про «Зенит» Рио-де-Жанейро" - это типа прикол от редакции спортсру? Какое Рио, или Новиков кому-то спор проиграл?
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Юрий Гаврилов
Всё верно сказал Дзюба о сжирувзбесившемся Зените.
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Александр Садков
Ответ 0mertas626
Комментарий удален пользователем
Полузащитник
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Лысый Папа
зюба мусор по факту
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