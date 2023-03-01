«Дзюба должен закрыть рот, его место в Томске и Туле. Благодаря «Зениту» он стал из себя что-то представлять». Угаров о словах форварда про «Зенит» Рио-де-Жанейро
Денис Угаров резко отреагировал на критику Артема Дзюбы в адрес «Зенита».
Нападающий «Локомотива» заявил: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».
– Считаю, что это некрасиво действующему футболисту обсуждать другую команду. Мне кажется, что это неправильно. Насколько я помню, в прошлом сезоне, когда Дзюба играл в «Зените», количество иностранцев было таким же.
– Восемь легионеров в стартовом составе.
– Сейчас происходит то же самое. Какая разница между Ловреном и Ренаном? В том, что один – бразилец, а другой – хорват?
– Дзюба считает, что в «Зените» слишком много бразильцев.
– Почему он лезет в другую команду, в которой играл достаточно большое количество времени? Благодаря «Зениту» Дзюба стал из себя что-то представлять.
– Есть предположение, что Дзюба обиделся на «Зенит».
– Это понятно, что он обиделся. Я говорил, что от него надо было избавиться еще года два назад, когда с ним только начинали продлевать контракт. Он должен был играть не в «Зените», а в Томске или Туле. Там его место на самом деле.
– Дзюба может подтвердить свои слова делом. «Локомотив» еще сыграет с «Зенитом» в нынешнем сезоне.
– Дзюба может подтвердить свои слова только тем, что он полгода нигде не играл и никому не был нужен. Это факт. Его взяла команда, которая находится в зоне вылета. То же самое, когда его брали Томск, Тула. И сейчас «Локомотив».
Если Дзюба в таком порядке, почему он не играет в «Спартаке» или «Динамо»? Почему он не заиграл в Турции? Дзюба должен был упасть в ноги «Зениту» и подписать контракт на любых условиях, если он что-то хотел.
Считаю, что Дзюба должен закрыть свой рот и принести какую-то пользу «Локомотиву». И не лезть в дела другого клуба, к которому он уже не имеет никакого отношения, – сказал бывший игрок «Зенита».
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а ты подожди следующей порции откровений Артёма, про Зенит... и не говори потом что я не предупреждал
Самый заплюсованный коммент про Халка, хотя он ушел еще в 2016 году, а Дзюба потом самые результативные сезоны в РПЛ провел.
А касательно Угарова, то его в Зенит и взяли как раз когда он начал на форварде себя проявлять Забил 17 мячей за Ростов, выиграл Кубок России. Потом неплохую первую половина сезона в Спартаке провел, забив 7 мячей. Еще и про упасть на колени говорит, мерзко.
Ну что, происходит стирание Дзюбы из памяти. В чем-то Дзюба был прав:
• «Как случилось – сразу все налетели. У нас это есть в менталитете: мы сначала возносим до небес, а потом прибиваем. Прям прибивают!»
Вчера ты лучший бомбардир Зенита, а сегодня ты никто, деревяха и вообще все голы надо на Халка переписать.