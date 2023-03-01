Дзюба о том, почему Захарян не попал в «Зенит»: «Малафеев сказал ему, что у него агент не тот. Это ни для кого не секрет»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян Арсен Захарян Футбол

Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит».

– Захарян как не попал в «Зенит»? Ни для кого не секрет, что Малафеев сказал Арсену, что у тебя агент не тот, должен быть другой агент.

– Прикольная история, я не слышал. Малафеев сказал Захаряну, что у него не тот агент?

– Говорят, что так. Я слышал много таких разговоров – нужен правильный агент.

Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть, – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

Малафеев, бывший вратарь «Зенита», занимал пост заместителя спортивного директора петербуржцев с 2017 по 2020 год.

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19 комментариев

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Алексей Ненахов
Думаю СПб фантики «игрочишки» ощутят любовь его совсем скоро
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kren_JR
Малафеев ему уже ответил. И по фактам раскидал. Артем 🤡
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Виктор
В каком месте он один из лучших?
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Wiley Fox
Ответ tm5pvbngvj
Вообще, агентская мафия слишком огромное влияние имеет в российском футболе. Ни для кого не секрет, почему не хотят лимит убирать. Тогда агентам придется действительно работать, чтоб протолкнуть паспортистов в состав.
Ты за дураком борзыкиным про мафию из агентов не повторяй

Весь российский футбол держат реальные бандиты. Они же и агентов держат
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Новый тренер ФК Спартак
Сейчас расскажет как Зенит чемпионом становился и как Вилков был тот судья))) Ждите питерские скоро))
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Саша Пушкин
Ответ tm5pvbngvj
Вообще, агентская мафия слишком огромное влияние имеет в российском футболе. Ни для кого не секрет, почему не хотят лимит убирать. Тогда агентам придется действительно работать, чтоб протолкнуть паспортистов в состав.
Только, когда звучит "агентская мафия", стоит понимать, что речь и про чинуш от ногомяча и откровенных бандитов, которые харчуются на этом.
Смешно слышать, когда говорят, что серый паспортист получает на руки зарплату игрока Серии А. Очевидно, что ее растаскивают озвученные выше шакалы.
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Борщёв
Даже не знаю, что у игрочишки злейший враг: руки, язык или всё-таки голова?
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Дым под водой
Не переживайте) По традиции он тряпку себе на клетку сам накинет😁
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Дмитрий9779
После истории с Трабуки-агент имеет значение
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Potors
Что такое "Дзюба" мы все знаем
Дзюба любит шарить по карманам
Он мечтает получать зарплату как у Халка
Не храните деньги в раздевалке!
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Marcus-light
Приходит Малафеев к Дзюбе и говорит: "Артём, только никому, но знаешь почему я Захаряна
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Hong Kil
Вячеслав очень интеллигентный, ему было неудобно сказать Захарянцу, что он не умеет играть в футбол.
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Ярик01
Ответ Mohnatiy
Короче, он решил уже со всеми окончательно поссориться 🤣
Он Малафеева и так не любил, кажется, что при Славе послали в Арсенал
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Ебздрогыч
Настало время охренительных историй. Интересно, сколько футбольных людей к концу дня Артемке захотят навалять?
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ConorNite
Спасибо Вячеславу за это, еcли правда. В Зените он бы затух. А так раскрылся довольно одаренный игрок. При этом, довольно юный
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aka888
Ооо да тут не пахано поле, то ли ещё будет)
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tm5pvbngvj
Вообще, агентская мафия слишком огромное влияние имеет в российском футболе. Ни для кого не секрет, почему не хотят лимит убирать. Тогда агентам придется действительно работать, чтоб протолкнуть паспортистов в состав.
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Mohnatiy
Короче, он решил уже со всеми окончательно поссориться 🤣
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T622222
Остановите, остановите Вите надо выйти (замолчать)
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