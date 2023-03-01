Дзюба о том, почему Захарян не попал в «Зенит»: «Малафеев сказал ему, что у него агент не тот. Это ни для кого не секрет»
Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит».
– Захарян как не попал в «Зенит»? Ни для кого не секрет, что Малафеев сказал Арсену, что у тебя агент не тот, должен быть другой агент.
– Прикольная история, я не слышал. Малафеев сказал Захаряну, что у него не тот агент?
– Говорят, что так. Я слышал много таких разговоров – нужен правильный агент.
Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть, – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.
Малафеев, бывший вратарь «Зенита», занимал пост заместителя спортивного директора петербуржцев с 2017 по 2020 год.
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