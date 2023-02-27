Карпин о возвращении Дзюбы в Россию: «Это хорошо. Если футболист устраивает тренерский штаб и игрой доказывает уровень, он может рассчитывать на вызов в сборную»
Валерий Карпин высказался о возвращении Артема Дзюбы в Россию.
– Вы говорили, что игроков старше 30 лет в сборную пока звать не будете. Возможны ли возрастные исключения при выборе игроков в этом году? Вдруг, 34-летний футболист начнет играть так, что все будут с восторгом смотреть на него.
– А для чего? Вы считаете, что у нас есть возрастной игрок старше 30 лет, которого мы не знаем и на которого стоит посмотреть?
– Я не стал вас спрашивать в лоб об Артеме Дзюбе.
– А об Артеме Дзюбе чего мы не знаем?
– Мы о нем ничего не знаем, человек больше полугода не играл нигде.
– (Смеется) Здорово! И что дальше?!
– Сегодня выйдет и забьет три «Спартаку», в первом весеннем туре еще трешку отгрузит.
– Допустим, и другие игроки старше 30 лет будут выглядеть замечательно. И что?
– То есть, с выбранной дороги не свернете, продолжите смотреть молодых?
– Да. Потому что мы забанены и не знаем, когда вернемся. Теперь вы мне объясните, зачем вызывать возрастных игроков?
– Любой игрок мечтает надеть футболку сборной. Николай Комличенко в интервью «Матч ТВ» сказал об этом, но отметил, что в любом случае решение за тренером, а ты можешь хоть об стенку биться, но тренер всегда прав.
– Вот такая участь у футболистов тяжелая (смеется).
– Скорее жестокая.
– Футбол – работа жестокая. Как и жизнь.
Смысл смотреть на игроков, которых мы и так знаем, но не знаем, к чему мы готовимся? Если бы были официальные матчи и нужен был результат, естественно, под каждую конкретную игру мы бы рассматривали всех футболистов. В любом возрасте, хоть в 45 лет.
– Возвращение Дзюбы – это хорошо для российского футбола?
– Конечно, хорошо.
– В будущем, если этот футболист будет вас устраивать, он может получить вызов?
– Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
17 комментариев