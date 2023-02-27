Карпин о возвращении Дзюбы в Россию: «Это хорошо. Если футболист устраивает тренерский штаб и игрой доказывает уровень, он может рассчитывать на вызов в сборную»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о возвращении Артема Дзюбы в Россию. 

– Вы говорили, что игроков старше 30 лет в сборную пока звать не будете. Возможны ли возрастные исключения при выборе игроков в этом году? Вдруг, 34-летний футболист начнет играть так, что все будут с восторгом смотреть на него.

– А для чего? Вы считаете, что у нас есть возрастной игрок старше 30 лет, которого мы не знаем и на которого стоит посмотреть?

– Я не стал вас спрашивать в лоб об Артеме Дзюбе.

– А об Артеме Дзюбе чего мы не знаем?

– Мы о нем ничего не знаем, человек больше полугода не играл нигде.

– (Смеется) Здорово! И что дальше?!

– Сегодня выйдет и забьет три «Спартаку», в первом весеннем туре еще трешку отгрузит.

– Допустим, и другие игроки старше 30 лет будут выглядеть замечательно. И что?

– То есть, с выбранной дороги не свернете, продолжите смотреть молодых?

– Да. Потому что мы забанены и не знаем, когда вернемся. Теперь вы мне объясните, зачем вызывать возрастных игроков?

– Любой игрок мечтает надеть футболку сборной. Николай Комличенко в интервью «Матч ТВ» сказал об этом, но отметил, что в любом случае решение за тренером, а ты можешь хоть об стенку биться, но тренер всегда прав.

– Вот такая участь у футболистов тяжелая (смеется).

– Скорее жестокая.

– Футбол – работа жестокая. Как и жизнь.

Смысл смотреть на игроков, которых мы и так знаем, но не знаем, к чему мы готовимся? Если бы были официальные матчи и нужен был результат, естественно, под каждую конкретную игру мы бы рассматривали всех футболистов. В любом возрасте, хоть в 45 лет.

– Возвращение Дзюбы – это хорошо для российского футбола?

– Конечно, хорошо.

– В будущем, если этот футболист будет вас устраивать, он может получить вызов?

– Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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17 комментариев

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Сергей Кондратьев
Ответ Анатолий
Возвращение Дзюбы в сборную не совсем стыкуется со словами о шансах для молодежи в сборной. Личная симпатия или показалось...
Карпин же объяснил, что вопрос в бане и если его снимут, то и сборную будут собирать по другим критериям
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Бухгалтер2021
разве что в сборную на турнир легенд
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Александр Кудрявцев
Серьёзно про сборную
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LifeSpartak
Большинство болельщиков надеется что это было сказано в адрес нечеловека с сарказмом!
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Михаил Савченко
Ответ Добрый Ретроград
Журналист умеет только в толстый троллинг, но Валера умеет в тонкий.
Журналист вообще не умеет в троллинг) Особенно с "трешечки" я посмеялся.
+1
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Анатолий
Возвращение Дзюбы в сборную не совсем стыкуется со словами о шансах для молодежи в сборной. Личная симпатия или показалось...
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Recreated
Журналисту по харе бы надавать!
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Добрый Ретроград
Ответ Михаил Савченко
Я не могу с этого интервью, журналист так неумело разводит Карпина на острые цитаты, а тот ржёт над ним откровенно
Журналист умеет только в толстый троллинг, но Валера умеет в тонкий.
+2
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ЗЕНИТ65
Валере лучше жевать, чем говорить. У него Комличенко, второй матч не выходит с первых минут потому, что не готов. (его слова, Карпина). Чем занимался этот недотренер с недоигроком три месяца?
+2
-3
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EAstman
Мдее, хорошо устроился. Официальных матчей же нет 🤷‍♂️
0
-2
-2
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Дмитрий9779
Но тех кто старше 30 я не вызываю,добавил тренер.
0
-2
-2
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Михаил Савченко
Я не могу с этого интервью, журналист так неумело разводит Карпина на острые цитаты, а тот ржёт над ним откровенно
+7
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Михаил1970
Игры сборной, пусть и товарищеские, это не контрольные матчи клубов на сборах, где можно просматривать новичков, молодых и наигрывать схемы-комбинации. Раз нет и не предвидится оф. матчей, то для болельщиков необходимо показывать хорошую игру и положительный результат всеми возможными футболистами - лучшими на данный момент. Есть молодежная сборная, она тоже собирается, пусть там тренерский штаб и работает на перспективу. Результат 0-0 и масса поводов для размышления специалистов болельщикам не нужно.
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-1
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Промах Мораты
Да сколько можно насиловать труп футболиста
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Плеймейкер87
Ну и?
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orelik_1987
Сборная не играет, Дзюба не играет. К чему эти вопросы от журналиста? К чему такие новости?
+11
0
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Давид Agabekyan
Всем уже всё равно на вызов в сборную. Только дополнительная работа вместо отдыха
+1
-1
0
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