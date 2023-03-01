Хлусевич об 11 россиянах в старте «Спартака»: «Это показатель прогресса российского футбола и молодежи»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич высказался о том, что в стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян.

Это случилось 22 февраля в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«11 россиян в старте «Спартака»? Это хорошо, показатель прогресса российской молодежи и футбола. Это больше плюс, чем минус», – сказал полузащитник «Спартака».

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21 комментарий

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Ответ Старый дед-пердун
Это показатель того, что в будущем в РПЛ буду играть одни русские футболисты, а футбол станет любительским и не более того…
нашему футболу нужно как фениксу сначала сгореть до тла, что успешно делают функционеры зенита последние лет 20, с каждым годом снижая результаты как сборной так и клубов, а потом возродиться...
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An Kr
Секта борща переела? У того же Локо оба маича по 10 россиян в старте. Просто пиар акция, ничего более. И кто там молодёжь у Спартака? Как и в других командах 1-2 игрока.
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Ответ Otto Kretschmer
Показатель прогресса российского футбола можно оценить на международных соревнованиях, но никак не составом матча на кубок.
вас на кубок в декабре били составом россияне и тут вопрос в том, когда нет особой разницы есть ли смысл платить сотни миллионов долларов на легионеров, чтобы выступать на кубок и отлетать от игроков, цена которых 3 рубля ( условно говоря )...
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Крыло советов
Иностранцы уезжают из за санкций и исключения команд россии из топовых турниров, а для них это прогресс и достижение. Такими темпами на всю рпл будет 5 иностранцев из Африки и это тоже будет достижением лиги?
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Фут.Боль
Это вообще не показатель. На Кубок выпустили и выпустили. Тем более все равно никто не вылетал из Кубка, даже проигравшая команда. В чемпионате будут играть другие футболисты.
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Ответ Виталий
Не понимаю почему на этом так акцентируют внимание , ну вышли и вышли ))
это уникальный случай в нашем футболе в последние годы и важно что не торпедо или какой-то другой клуб без больших финансовых вливаний сумел выставить такой состав и куда важнее, состав оказался боеспособен...
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Ильдар Фарукшин
Ответ Виталий
Не понимаю почему на этом так акцентируют внимание , ну вышли и вышли ))
Извините за какую команду болеете
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Василий Питерский
Они там что, по укусы все заражаются??? Такую дичь нести!!! В чем прогресс???
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Ответ bad
Ага за год вдруг как запрогрессировали
на самом деле, сейчас тот случай когда 11 россиян в старте должна быть аксиомой, а не частный случай на конкретный матч, нас лишили международных соревнований, но при этом, не все клубы готовы массово доверять своим, как и писал ранее, выделяются по легионерам зенит и краснодар, первый совершенно забил на своих игроков и делает всё что угодно, чтобы забивать максимально квоту легионерами, второй лишь популист с мечтой с 11 воспитанниками в составе, при этом, в последнем матче на поле было 2 россиян + армянин все остальные легионеры...
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Barsa! bolshe chem klub
судья тоже был российский...

спартаковец...
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Ильдар Фарукшин
Можно сказать очень приятный плюс. С локо сам очень понравился
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Старый дед-пердун
Это показатель того, что в будущем в РПЛ буду играть одни русские футболисты, а футбол станет любительским и не более того…
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Otto Kretschmer
Показатель прогресса российского футбола можно оценить на международных соревнованиях, но никак не составом матча на кубок.
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roni11
Жаль нельзя проверить против условного Брюгге...после поражений с такими командами будут говорить что тут скорости другие и футболисты лучше...ну не смогла я, не смогла. Белорусы тоже говорят как круто они играют между собой. Уровень можно увидеть там, где нас не будет ближайшее далеко...
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Dandelo_O
Такими темпами и олимпиаду можно выиграть, хотя стоп...
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показатель нашего футбола по 8 легионеров в старте у зенита и краснодара, вчера например Краснодар вышел формально с 9 легионерами в составе, если считать армянина Сперцяна легионером...составы Спартака и Локомотива например с 11 и 10 россиянами в первом матче или 10 россиянами во втором матче частный случай, который больше стечение обстоятельств чем планомерная работа клубов по своим игрокам, не смотря на значительный прогресс россиян в последние 2-3 года и массу перспективной молодёжи...
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Виталий
Не понимаю почему на этом так акцентируют внимание , ну вышли и вышли ))
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мои ноги дряблы
11 россиян и 4 судьи
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-3
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Владимир Молявин
Трудно не согласиться. Это хорошо.
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bad
Ага за год вдруг как запрогрессировали
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-3
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Саша Казанов
Маразм крепчает.
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