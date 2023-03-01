Хлусевич об 11 россиянах в старте «Спартака»: «Это показатель прогресса российского футбола и молодежи»

высказался о том, что в стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян.

Это случилось 22 февраля в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«11 россиян в старте «Спартака»? Это хорошо, показатель прогресса российской молодежи и футбола. Это больше плюс, чем минус», – сказал полузащитник «Спартака».

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