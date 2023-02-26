Дасаев об 11 россиянах в старте «Спартака»: «Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?»
Ринат Дасаев рад что в стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян.
Случилось это 22 февраля в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0).
«11 россиян в составе «Спартака»? Это очень хорошо! Мы рады за парней.
Ставка на российских игроков? Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?», – сказал бывший вратарь «Спартака».
«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века
Только у нас мышление колхозников у большинства
Как болельщик Спартака рад, что Абаскаль может себе позволить выпустить 11 россиян, а не бросать с ходу легионеров. Единственный кто из легионеров сейчас железный основной - Промес. А так в первом круге могли спокойно выходить в 8-10 россиян. А Мевля и и Рыбусь проиграли конкуренцию нашим игрокам.
Каждый делает свои выводы. Кто-то, что легионеры не нужны. А мне кажется главное тут то, что у Абаскаля нет фаворитизма ни к россиянам, ни к легионерам. Кто лучше работает, кто лучше готов - пусть играет. Если легионеры качественные, дают результат, пашут в матчах и на тренировках, подают хороший пример молодым - пусть будут. Касательно русских, то надо наигрывать стараться молодых, а не игнорировать. У Спартака - Денисов, Мелёшин, игроки чуть постарше(в районе 22 лет) тоже играют. У ряда других клубов тоже, справедливости ради. При этом конкуренция должна быть как с легионерами, так и между своими игроками.
хоть какие то результаты
пару лет назад так бы не сказал
Поползновения наших клубов на евроарене очень скромные лет за 25 последних...
Бюджет лиги даже не знаю, призовые клубу за первое место? Думаю скромные относительно топ-5 лиг.
РПЛ не умеет зарабатывать как организация при этом время от времени твердя, что уровень нашего чемпа низкий.
И что же они делают лет 20 последних))?
- А немцы будут?
- Какие немцы? Зачем немцы?