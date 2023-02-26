Дасаев об 11 россиянах в старте «Спартака»: «Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?»

рад что в стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян.

Случилось это 22 февраля в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«11 россиян в составе «Спартака»? Это очень хорошо! Мы рады за парней.

Ставка на российских игроков? Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?», – сказал бывший вратарь « ».

«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века