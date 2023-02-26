Дасаев об 11 россиянах в старте «Спартака»: «Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ринат Дасаев лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Ринат Дасаев рад что в стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян.

Случилось это 22 февраля в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«11 россиян в составе «Спартака»? Это очень хорошо! Мы рады за парней.

Ставка на российских игроков? Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?», – сказал бывший вратарь «Спартака».

«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века  

 

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28 комментариев

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Пользователь Huawei
Ответ Andrew Kolevatykh
Это взаимосвязанные вещи. В отсутствие легионеров клубы по идее должны быть заинтересованы в своих. Но ведь всем клубам плевать на это, даже со дна таблицы. Возможно, это непопулярное мнение, но мне кажется, что вложения в детский спорт вообще ничего не изменят, пока сами клубы не будут заинтересованны в доступности академий для всех, именно следили за этим на всех уровнях.
Ну в принципе да, согласен. На всех уровнях должны быть взаимодействия. И ничего не изменится, пока не изменится менталитет хапания денег. Потомучто у нас таланты променивают на финансы и связи. Сын любого футболиста всегда будет в приоритете, хоть даже будет иметь меньший талант, чем какой-либо простой ребёнок. Проще говоря, либо блатные, либо богатеи всегда будут занимать чьё-то место.
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Юрий Кечко
Ответ Andrew Kolevatykh
Это взаимосвязанные вещи. В отсутствие легионеров клубы по идее должны быть заинтересованы в своих. Но ведь всем клубам плевать на это, даже со дна таблицы. Возможно, это непопулярное мнение, но мне кажется, что вложения в детский спорт вообще ничего не изменят, пока сами клубы не будут заинтересованны в доступности академий для всех, именно следили за этим на всех уровнях.
Почему вообще вопрос стоит что их не должно быть ? Футбол везде глобализирован, какие школы хорошие не будут никто не обходится без легионеров
Только у нас мышление колхозников у большинства
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Dan Kennedy
Если мы говорим объективно о Спартаке, то 11 россиян это стечение обстоятельств. Мартинс после травмы вернулся, основной Пруцев. Зобнин тем более. Кейта почти не играл в первой части сезона, плюс погода, плюс на форварде лучше будет дебютант Мелёшин. Тавареш и Дуарте только присоединились к команде, по этому выход Чернова и Денисова с Хлусевичем более логичны. Дисквалифицированы Шамар и Промес. Рыбусь плотно на лавку сел, а Мозес еще не готов после травмы.

Как болельщик Спартака рад, что Абаскаль может себе позволить выпустить 11 россиян, а не бросать с ходу легионеров. Единственный кто из легионеров сейчас железный основной - Промес. А так в первом круге могли спокойно выходить в 8-10 россиян. А Мевля и и Рыбусь проиграли конкуренцию нашим игрокам.

Каждый делает свои выводы. Кто-то, что легионеры не нужны. А мне кажется главное тут то, что у Абаскаля нет фаворитизма ни к россиянам, ни к легионерам. Кто лучше работает, кто лучше готов - пусть играет. Если легионеры качественные, дают результат, пашут в матчах и на тренировках, подают хороший пример молодым - пусть будут. Касательно русских, то надо наигрывать стараться молодых, а не игнорировать. У Спартака - Денисов, Мелёшин, игроки чуть постарше(в районе 22 лет) тоже играют. У ряда других клубов тоже, справедливости ради. При этом конкуренция должна быть как с легионерами, так и между своими игроками.
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Динар
А если б во время выступлений за Севилью его обратно в Россию отправили потому что "зачем иностранцы", несмотря на то что он был лучшим вратарём мира, что бы он сказал?
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Carlos
Конечно сейчас легко говорить
хоть какие то результаты
пару лет назад так бы не сказал
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Andrew Kolevatykh
Ответ Пользователь Huawei
Да нет, подход как раз причём. Вы знаете сколько стоит просто просмотреть ребёнка в ведущих академиях? Дети тех, кто может себе позволить тратить такие суммы, не очень любят трудиться, а без труда, хорошего профессионала не вырастить.
Это взаимосвязанные вещи. В отсутствие легионеров клубы по идее должны быть заинтересованы в своих. Но ведь всем клубам плевать на это, даже со дна таблицы. Возможно, это непопулярное мнение, но мне кажется, что вложения в детский спорт вообще ничего не изменят, пока сами клубы не будут заинтересованны в доступности академий для всех, именно следили за этим на всех уровнях.
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KOTOV71
" ..Случилось это..."!!- вот это достижение!
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Fidelitas et virtus
Ответ naspartaks ru
какое достижение! сейчас все сми трубить об этом будут!)))))))) Ростов год уже играет без легионеров, никто не видит! хахаха. наРотная, это днище!
Рожден чтобы хейтить))
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Matador
Ответ Mechel**
Действительно, у рф и тут свой особый путь))
у нас везде свой особый путь ... поэтому весь лоб в шишках
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Matador
Ответ Владислав88
Подход не при чём. Не давать бюджетные деньги на трансферы, и не будет легов. Хотите легионеров - сначала заработайте сами. Не можете заработать - так и не фиг легов тащить. И без них убытков хватает. Тем более без еврокубков на кой ляд они нужны, что они в РПЛ занимали местных своих пацанов, расхаживая вполноги при этом?
не сработает. народ на футбол не ходит, зарплаты в стране маленькие. ТВ-рейтинги невысокие
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-Ancient-
Правильно,так и надо!Зачем Адидас,когда есть Белошвейка Верхнетухляцкая?
+2
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ТрактоПоктер
А его не смущает, что это сделал Иностранный тренер ....
+1
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Dmitry_1986
Игра в 11 россиян, это путь в никуда, за пределы топ 3 чемпионата России, как минимум. Что за вечная мания изобрести велосипед. То лимит придумают, и потом спрашивают почему в ЛЧ и ЛЕ выглядим не убедительно. Теперь вот давайте играть в 11 россиян, как никто из топ 6 лиг не играет. Популистский бред в никуда.
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naspartaks ru
какое достижение! сейчас все сми трубить об этом будут!)))))))) Ростов год уже играет без легионеров, никто не видит! хахаха. наРотная, это днище!
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tankist231
Меня тоже приятно это удивило, многие леги сейчас если честно для экзотики, реальных звёзд мало
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Пользователь Huawei
Ответ Владислав88
Подход не при чём. Не давать бюджетные деньги на трансферы, и не будет легов. Хотите легионеров - сначала заработайте сами. Не можете заработать - так и не фиг легов тащить. И без них убытков хватает. Тем более без еврокубков на кой ляд они нужны, что они в РПЛ занимали местных своих пацанов, расхаживая вполноги при этом?
Да нет, подход как раз причём. Вы знаете сколько стоит просто просмотреть ребёнка в ведущих академиях? Дети тех, кто может себе позволить тратить такие суммы, не очень любят трудиться, а без труда, хорошего профессионала не вырастить.
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Quiet Dad
Уже писал про это в другом комментарии: не имеет значения есть леги или их нет, лимит есть или нет, какой он.
Поползновения наших клубов на евроарене очень скромные лет за 25 последних...
Бюджет лиги даже не знаю, призовые клубу за первое место? Думаю скромные относительно топ-5 лиг.
РПЛ не умеет зарабатывать как организация при этом время от времени твердя, что уровень нашего чемпа низкий.
И что же они делают лет 20 последних))?
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Владислав88
Ответ Пользователь Huawei
А чтобы такого небыло в будущем, нужно в корне менять подход к подготовке футболистов, начиная с детского спорта.
Подход не при чём. Не давать бюджетные деньги на трансферы, и не будет легов. Хотите легионеров - сначала заработайте сами. Не можете заработать - так и не фиг легов тащить. И без них убытков хватает. Тем более без еврокубков на кой ляд они нужны, что они в РПЛ занимали местных своих пацанов, расхаживая вполноги при этом?
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Бухгалтер2021
11 россиян думали будет в краснодаре а нет в лучшем клубе страны Спартаке
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Mechel**
Действительно, у рф и тут свой особый путь))
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Пользователь Huawei
Ответ Юрий Кечко
Эх как они разочаруются когда в чемпионате минимум 5 легионеров будут выходить , потому что они тупо выше уровнем )))
А чтобы такого небыло в будущем, нужно в корне менять подход к подготовке футболистов, начиная с детского спорта.
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Аталанта расправила плечи
Пока пугали, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей.
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Chernoy
Зачем спросили о чем-то Дасаева, так и осталось загадкой.
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Ильдар Фарукшин
Лучший вратарь мира точно должен иметь своё мнение
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Marienburg
- Ты брат хорошее дело сделал. Теперь только русские люди будут торговать
- А немцы будут?
- Какие немцы? Зачем немцы?
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