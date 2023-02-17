У «Ромы» 1 победа за 5 последних матчей. Моуринью сказал, что римляне доминировали над «Зальцбургом», но им не повезло с рефери

Главный тренер «Ромы» высказался о поражении от « » в .

У итальянского клуба 1 победа за последние 5 матчей.

«Таков футбол, надо забивать. Гола на последних минутах могло и не быть, но он случился. Я думаю, что мы доминировали на протяжении матча, всегда его контролировали, нам не приходилось напрягаться.

Мы упустили несколько потрясающих возможностей забить, к тому же судья не назначил очевидный пенальти в первом тайме. Нам не повезло, что было принято решение заменить рефери на этого джентльмена (вместо заболевшего работал Деннис Хиглер – прим. Sports.ru). А то, что мы пропустили на последних минутах, просто несправедливо.

Но надо забивать самим. Если мы этого не делаем, то рискуем.

Мы знаем, кто мы такие, понимаем свои ограничения, но я не скажу ни одного плохого слова, когда команда отдает все силы», – сказал Моуринью в эфире Sky Sport Italia.