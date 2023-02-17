У «Ромы» 1 победа за 5 последних матчей. Моуринью сказал, что римляне доминировали над «Зальцбургом», но им не повезло с рефери

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Австрия Лига Европы УЕФА судьи Ред Булл Зальцбург Деннис Хиглер Гленн Нюберг Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Зальцбурга» в Лиге Европы.

У итальянского клуба 1 победа за последние 5 матчей.

«Таков футбол, надо забивать. Гола на последних минутах могло и не быть, но он случился. Я думаю, что мы доминировали на протяжении матча, всегда его контролировали, нам не приходилось напрягаться.

Мы упустили несколько потрясающих возможностей забить, к тому же судья не назначил очевидный пенальти в первом тайме. Нам не повезло, что было принято решение заменить рефери на этого джентльмена (вместо заболевшего Гленна Нюберга работал Деннис Хиглер – прим. Sports.ru). А то, что мы пропустили на последних минутах, просто несправедливо.

Но надо забивать самим. Если мы этого не делаем, то рискуем.

Мы знаем, кто мы такие, понимаем свои ограничения, но я не скажу ни одного плохого слова, когда команда отдает все силы», – сказал Моуринью в эфире Sky Sport Italia.

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7 комментариев

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Пако
"Роме" не повезло с тренером, а не с рефери.
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Dzhanat Bakenov
Сассуолы Моуринью, где вы теперь???
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Pb-SE
Моуринью душой застрял в Челси
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Batt Monner
Радует, что автобусники типа Мавра и Аллегри все менее конкурентоспособны в Европе
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Бродяга-симпатяга
Нынешний Моуринью как царь Мидас только наоборот-все к чему имеет отношение превращается в это самое
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slow focus
эх, не повезло опять с судьей моуриньо( да еще забыл наполи опять с чемпионством поздравить(
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-1
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Анатолий Дмитриевич
доминировали, доминировали да не отдоминировали
+1
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