У «Ромы» 1 победа за 5 последних матчей. Моуринью сказал, что римляне доминировали над «Зальцбургом», но им не повезло с рефери
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Зальцбурга» в Лиге Европы.
У итальянского клуба 1 победа за последние 5 матчей.
«Таков футбол, надо забивать. Гола на последних минутах могло и не быть, но он случился. Я думаю, что мы доминировали на протяжении матча, всегда его контролировали, нам не приходилось напрягаться.
Мы упустили несколько потрясающих возможностей забить, к тому же судья не назначил очевидный пенальти в первом тайме. Нам не повезло, что было принято решение заменить рефери на этого джентльмена (вместо заболевшего Гленна Нюберга работал Деннис Хиглер – прим. Sports.ru). А то, что мы пропустили на последних минутах, просто несправедливо.
Но надо забивать самим. Если мы этого не делаем, то рискуем.
Мы знаем, кто мы такие, понимаем свои ограничения, но я не скажу ни одного плохого слова, когда команда отдает все силы», – сказал Моуринью в эфире Sky Sport Italia.
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