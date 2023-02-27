Месси получит приз The Best игроку года, Эмилиано – лучшему вратарю, Скалони – тренеру (Marca)

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Испанская газета Marca рассказала, кто получит награды The Best от ФИФА.

По данным источника, приз лучшему игроку 2022 года получит нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он обошел Карима Бензема («Реал» / Франция) и Килиана МбаппеПСЖ» / Франция).

Приз лучшему вратарю года достанется Эмилиано Мартинесу («Астон Вилла» / Аргентина). В голосовании он опередил Тибо Куртуа («Реал» / Бельгия) и Яссина Буну («Севилья» / Марокко).

Приз лучшему тренеру года получит Лионель Скалони, работающий со сборной Аргентины. На эту награду также претендовали Карло Анчелотти («Реал») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Церемония The Best от ФИФА пройдет сегодня в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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75 комментариев

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Oleg
Ответ Азиз Ибодуллаев
Ок, но Мартинес лучше Куртуа? Боже
Все проще:
Мартинес герой ЧМ
Куртуа не вышел из группы
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Oleg
Ответ rachidibrahimov
Тогда почему в 2010, получил Месси а не Иньеста или Снейдер ?
Иньеста или Снейдер были признаны лучшими в ЛЧ?
Нет, там Месси бомбардира взял а Милито игрока.

Иньеста или Снейдер были признаны лучшими на ЧМ?
Нет
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ernar11
в принципе логично, что в год проведения ЧМ, индивидуальные награды получают герои ЧМ. Роналдо в 2002, Каннаваро в 2006. Это потом пиковые Роналду и Месси затмевали триумфаторов ЧМ в 2010 и 2014 годах.
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Игорь Горочкин
Смешно) за чм есть награды лучшего игрока турнира, лучшего вратаря и т.д.
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Контрольный выстрел
Фанатов саудовского футбола сегодня ждет тяжёлый вечерок )))
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NomerSports
Логично что ФИФА награждает за чм . Это главный турнир . Ещё раз поздравляю с этой невероятной победой всех причастных . Браво!
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Oleg
Ответ Азиз Ибодуллаев
Смешно, а кроме ЧМ турниров нет?
Есть ли еще турнир с аудиторией в 5 миллиардов и статусом величайшего в истории?
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Блуждающий странник
Ответ Аркадий Аркадич
Ладно Месси и Скалони - тут понятно, хотя и спорно, но Мартинес - это омегалул просто) лучший вратарь года)
Скалони то как спорно может быть? Кто-то может всерьез сказать, что Анчелотти переиграл того же Гвардиолу в полу-финале? Реал на характере затащил, тренерского там ничего не было. Да по сути все матчи Реал выгрызал, я люблю Анчелотти, но нужно признать победа Аргентины прежде всего тренерская. По ходу матчей Скалони постоянно делал качественные и своевременные замены
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Sekir
Ответ С головы в грудак
Эх, сделай Криш хет-трик за Аль-Наср чуть пораньше...
Странно, что не перенесли как в 2015
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Игорь Климов
Мой список:
Месси.
Скалоне.
Куртуа.
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Oleg
Ответ Аркадий Аркадич
Ладно Месси и Скалони - тут понятно, хотя и спорно, но Мартинес - это омегалул просто) лучший вратарь года)
У фанатов бездаря из аль насры спорно с победителями главного турнира в истории?
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Старик Стариканов
Мартинес? Тот самый клоун,который каждый второй удар пропускает.Самый слабый обладатель в истории.Правильно,что Реал игнорирует данное мероприятие
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Caucentus
А за что ещё ? За лч который ежегодно проводится? Или мбаппе, который не выиграл ни лч, ни чм
ЧМ это другой уровень

Уровень сборных постепенно сильно просел после ’дела босмана’
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Блуждающий странник
Интересно, а насколько нужно натерпеться от Месси чтобы после победного ЧМ где у него 7 голевых действий в плей-офф писать что-то о награде? При том, что и по сезону у него феноменальная стата. Скалони вообще без конкуреции. Мартинес единственное очень спорно. При этом тут голосуют капитаны и тренеры. Наверное комментаторам спортс, которые болеют за Роналду или Реал виднее чем Харри Кейну, Льорису, Модричу, Тиаго Силве и остальным футболистам. Когда обнародуют списки проголосовавших я почти уверен Модрич отдаст голос за Месси. Модрич это оплот адекватности, один из самых любимых игроков
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Азиз Ибодуллаев
Ответ atomio
так приз ФИФА. Они заточены в первую очередь на свои турниры и соотв их продвигают. Бензема ЗМ свой получил за сезон, логично что ФИФА сделает выбор и выберет ЧМ
Ок, но Мартинес лучше Куртуа? Боже
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Faulheit
Ответ Абдул Абакаев
помнится до триумфа Лео это был с отрывом главный турнир в футболе а не ЛЧ который каждый год проводится
"помнится до триумфа Лео это был с отрывом главный турнир в футболе а не ЛЧ который каждый год проводится", когда в последний раз награду давали за ЧМ? Напомню сам в 2006 году, но эту серию прервал Месси. Напомни, когда лучшего игрока давали за одну Копу? Напомню сам - никогда, но Месси стал первым. Награды просто подставляют под все новые критерии из года в год для одного игрока, но персофанам норм. Пока одни могут забивать 10 мячей в по ЛЧ, тащить в сложной лиге, но один "конкретный" игрок может хорошо сыграть месяц, весь год намеренно готовясь к этому и получить все лавры. При этом, не умаляя заслуг Месси, его план сработал и турнир он выиграл, но он сам признался, что все остальное для него пыль и он будет играть только на ЧМ, пока другие пыхтят везде, но пиар свое дело делает
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андрей кольцов
Месси - игрок года
Мартинез - вратарь года
Скалони- тренер года
Аргентина - страна года
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Caucentus
Ответ Kanan Jarrus
можно закрыть эту «премию», настоящий аргентинский цирк
Франциск жонглирует в этом заведении)
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Royal Watcher
Ответ Royal Watcher
Интересно, есть ли у Месси реально адекватные фанаты, и каково им сейчас… Ведь ну любому же адекватному человеку в мире понятно, что Месси просто тянут везде за уши…. То меняя регламент и время проведения КА то раз в 2 то в 3 то в 4 года, то каждый год, если б Месси не выиграл то наверное 2 раза бы в год проводили… ЧМ тоже, 5 (пяяяяять) пенальти за 7 матчей из них 3-4 левые… желтых месси не дают….. когда он на Луи Ван Гала гнал… прям в трансляции…. Это пофиг, это нормально, он же герой…. Понятное дело что мне толком ничего не ответят, ибо отвечать нечего…. Тупо заминусят…. Но всё же просто интересно, есть ли среди болельщиков Месси адекватные, а не сектанты….
Хахахах, так и думал, по факту сказать нечего, тупо минусите….
Какие же вы убогие, фанки Месси….
🤣
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Блуждающий странник
Ответ Zidan GOAT
Бензема вообще то травмирован был, сектант Насадить это выиграть в серии пенальти?
Так он полгода травмирован был. По итогу ему давать награду когда он играл половину исчисляемого периода?
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Философ Востока
В прошлом раз, когда Лева выиграл у Месси - это была самая справедливая награда в мире футбола. Сегодня она опять станет продажной, подстроенной. Cry is FREE 😆
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Kanan Jarrus
можно закрыть эту «премию», настоящий аргентинский цирк
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Bayern_Norway
Мбаппе заслужил больше кто бы что не говорил
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Геннадий Тимченко
Ответ Геннадий Тимченко
пешеход как джентельмен не стал забивать пенальти (который бы точно забил Мбаппе) и пропустил дальше Реал "с уважением к Ла Лиге"👏
мeссионэρы минусуют, но факт остаётся фактом 🤷
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FC.Barcelona
Фанатов клубники разорвало. У Месси новые конкуренты Бензема и Мбаппе. Карим кстати свой ЗМ уже получил.
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