Месси получит приз The Best игроку года, Эмилиано – лучшему вратарю, Скалони – тренеру (Marca)

Испанская газета Marca рассказала, кто получит награды The Best от ФИФА.

По данным источника, приз лучшему игроку 2022 года получит нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он обошел («Реал» / Франция) и (« » / Франция).

Приз лучшему вратарю года достанется Эмилиано Мартинесу (« » / Аргентина). В голосовании он опередил («Реал» / Бельгия) и Яссина Буну («Севилья» / Марокко).

Приз лучшему тренеру года получит Лионель Скалони, работающий со сборной Аргентины. На эту награду также претендовали Карло Анчелотти («Реал») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Церемония The Best от ФИФА пройдет сегодня в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.