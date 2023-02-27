Месси получит приз The Best игроку года, Эмилиано – лучшему вратарю, Скалони – тренеру (Marca)
Испанская газета Marca рассказала, кто получит награды The Best от ФИФА.
По данным источника, приз лучшему игроку 2022 года получит нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он обошел Карима Бензема («Реал» / Франция) и Килиана Мбаппе («ПСЖ» / Франция).
Приз лучшему вратарю года достанется Эмилиано Мартинесу («Астон Вилла» / Аргентина). В голосовании он опередил Тибо Куртуа («Реал» / Бельгия) и Яссина Буну («Севилья» / Марокко).
Приз лучшему тренеру года получит Лионель Скалони, работающий со сборной Аргентины. На эту награду также претендовали Карло Анчелотти («Реал») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Церемония The Best от ФИФА пройдет сегодня в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Мартинес герой ЧМ
Куртуа не вышел из группы
Нет, там Месси бомбардира взял а Милито игрока.
Иньеста или Снейдер были признаны лучшими на ЧМ?
Нет
Месси.
Скалоне.
Куртуа.
ЧМ это другой уровень
Уровень сборных постепенно сильно просел после ’дела босмана’
Мартинез - вратарь года
Скалони- тренер года
Аргентина - страна года
Какие же вы убогие, фанки Месси….
🤣