Месси о The Best: «Спасибо 45 млн аргентинцам, что верили в нас. Поздравляю Скалони и Мартинеса, они заслужили награды»

поделился эмоциями от признания футболистом года.

Форвард « » и сборной Аргентины выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.

«Спасибо всем, благодаря кому я получил эту награду. От сборной до моей семьи и друзей, до 45 миллионов аргентинцев, которые верили в нас.

Поздравляю всех победителей The Best, особенно и , которые заслужили свои награды.

Всех обнимаю, до скорых встреч!» – написал Месси в инстаграме.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони