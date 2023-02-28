Месси о The Best: «Спасибо 45 млн аргентинцам, что верили в нас. Поздравляю Скалони и Мартинеса, они заслужили награды»
Лионель Месси поделился эмоциями от признания футболистом года.
Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.
«Спасибо всем, благодаря кому я получил эту награду. От сборной Аргентины до моей семьи и друзей, до 45 миллионов аргентинцев, которые верили в нас.
Поздравляю всех победителей The Best, особенно Лионеля Скалони и Эмилиано Мартинеса, которые заслужили свои награды.
Всех обнимаю, до скорых встреч!» – написал Месси в инстаграме.
Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони
Лучше объясни (сам себе), зачем это ФИФА (шейхам). Почему бы Мбаппе не зарядить наградами или ещё кого-нибудь.
Вылет в 1/8 ЛЧ = The best в 2023
Сейчас отлетит в 1/8 от Баварии и снова ЗМ дадут
Что это, если не продукт пиара ? Грош цена таким наградам
И даже в этом случае, награду давать ему было нельзя, в сборной на ЧМ он лучшим не был
1994 — 🇸🇪 Томас Равелли
ЧМ - 3 место
Еврокубки - не участвовал
Чемпионат Швеции - чемпион
1998 — 🇫🇷 Фабьен Бартез
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/2 финала
Лига 1 - 3 место
2002 — 🇩🇪 Оливер Кан
ЧМ - 2 место
ЛЧ - 1/4 финала
Бундеслига - 3 место
2006 — 🇮🇹 Джиджи Буффон
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/4 финала
Серия А - Чемпион (титул аннулирован)
2010 — 🇪🇸 Икер Касильяс
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/8 финала
Ла Лига - 2 место
2014 — 🇩🇪 Мануэль Нойер
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/2 финала
Бундеслига - Чемпион
2018 — 🇧🇪 Тибо Куртуа
ЧМ - 3 место
ЛЧ - 1/8 финала
АПЛ - 5 место
если есть нарушение которое влечет за собой назначение пенальти, то что теперь не назначать их должны были судьи или не пробивать игроки?)))
Хейтеры молчать.
ахахахах, даже нынешний лидер Реала признаёт величие Месси!