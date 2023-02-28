Месси о The Best: «Спасибо 45 млн аргентинцам, что верили в нас. Поздравляю Скалони и Мартинеса, они заслужили награды»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес The Best Футбол

Лионель Месси поделился эмоциями от признания футболистом года.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.

«Спасибо всем, благодаря кому я получил эту награду. От сборной Аргентины до моей семьи и друзей, до 45 миллионов аргентинцев, которые верили в нас.

Поздравляю всех победителей The Best, особенно Лионеля Скалони и Эмилиано Мартинеса, которые заслужили свои награды.

Всех обнимаю, до скорых встреч!» – написал Месси в инстаграме.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

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41 комментарий

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Vinnipukh Vinni
Ответ Anton Abaturov
Судей надо благодарить, а вернее фифа которая зарядил судей дотащить аргов до кубка И даже в этом случае, награду давать ему было нельзя, в сборной на ЧМ он лучшим не был
Снова у тебя горит ))) И это прекрасно.
Лучше объясни (сам себе), зачем это ФИФА (шейхам). Почему бы Мбаппе не зарядить наградами или ещё кого-нибудь.
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Zidan GOAT
Ответ Vinnipukh Vinni
Это лучший футболист мира, только и всего. А то, о чём ты написал - это командные результаты.
Командные результаты за которые от ответственен, потеря на поле против Реала и не забитый пенальти этому виной
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Vinnipukh Vinni
Ответ Zidan GOAT
Вылет в 1/8 ЛЧ = ЗМ в 2019 Вылет в 1/8 ЛЧ = The best в 2023 Сейчас отлетит в 1/8 от Баварии и снова ЗМ дадут Что это, если не продукт пиара ? Грош цена таким наградам
Это лучший футболист мира, только и всего. А то, о чём ты написал - это командные результаты.
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Zidan GOAT
Вылет в 1/8 ЛЧ = ЗМ в 2019
Вылет в 1/8 ЛЧ = The best в 2023
Сейчас отлетит в 1/8 от Баварии и снова ЗМ дадут

Что это, если не продукт пиара ? Грош цена таким наградам
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Zidan GOAT
Ответ Экспертное мнение
Люди не понимают, что сделал Мартинес)) Буффон был признан вратарем 2006 года, хотя в финале ЧМ отбил 0 ударов в серии пенальти. А в Серии А был кальчополи, то есть официально все результаты Юве признаны купленными. За что Буффону? Только за ЧМ-06. Нойер претендовал на ЗМ-14, за сейвы против Ганноверов что ли? Только за ЧМ. А Мартинес видите ли не заслужил, что за чушь? А за что Роналдо признан лучшим в 2002? Только за ЧМ. При этом ни Нойер, ни Буффон, ни Касильяс не выдавали такого перформанса весь ЧМ, тащили только эпизодами. Да более заслуженного вратаря года чем Мартинес просто не было в истории, ребята, это факт.
За что Месси дали ЗМ в 2010? За ЧМ.. ой хотя погоди… что то не сходится
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Борис Моисеев
Ответ Экспертное мнение
Люди не понимают, что сделал Мартинес)) Буффон был признан вратарем 2006 года, хотя в финале ЧМ отбил 0 ударов в серии пенальти. А в Серии А был кальчополи, то есть официально все результаты Юве признаны купленными. За что Буффону? Только за ЧМ-06. Нойер претендовал на ЗМ-14, за сейвы против Ганноверов что ли? Только за ЧМ. А Мартинес видите ли не заслужил, что за чушь? А за что Роналдо признан лучшим в 2002? Только за ЧМ. При этом ни Нойер, ни Буффон, ни Касильяс не выдавали такого перформанса весь ЧМ, тащили только эпизодами. Да более заслуженного вратаря года чем Мартинес просто не было в истории, ребята, это факт.
Сам не догадаешься, почему именно 2002 стал последним годом, когда кому то дали ЗМ только за ЧМ?
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Любезный Коссутий
Ответ Moscwow
Этот «гений» умудрился не забить одну пенку
разве? кому?
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Любезный Коссутий
Ответ Рустам Атаев
злость?))))обида?)))) все ок!!!)
у кого?
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Anton Abaturov
Судей надо благодарить, а вернее фифа которая зарядил судей дотащить аргов до кубка
И даже в этом случае, награду давать ему было нельзя, в сборной на ЧМ он лучшим не был
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МОНТЁР ТуПи
Роналдудроч...еры проиграли в борьбе с Мессидроч....ерами! Хотя.......200млн это тож ништяк
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Arthur Jacob
ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ МИРА ПО ВЕРСИИ FIFA и France Football

1994 — 🇸🇪 Томас Равелли
ЧМ - 3 место
Еврокубки - не участвовал
Чемпионат Швеции - чемпион

1998 — 🇫🇷 Фабьен Бартез
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/2 финала
Лига 1 - 3 место

2002 — 🇩🇪 Оливер Кан
ЧМ - 2 место
ЛЧ - 1/4 финала
Бундеслига - 3 место

2006 — 🇮🇹 Джиджи Буффон
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/4 финала
Серия А - Чемпион (титул аннулирован)

2010 — 🇪🇸 Икер Касильяс
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/8 финала
Ла Лига - 2 место

2014 — 🇩🇪 Мануэль Нойер
ЧМ - Чемпион
ЛЧ - 1/2 финала
Бундеслига - Чемпион

2018 — 🇧🇪 Тибо Куртуа
ЧМ - 3 место
ЛЧ - 1/8 финала
АПЛ - 5 место
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Moscwow
Ответ aidos_1979
Ты нормальный?) если есть нарушение которое влечет за собой назначение пенальти, то что теперь не назначать их должны были судьи или не пробивать игроки?)))
Не о чем спорить с персонажем, болеющим за Барселону, клуб, который 20 лет платил судьям
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aidos_1979
Ответ Moscwow
Это был пенальтибол, а не футбол. 5 пенок в 7 матчах + 2 серии пенальти. Не, конечно не судьи
Ты нормальный?)
если есть нарушение которое влечет за собой назначение пенальти, то что теперь не назначать их должны были судьи или не пробивать игроки?)))
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Айлин 1990
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Хейтеры молчать.
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Ромарио
Ответ Moe Joe
Там Алабу захейтили за то, что он поставил на первое место Месси. ахахахах, даже нынешний лидер Реала признаёт величие Месси!
Алаба-лидер Мадрида? Интересная аналитика и стрелочки прикольные,подпишусь на тебя-)
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Рустам Атаев
Ответ Moe Joe
Там Алабу захейтили за то, что он поставил на первое место Месси. ахахахах, даже нынешний лидер Реала признаёт величие Месси!
подросткам не понять величие Месси!
+4
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Рустам Атаев
Ответ Любезный Коссутий
это не совсем справедливо: Месси был крут на прошедшем ЧМ. только вот пенальти в каждом матче, в пользу Аргентины, смущают, да. но - опять же - Лео был настолько крут, что реализовал их все 💪
опять обидно?😄
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Рустам Атаев
Ответ Бухгалтер2021
фейковая награда
а шо такое?🤧
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Moscwow
Ответ Любезный Коссутий
это не совсем справедливо: Месси был крут на прошедшем ЧМ. только вот пенальти в каждом матче, в пользу Аргентины, смущают, да. но - опять же - Лео был настолько крут, что реализовал их все 💪
Этот «гений» умудрился не забить одну пенку
+1
-3
-2
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Moe Joe
Там Алабу захейтили за то, что он поставил на первое место Месси.
ахахахах, даже нынешний лидер Реала признаёт величие Месси!
+5
-2
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Рустам Атаев
Ответ Любезный Коссутий
молодец, мелкий - заслужил. цацка ФИФА-шная, выдается, очевидно, за ЧМ, поэтому тут без вопросов.
злость?))))обида?)))) все ок!!!)
+5
-1
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Рустам Атаев
Ответ Real_v_dushe
И катарского шейха с ФИФА, обеспечивших правильное судейство на этом недотурнире и голосование после
бабах)
+2
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Рустам Атаев
Ответ Isshin88
Ему надо поблагодарить судей.
перес все время благодорит судей,так что поздно уже
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Рустам Атаев
Argentina 🇦🇷!!!
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Moscwow
Ответ Barsa! bolshe chem klub
каким судьям? кого тащили? как не надоело нести чушь? радуйтесь лучше празднику футбола... мира вам
Это был пенальтибол, а не футбол. 5 пенок в 7 матчах + 2 серии пенальти. Не, конечно не судьи
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