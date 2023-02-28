Аль-Хелайфи про дело о похищении бизнесмена: «Они меняли адвокатов чаще, чем показания. Поражен тем, насколько много людей считает их противоречивые слова достоверными»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» отреагировал на обвинения в организации похищения человека.

Ранее стало известно, что катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана, у которого был компромат на Нассера Аль-Хелайфи, арестовали и держали в тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Сообщалось, что бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть.

В понедельник парижский суд назначил трех следственных судей для работы над делом о похищении, изоляции и пытках Бенабдеррахмана. Это произошло в результате подачи иска со стороны бизнесмена о пытках, похищении и насильственном лишении свободы.

«Они меняли адвокатов чаще, чем показания. Это самая настоящая манипуляция СМИ. Я просто поражен тем, насколько много людей считает их противоречивые слова достоверными.

Справедливость восторжествует», – приводит Daily Mail заявление Аль-Хелайфи.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEZ10
Сначала ты работаешь на имя , потом имя работает на тебя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skorpion n
у него лицо такое что верится показаниям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Да он сам приехал, приковал себя наручниками и отказывался уходить. Сказал президент ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Черкашин
Дани Алвес во-во.:)))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Рафик не виновен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
azat_cao
Киллиана тоже в плену держали. Только метод отличался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Справедливость восторжествует, если ты рано или поздно окажешься в тюрьме.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Два уважаемых человека дают противоречивые показания. Однозначно надо решать вопрос поединком. Мечи, пистолеты, бросание камней - все пойдет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий