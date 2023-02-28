Президент «ПСЖ» отреагировал на обвинения в организации похищения человека.

Ранее стало известно, что катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана, у которого был компромат на , арестовали и держали в тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Сообщалось, что бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть.

В понедельник парижский суд назначил трех следственных судей для работы над делом о похищении, изоляции и пытках Бенабдеррахмана. Это произошло в результате подачи иска со стороны бизнесмена о пытках, похищении и насильственном лишении свободы.

«Они меняли адвокатов чаще, чем показания. Это самая настоящая манипуляция СМИ. Я просто поражен тем, насколько много людей считает их противоречивые слова достоверными.

Справедливость восторжествует», – приводит Daily Mail заявление Аль-Хелайфи.