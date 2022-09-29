Бизнесмен, у которого был компромат на президента «ПСЖ», провел 9 месяцев в тюрьме Катара, пока не отдал его. Там над ним издевались (Libération)

Президент , возможно, связан с заключением под стражу бизнесмена в Катаре.

Сегодня во французской газете Libération вышло расследование, в котором указано на связь с делом вокруг франко-алжирского предпринимателя, известного как Тайеб Б.

Бизнесмен живет в Катаре с женой и детьми. 13 января 2020 года он был арестован. Как предполагается, это произошло из-за того, что у него были документы, компрометирующие Аль-Хелайфи. Из тюрьмы Тайеба выпустили после того, как он отдал эти документы. Это произошло спустя девять месяцев после его заключения под стражу.

Libération пишет, что журналисты издания пообщались с юристами бизнесмена, но не с ним самим. Юристы рассказали, что эти документы связаны с коррупционными схемами, благодаря которым Катар получил право на проведение . Также у Тайеба были документы, связанные с рабочими вопросами и личной жизнью Аль-Хелайфи.

Отмечается, что Тайебу угрожали смертью. Когда он находился в тюрьме, над ним издевались. В частности, перед допросами его заставляли стоять много часов подряд. Сесть бизнесмену разрешали, только если его ответы устраивали тех, кто вел допрос.

Как сообщил один из источников Libération, существует вероятность, что Тайеб использовал имевшиеся у него документы для шантажа Аль-Хелайфи, а правительство Катара делало все, чтобы предотвратить их публикацию. Однако, как отмечается, «бесчеловечное отношение, с которым он столкнулся в Дохе, невозможно оправдать».

Также в статье сказано о том, что Тайеб и Рено Семерджан, один из юристов Аль-Хелайфи, заключили секретное соглашение, согласно которому первый должен был выплатить 5 млн евро в случае публикации документов. В этом соглашении Тайеб признает, что получил эти документы незаконным путем.

Источник, близкий к Аль-Хелайфи, отверг все обвинения в том, что дело Тайеба связано с президентом «ПСЖ», и назвал предпринимателя «шантажистом, который хотел получить миллионы и обжегся на этом».