В Париже начали расследование дела о похищении и пытках бизнесмена, у которого был компромат на президента «ПСЖ»
В Париже расследуют дело о похищении и пытках, к которому может быть причастен глава «ПСЖ».
Ранее стало известно, что катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана, у которого был компромат на Нассера Аль-Хелайфи, арестовали и держали в тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Сообщалось, что бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть.
В понедельник парижский суд назначил трех следственных судей для работы над делом о похищении, изоляции и пытках Бенабдеррахмана. Это произошло в результате подачи иска со стороны бизнесмена о пытках, похищении и насильственном лишении свободы.
«Мы очень рады, что это дело наконец-то стало предметом расследования французского правосудия», – заявили адвокаты Бенабдеррахмана.
Бизнесмен, у которого был компромат на президента «ПСЖ», провел 9 месяцев в тюрьме Катара, пока не отдал его. Там над ним издевались (Libération)
В конце концов это ведь не убийство футбола, а всего лишь угроза жизни бригаде арбитров УЕФА и бизнесмена.. Не критично
Побольше бы параноидальных новостей, так не хватает.
И то, что слышу, и то, что вижу,
Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку:
Когда состарюсь — издам книжонку
Про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане
пассатижи.
Все эмигранты тут второго поколенья —
От них сплошные недоразуменья:
Они всё путают — и имя, и названья, —
И ты бы, Ваня, у них был — "Ванья".
А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны — как в русской бане
лыжи!
Я сам завёл с француженкою шашни,
Мои друзья теперь — и Пьер, и Жан.
И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!