В Париже начали расследование дела о похищении и пытках бизнесмена, у которого был компромат на президента «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Нассер Аль-Хелайфи Футбол

В Париже расследуют дело о похищении и пытках, к которому может быть причастен глава «ПСЖ».

Ранее стало известно, что катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана, у которого был компромат на Нассера Аль-Хелайфи, арестовали и держали в тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Сообщалось, что бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть.

В понедельник парижский суд назначил трех следственных судей для работы над делом о похищении, изоляции и пытках Бенабдеррахмана. Это произошло в результате подачи иска со стороны бизнесмена о пытках, похищении и насильственном лишении свободы.

«Мы очень рады, что это дело наконец-то стало предметом расследования французского правосудия», – заявили адвокаты Бенабдеррахмана.

Бизнесмен, у которого был компромат на президента «ПСЖ», провел 9 месяцев в тюрьме Катара, пока не отдал его. Там над ним издевались (Libération)

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22 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Бронислав Каминский
А почему именно для Месси решили купить,а не для Мбаппе?)
Катарцам нужно было чтоб ЧМ запомнился, не зря же они вбухали в него 200 млрд, Мбаппе ЧМ уже брал это не так запомнится, а сделать чемпионом Месси уже другое, это люди запомнят
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Denis Fomin
Ответ ZamoRano
Чтобы наш Нассер у себя в Катаре мог купить чемпионат мира для Месси??? Да никогда, вот Корея смогла купить судей в 2002 против Италии и Испании, а наш Катар и наш Месси самые честные люди в мире, его пахан и брателло подтвердят!
И еще Мартинеса подкупил, чтоб брал пенальти от французов, да?
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almatbarsa
Ответ ZamoRano
Чтобы наш Нассер у себя в Катаре мог купить чемпионат мира для Месси??? Да никогда, вот Корея смогла купить судей в 2002 против Италии и Испании, а наш Катар и наш Месси самые честные люди в мире, его пахан и брателло подтвердят!
А французов на первые 80 минут финала тоже купили? Что-то они вообще исчезли всей командой пока не получили пенальти. Или это другое?
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ТвояМамка
Ответ Apol
На Ближнем Востоке по-другому решать дела и не умеют, достаточно вспомнить инцидент убийства журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции
Самое смешное, что при этом СА и Катар - друзья США.
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blaugrana_man
Ответ xamer 9
Можно в следующей новости обвинить Иноплатенян в закрытии полетов в аэропорту Санкт-Петербурга? Побольше бы параноидальных новостей, так не хватает.
Там Звезда Смерти приближалась вообще-то)
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Сергей Понурко
Ответ Бронислав Каминский
А почему именно для Месси решили купить,а не для Мбаппе?)
Возможно потому что Мбаппе недоволен клубом?
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Sobachkin
Они тоже деньги от шейхов хотят.... Скоро дело закроют
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несахар
катарские забавы
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dr. cage
Надеюсь противники Суперлиги в восторге, что во главе ассоциации европейских клубов стоит самый обычный басмач..

В конце концов это ведь не убийство футбола, а всего лишь угроза жизни бригаде арбитров УЕФА и бизнесмена.. Не критично
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xamer 9
Ответ ZamoRano
Чтобы наш Нассер у себя в Катаре мог купить чемпионат мира для Месси??? Да никогда, вот Корея смогла купить судей в 2002 против Италии и Испании, а наш Катар и наш Месси самые честные люди в мире, его пахан и брателло подтвердят!
Можно в следующей новости обвинить Иноплатенян в закрытии полетов в аэропорту Санкт-Петербурга?
Побольше бы параноидальных новостей, так не хватает.
+6
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Подкат Пенальтьевич
Кто бы сомневался. Уверен если копнуть там и не такое будет. Катар терроризм спонсировал активно. Но как то закрыли глаза в обмен на спонсорство.
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Бронислав Каминский
Ответ ZamoRano
Чтобы наш Нассер у себя в Катаре мог купить чемпионат мира для Месси??? Да никогда, вот Корея смогла купить судей в 2002 против Италии и Испании, а наш Катар и наш Месси самые честные люди в мире, его пахан и брателло подтвердят!
А почему именно для Месси решили купить,а не для Мбаппе?)
+18
-8
+10
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Любезный Коссутий
отправить ПСЖ в Лигу 2!
+2
-1
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ZamoRano
Чтобы наш Нассер у себя в Катаре мог купить чемпионат мира для Месси??? Да никогда, вот Корея смогла купить судей в 2002 против Италии и Испании, а наш Катар и наш Месси самые честные люди в мире, его пахан и брателло подтвердят!
+34
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+8
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Питекантроп
Арабская ночь, волшебный восток
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Футбол, хоккей итд
Компромат на шейха, возможно на Чеферина и Ко. Мне кажется, инициаторы СЛ - Джокера достали...
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Sevuska
Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу —
И то, что слышу, и то, что вижу,
Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку:
Когда состарюсь — издам книжонку

Про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане
пассатижи.

Все эмигранты тут второго поколенья —
От них сплошные недоразуменья:
Они всё путают — и имя, и названья, —
И ты бы, Ваня, у них был — "Ванья".

А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны — как в русской бане
лыжи!

Я сам завёл с француженкою шашни,
Мои друзья теперь — и Пьер, и Жан.
И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
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ten Hag
До сих пор расследуют угрозы убийством от Хелайфи в адрес арбитра матча 1/8 ЛЧ с Мадридом
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Kubinec_
Ответ Apol
На Ближнем Востоке по-другому решать дела и не умеют, достаточно вспомнить инцидент убийства журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции
во всем мире такой беспредел
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ConorNite
Действительно преступник. Мало того, что совершил столько махинаций и заработал состояние явно нечестным путем, когда дело касается его возможного разоблачения, не брезгует абсолютно никакими инструментами. Вплоть до похищения и пыток. Таких людей нельзя подпускать к Футболу. И лучше просто сажать
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Владимир Владимир
"Аньелли изверг, хотел разрушить УЕФА" - сказал Нассер
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Apol
На Ближнем Востоке по-другому решать дела и не умеют, достаточно вспомнить инцидент убийства журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции
+6
-4
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