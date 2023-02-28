В Париже начали расследование дела о похищении и пытках бизнесмена, у которого был компромат на президента «ПСЖ»

В Париже расследуют дело о похищении и пытках, к которому может быть причастен глава «ПСЖ».

Ранее стало известно, что катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана, у которого был компромат на , арестовали и держали в тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Сообщалось, что бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть.

В понедельник парижский суд назначил трех следственных судей для работы над делом о похищении, изоляции и пытках Бенабдеррахмана. Это произошло в результате подачи иска со стороны бизнесмена о пытках, похищении и насильственном лишении свободы.

«Мы очень рады, что это дело наконец-то стало предметом расследования французского правосудия», – заявили адвокаты Бенабдеррахмана.

Бизнесмен, у которого был компромат на президента «ПСЖ», провел 9 месяцев в тюрьме Катара, пока не отдал его. Там над ним издевались (Libération)