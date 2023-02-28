Месси догнал Роналду и Левандовского по наградам игроку года The Best – у форвардов по 2 приза

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги ФИФА Лука Модрич Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски The Best Футбол

Нападающий Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу призов игроку года от ФИФА.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины получил награду The Best во второй раз в карьере. Впервые она досталась ему в 2019 году, также он трижды был на втором месте в голосовании, еще раз – на третьем.

По два раза становились лауреатами премии футболисту года Месси, Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2020, 2021). В 2018 году победителем голосования стал Лука Модрич.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Pb-SE
Где Кройфф?
Если добавить и Кройфа, то роналду опять придётся назад выдвигать))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
Ответ Hella black
Там живут такие же люди как и ты. Ничем не хуже тебя,ровно как и ты,ничем не лучше их.
Так и есть, просто определённая группа людей это крайне не хочет признавать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Ответ VERBLYUD
4 ЗМ ФИФА + 2 The best + 1 Игрок года ФИФА = 7
Получается капитаны и тренеры клубов выбирали Месси 7 раз лучшим, а сколько роналду?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Пеле это случайно не тот который ты засчитывал себе голы забитые в товарищеских играх с командами пожарных ? Не тот который гордился что выиграл 3 ЧМ хотя по факту в 1962 году он сыграл 1 матч а весь остальной турнир пропустил из за травмы. А в конце этот же Пеле проигнорировал похороны Гарринчи которого в Бразилии считают футболистом ничуть не хуже Пеле
)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ Temp LC
Ошибаешься, зм ФИФА он получал только 4 раза
4 ЗМ ФИФА + 2 The best + 1 Игрок года ФИФА = 7
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Ответ Temp LC
За 16-17 года
Да, оказалось, что Месси год назад прокатили.
Думал третья у него уже. Обычно лауреаты почти всегда одинаковые с ЗМ, а в 2021 разные.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Becker
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности.🇦🇷
Да всем это понятно , но почему как попугай одно и тоже говорить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Заголовок - косточка для персофанов Кришти.

По факту Месси - 7 наград лучшему игроку года от фифа
Кришти+Левандовски - 7 наград лучшему игроку года от фифа
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp LC
Ответ Universal1000
Бредовая в целом награда конечно, раз у Кринжа её до сих пор было аж больше, чем у лучшего игрока в истории футбола. Левандовски-то ладно, год назад вторую чисто из жалости дали. Но порток как имел в два раза больше, чем Месси вопрос века.
За 16-17 года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Los Galácticos
Зидан три раза признавался игроком года ФИФА, или это другое ?
Кстати, не очень понятно, за что ему в 2003 дали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Los Galácticos
Зидан три раза признавался игроком года ФИФА, или это другое ?
Другие спонсоры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp LC
Ответ VERBLYUD
Конкретно "The best" вручают с 2016 года, с 2010 по 2015 игроку года вручали "Золотой мяч фифа", до 2009 - "Игрок года Фифа". По сути это одни и те же награды, просто меняют названия. Лео получил свою рекордную 7-ю награду лучшему игроку года от Фифа!
Ошибаешься, зм ФИФА он получал только 4 раза
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Бредовая в целом награда конечно, раз у Кринжа её до сих пор было аж больше, чем у лучшего игрока в истории футбола.
Левандовски-то ладно, год назад вторую чисто из жалости дали. Но порток как имел в два раза больше, чем Месси вопрос века.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Айлин 1990
Про какого второго говорит Роман не понимаю. Но роналду ведь в топ10 в истории с натяжкой. Месси. Пеле. Марадона. Платини. Ван Бастен. Бекенбауэр. Ди Стефано. Герд Мюллер. а потом роналду. ( Зидан, Роналдо, Роналдиньо и т.п)
Где Кройфф?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Ответ Экспертное мнение
Интересно, а каким образом Левандовски смог получить два раза, если всякие Таити, Сомали, Антигуа Барбуды никого кроме Роналду и Месси не знают?)) Что-то не сходится.
Там живут такие же люди как и ты. Ничем не хуже тебя,ровно как и ты,ничем не лучше их.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Конкретно "The best" вручают с 2016 года, с 2010 по 2015 игроку года вручали "Золотой мяч фифа", до 2009 - "Игрок года Фифа". По сути это одни и те же награды, просто меняют названия. Лео получил свою рекордную 7-ю награду лучшему игроку года от Фифа!
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Ответ OldRedWhite
Правильно ! Любителей футбола , а не фанатиков своего любимца ( любого )
Пеле это случайно не тот который ты засчитывал себе голы забитые в товарищеских играх с командами пожарных ? Не тот который гордился что выиграл 3 ЧМ хотя по факту в 1962 году он сыграл 1 матч а весь остальной турнир пропустил из за травмы.

А в конце этот же Пеле проигнорировал похороны Гарринчи которого в Бразилии считают футболистом ничуть не хуже Пеле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Los Galácticos
Зидан три раза признавался игроком года ФИФА, или это другое ?
Это другая награда, Зе Бест появился в 2016 году. Зидан получал Бриллиантовый мяч ФИФА, у Месси и Роналду он тоже есть вроде как. Потом в 2010 слились с Золотым Мячом, то есть ЗМ 2010-2015 это наполовину и есть "Зе Бест".
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
Это дембельский аккорд Месси в карьере игрока, больше ничего не будет
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Пеле играл в эпоху любителей
Правильно !
Любителей футбола ,
а не фанатиков своего любимца ( любого )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Про какого второго говорит Роман не понимаю.
Но роналду ведь в топ10 в истории с натяжкой.
Месси.
Пеле.
Марадона.
Платини.
Ван Бастен.
Бекенбауэр.
Ди Стефано.
Герд Мюллер.
а потом роналду.
( Зидан, Роналдо, Роналдиньо и т.п)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комил Мирзаев
отец футбол спорт величайший Месси
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Экспертное мнение
Интересно, а каким образом Левандовски смог получить два раза, если всякие Таити, Сомали, Антигуа Барбуды никого кроме Роналду и Месси не знают?)) Что-то не сходится.
Еще тогда это была справедливая награда, а сейчас шейхи купили, массоны на деньги мексиканских картелей🤣
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тор 100
Красавец!!🙏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Си Эм Панк
Ответ Los Galácticos
Зидан три раза признавался игроком года ФИФА, или это другое ?
Та награда которую вручали Зидану упразднена в 2009 году, The Best новая награда)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий