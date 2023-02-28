Месси догнал Роналду и Левандовского по наградам игроку года The Best – у форвардов по 2 приза

Нападающий Лионель Месси догнал по числу призов игроку года от ФИФА.

Форвард « » и сборной Аргентины получил награду The Best во второй раз в карьере. Впервые она досталась ему в 2019 году, также он трижды был на втором месте в голосовании, еще раз – на третьем.

По два раза становились лауреатами премии футболисту года Месси, Криштиану Роналду (2016, 2017) и (2020, 2021). В 2018 году победителем голосования стал Лука Модрич.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони