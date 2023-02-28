Месси догнал Роналду и Левандовского по наградам игроку года The Best – у форвардов по 2 приза
Нападающий Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу призов игроку года от ФИФА.
Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины получил награду The Best во второй раз в карьере. Впервые она досталась ему в 2019 году, также он трижды был на втором месте в голосовании, еще раз – на третьем.
По два раза становились лауреатами премии футболисту года Месси, Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2020, 2021). В 2018 году победителем голосования стал Лука Модрич.
Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони
Думал третья у него уже. Обычно лауреаты почти всегда одинаковые с ЗМ, а в 2021 разные.
По факту Месси - 7 наград лучшему игроку года от фифа
Кришти+Левандовски - 7 наград лучшему игроку года от фифа
Левандовски-то ладно, год назад вторую чисто из жалости дали. Но порток как имел в два раза больше, чем Месси вопрос века.
А в конце этот же Пеле проигнорировал похороны Гарринчи которого в Бразилии считают футболистом ничуть не хуже Пеле
Любителей футбола ,
а не фанатиков своего любимца ( любого )
Но роналду ведь в топ10 в истории с натяжкой.
Месси.
Пеле.
Марадона.
Платини.
Ван Бастен.
Бекенбауэр.
Ди Стефано.
Герд Мюллер.
а потом роналду.
( Зидан, Роналдо, Роналдиньо и т.п)