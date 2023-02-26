Пирс Морган: «Фанаты «МЮ» пытаются делать вид, что предпочли бы Вегорста, а не Роналду. Это уморительно – Ваут ужасен»
Пирс Морган высмеял фанатов «МЮ» за выбор Ваута Вегорста вместо Криштиану Роналду.
«Фанаты «Манчестер Юнайтед» пытаются делать вид, что предпочли бы в атаке иметь Вегорста, а не Роналду.
Это просто уморительно – он [Вегорст] же ужасен», – написал телеведущий, взявший скандальное интервью у португальца, после которого форвард и «МЮ» расторгли контракт.
Один болельщик в твиттере указал Моргану на то, что Вегорст отдал голевой пас в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». Пирс ответил: «Голевую передачу сделал Рэшфорд, это был автогол».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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тем более, Ваут ещё прессингует, без остановки.
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Как и тот факт, что португалец не оказался нужен не только Юнайтед, но и не одному топ клубу... И таки быть "не из тех" кто хочет за деньгами в арабские страны...
И если для этого нужен ограниченный Вегорст, а не старая примадонна с былыми заслугами.