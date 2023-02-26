Пирс Морган: «Фанаты «МЮ» пытаются делать вид, что предпочли бы Вегорста, а не Роналду. Это уморительно – Ваут ужасен»

Пирс Морган высмеял фанатов «МЮ» за выбор вместо .

«Фанаты « » пытаются делать вид, что предпочли бы в атаке иметь Вегорста, а не Роналду.

Это просто уморительно – он [Вегорст] же ужасен», – написал телеведущий, взявший скандальное интервью у португальца, после которого форвард и «МЮ» расторгли контракт.

Один болельщик в твиттере указал Моргану на то, что Вегорст отдал голевой пас в финале Кубка английской лиги с « ». Пирс ответил: «Голевую передачу сделал Рэшфорд, это был автогол».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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