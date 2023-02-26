Пирс Морган: «Фанаты «МЮ» пытаются делать вид, что предпочли бы Вегорста, а не Роналду. Это уморительно – Ваут ужасен»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ньюкасл премьер-лига Англия болельщики Кубок английской лиги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ваут Вегорст Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высмеял фанатов «МЮ» за выбор Ваута Вегорста вместо Криштиану Роналду.

«Фанаты «Манчестер Юнайтед» пытаются делать вид, что предпочли бы в атаке иметь Вегорста, а не Роналду.

Это просто уморительно – он [Вегорст] же ужасен», – написал телеведущий, взявший скандальное интервью у португальца, после которого форвард и «МЮ» расторгли контракт.

Один болельщик в твиттере указал Моргану на то, что Вегорст отдал голевой пас в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». Пирс ответил: «Голевую передачу сделал Рэшфорд, это был автогол».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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51 комментарий

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KH Y7
Удачи Роналду и МЮ! А пусть этот дурак закроет свой паст!! Портит настроение!🤦‍♂
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Konstantin Meerov
Ответ Катя Бурова
понятное дело, что Ваут хуже Роналду по классу, по многим параметрам. Но в футбол играет команда, а не один игрок, и в этом плане МЮ с Вегхорстом смотрятся куда лучше
понятное дело, что в нынешнем возрасте и форме Роналду не может быть конкурентом Вегорсту за место в составе МЮ
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Konstantin Meerov
Морган - жалок
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Vlad Leybenzon
ну с ним команда играет. он бегает. давит. это то, что устраивает тренера. Рон не вытягивал такой темп. 5 лет назад еще потянул бы
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Олег Вераксич
Ответ Los Galácticos
Расставание МЮ и Роналду пошло обеим сторонам на пользу, МЮ теперь берет трофеи а Роналду пачками кладет голы. Все довольны, и только Морган зачем то продолжает вести себя как дурачок.
Пачками кладет деньги.а голы в таком чемпионате глупо было было ему не забивать
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AA MM
Как же он смешон)
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U
Уже даже как троллинг не работает. Пора бы съехать с темы и не позориться.
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Mike Ball
у Кристины и Ваута одинаковая результативность в этом сезоне (в АПЛ и еврокубках, не сравнивать же верблюжачью лигу с Европой). зачем платить больше?
тем более, Ваут ещё прессингует, без остановки.
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Berd Official
Дайте этому Моргану крысиный я.д. пожалуйста. Один Морган(штерн) задол.ал. Вышел второй.
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Samsung Galaxy
Кто то заткнет это чучело
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Momos
Имя Питера Моргана есть в списке жертв священников педофилов. По возрасту там как-раз совпадет. Его самого журналисты спрашивали на эту тему и он ушел от ответа, вроде как ему не хочется на эту тему говорить. Если допустить, что это он, то тяжелая детская травма вполне объясняет его неравнодушие к Роналду
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REALITY
надеюсь Морган смотрел финал и страдал от того что его кормильца нет в составе))
Сплавили якорь в пустыню и в клубе воздух стал чистым
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Майкл Кейн
😅😅😅😅
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marchellinos
Хватит писать про этого 🤡
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melmi
Ответ Los Galácticos
Расставание МЮ и Роналду пошло обеим сторонам на пользу, МЮ теперь берет трофеи а Роналду пачками кладет голы. Все довольны, и только Морган зачем то продолжает вести себя как дурачок.
Почему как дурачок? Все разумно. Раньше Мендеш продвигал в СМИ своего клиента, теперь Морган. Отрабатывает свое
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Mogren
МЮ избавился от якоря в лице Роналду, результат - МЮ обладатель Кубка Английской Лиги!
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Барсик Юрана
Меня не выгнали, я сам ушёл в верблюд-лигу
кто тебя выгнал? Юран?
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Катя Бурова
понятное дело, что Ваут хуже Роналду по классу, по многим параметрам. Но в футбол играет команда, а не один игрок, и в этом плане МЮ с Вегхорстом смотрятся куда лучше
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Shuhrat Mavlyanov
🤦‍♂️
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moldfan
Если кто-то и делает вид, так этого сам Морган, который как будто бы не видит, огромный прогресс Юнайтед и по игре и по результатам с момента ухода Криштиану.

Как и тот факт, что португалец не оказался нужен не только Юнайтед, но и не одному топ клубу... И таки быть "не из тех" кто хочет за деньгами в арабские страны...
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uragan
Бузова английская этот морган.
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moldfan
Фанаты Манчестер Юнайтед предпочитают гарантированное место в ЛЧ, проход Барселоны в Еврокубках и первый трофей уже спустя 2 с лишнем месяца, как избавились от Криштиану.

И если для этого нужен ограниченный Вегорст, а не старая примадонна с былыми заслугами.
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Блуждающий странник
В нынешних реалиях большинство болельщиков МЮ предпочло бы Вегорста. Роналду не готов сидеть на скамейке либо пахать на Рэшфорда, а Ваут готов. Все банально время не щадит никого, быть вторым звеном он не хочет, а на роль первого звена уже не подходит. К тому же Вегорст далеко не ужасен, человек своей работоспособностью делает этот МЮ целостным, дает опцию играть вторым номером, играть навесами. Бензема когда в Реале выполнял много черновой работы у него тоже была слабая реализация, как итог лучший игрок последних лет. Все топовые бомбардиры если посмотреть стараются работать без мяча меньше, это влияет на реализацию. Под футбол Тен Хага Рон не вписывается, уже пора забыть об этом. Морган будто пытается поймать уходящий хайп
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Тимофей Кушнир
Такими темпами Морган скажет, что чемпионат Аравии лучше АПЛ, а Аль-Наср победил бы Реал, Арсенал и Барсу по 0:5.
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Игорь Климов
Всем давно очевидно, что Вегорст более полезен.
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