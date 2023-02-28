Килиан Мбаппе: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан»
Нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе пригласили в Серию А.
На церемонии вручения наград The Best один из болельщиков предложил футболисту сборной Франции когда-нибудь поиграть в Италии.
«Если я приеду в Италию, то только в «Милан», – заявил Мбаппе.
24-летний форвард занял второе место в номинации «Лучший игрок года», уступив Лионелю Месси.
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А если серьёзно, то с его личкой ему только за ПСЖ играть.
Но слышать такие слова приятно, чего греха таить)
Милан - великая команда , с громадными традициями . И составить конкуренцию Наполи было интересно 👍