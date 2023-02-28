Килиан Мбаппе: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан»

Нападающего « » пригласили в Серию А.

На церемонии вручения наград The Best один из болельщиков предложил футболисту сборной Франции когда-нибудь поиграть в Италии.

«Если я приеду в Италию, то только в « », – заявил Мбаппе.

24-летний форвард занял второе место в номинации «Лучший игрок года», уступив Лионелю Месси.

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