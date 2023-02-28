Килиан Мбаппе: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе пригласили в Серию А.

На церемонии вручения наград The Best один из болельщиков предложил футболисту сборной Франции когда-нибудь поиграть в Италии.

«Если я приеду в Италию, то только в «Милан», – заявил Мбаппе.

24-летний форвард занял второе место в номинации «Лучший игрок года», уступив Лионелю Месси.

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31 комментарий

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Mr Azimof
К старости будет только Милан и Юве, и Интер, итд...
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Mr Azimof
Ответ MinkoffS
Раз уж с Реалом не срослось, Велком ту Милан, черепашка ниндзя!
Губу раскатал))
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Великолепная Семёрка
Мбаппе это страшный сон для мэси
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Футбол, хоккей итд
Он же сказал - приеду.)) Ему в Италии нравится г. Милан...
А если серьёзно, то с его личкой ему только за ПСЖ играть.
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Басанг Басангов
Перейдет в Интер в итоге, как это часто бывает после громких заявлений
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Starki92
Сейчас зп одного Киллиана больше, чем весь суммарный фонд зп Милана)))
Но слышать такие слова приятно, чего греха таить)
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Милчик
Ответ Милан. Тонали. 8.
Мбаппе кстати на самом деле с детства болеет за Милан ☝️ ...
он начал болеть за Милан за 10 лет до своего появления на свет
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Антон Колпаков
Ответ Юрий Кечко
Мбаппе слишком хорош для сериала
а для лиги 1?
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Мужанов Дмитрий Александрович
А что это он про чемпионат Италии заговорил, неужели на повышение собрался?
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Vasilyev
Ответ Голубая Эскадра
Это комплимент Милану
Скорее, комплимент истории клуба. И Роналду вряд-ли думал о том, что будет играть в Ювентусе. С учётом проблем клуба а период его расцвета
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Фанат месси
Потому что в Интере негр - наркоман
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N1ghtwolf
Ответ Sevuska
Так и ехал бы - пора проявлять себя в других высших лигах . Милан - великая команда , с громадными традициями . И составить конкуренцию Наполи было интересно 👍
Милан днище. Туда даже середняк не поедет, не говоря о лучшим футболисте мира.
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Ussaev M
к отцу
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encaro_one
Но с зарплатой в полкоманды )
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софочка
Ответ mArty-.-
У Милана уже есть свой Мбаппе
Салемакерс?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ MinkoffS
Раз уж с Реалом не срослось, Велком ту Милан, черепашка ниндзя!
Ага, разбежался он прям, чтобы вылетать из лч и никогда не получить зм)
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Alea Jacta-Est
к нам толькко бесплатно))а так слышали мы ипрореал ранее
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Sevuska
Так и ехал бы - пора проявлять себя в других высших лигах . Милан - великая команда , с громадными традициями . И составить конкуренцию Наполи было интересно 👍
А лч он с кем брать будет? Пока Милан не будет конкурентоспособной командой, получить звезду уровня мбаппе нереально
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Dima Demchenko
Было бы прикольно, если бы перешел в тоттенхэм, как и хотел том холланд (актеры игравшего человека паука)
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Мурат Абдрахманов
потому что там играл мой настоящий отец, добавил Киллиан )
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KING_OF_RUSSIA
Ответ mArty-.-
У Милана уже есть свой Мбаппе
Леау? Потенциал может и есть, но пока совсем не Мбаппе
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Sevuska
Так и ехал бы - пора проявлять себя в других высших лигах .
Милан - великая команда , с громадными традициями . И составить конкуренцию Наполи было интересно 👍
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grek087
У Мбаппе отличный вкус. Он болел с детства за те же клубы что и я. Реал, Милан… Если он ещё скажет что в Англии только за МЮ то я вообще с ума сойду. Жаль что деньги его спутали, сложно ненавидеть этого парня
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MinkoffS
Раз уж с Реалом не срослось, Велком ту Милан, черепашка ниндзя!
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Егор Лешуков
Вся Италия начала копить деньги. И это начало нового сериала на Спортс.
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