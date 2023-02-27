«Мбаппе показал, что он все еще босс. Он наводит ужас». Анри о форварде «ПСЖ»

высказался об игре .

Форвард « » сделал дубль в матче 25-го тура Лиги 1 против « » (3:0) и теперь делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.

«Мбаппе был настроен показать, что он все еще босс. И он сделал это снова. Он наводит ужас», – сказал экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции в интервью Amazon Prime Video Sport.