«Мбаппе показал, что он все еще босс. Он наводит ужас». Анри о форварде «ПСЖ»
Тьерри Анри высказался об игре Килиана Мбаппе.
Форвард «ПСЖ» сделал дубль в матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0) и теперь делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.
«Мбаппе был настроен показать, что он все еще босс. И он сделал это снова. Он наводит ужас», – сказал экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции в интервью Amazon Prime Video Sport.
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ПСЖ убивает футбол
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2 гол: забежал и слёту пробил в угол