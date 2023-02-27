«Мбаппе показал, что он все еще босс. Он наводит ужас». Анри о форварде «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ Тьерри Анри лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри высказался об игре Килиана Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» сделал дубль в матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0) и теперь делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.

«Мбаппе был настроен показать, что он все еще босс. И он сделал это снова. Он наводит ужас», – сказал экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции в интервью Amazon Prime Video Sport.

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22 комментария

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Dario Alexys
Босс это тот кому не нужен Месси , чтобы решать матчи. Нужно больше сольных матчей , чтобы считаться боссом.
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Я Гражданин Мира
Ответ otchim kaloeda
Связка Месси/Мбаппе вчера очень порадовали...
Потому что неймара не было
Без неймара, это лучшая связка мира
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Elkorazon01
Ответ che kaif
В прошлый раз Мбаппе закинул двушку твоей баварии и выкинул из 1.8 а в этот. Он был на травме и почти не играл если что . Ждем в отаетке дежурную двушку Мбаппе в ворота монополистов из мюнхена
В прошлый раз тоже не играли Горецка и РЛ9 , Бавария давила псг( посмотри статистику ) псг вышел за счет гола на чужом поле, а счет обеих встреч был равным
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ДЖИН
Затмит Роналду однозначно.
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Иван Шуткин
Все ещё Босс)) Ему 23мгода, а высказался, как будто ему 32 и он ещё может быть лидером)
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che kaif
Ответ А. Мостовой
ага, наводит "ужас" в играх с французскими середнеками. Бавария уже показала его уровень
В прошлый раз Мбаппе закинул двушку твоей баварии и выкинул из 1.8 а в этот. Он был на травме и почти не играл если что . Ждем в отаетке дежурную двушку Мбаппе в ворота монополистов из мюнхена
+7
-2
+5
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Александр Киричев
Ответ Direct free kick
Мбаппе лучший игрок мира
после Головина
+12
-1
+11
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Fan de PSG depuis 2002
Он и в Мюнхене покажет себя. Уверен в том, что Пари Сен-Жермен даст бой Баварии. Allez PSG
+1
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Рустам Атаев
действительно мозг черепашки
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Zidan GOAT
Ответ ALMANAC
Про великий сезон Карима все журналисты и эксперты уже забыли из-за ЧМ. Про фанатов вообще молчу. Буду топить за него, но шансов очень мало. Скинут что-то Куртуа возможно для разнообразия
Потому что распиаренный Аргентос ЧМ выиграл, любой другой победитель не был бы даже в претендентах на эту награду
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-2
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ ALMANAC
Боссу сегодня опять сидеть в зале смотреть как The Best получает Месси (или вдруг что-то пойдет не так и дадут Кариму). ПСЖ убивает футбол
Чем это он его убивает?
0
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А. Мостовой
ага, наводит "ужас" в играх с французскими середнеками. Бавария уже показала его уровень
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-3
-2
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ALMANAC
Ответ Zidan GOAT
Должно наоборот что-то пойти так, чтобы награду забрал Бензема
Про великий сезон Карима все журналисты и эксперты уже забыли из-за ЧМ. Про фанатов вообще молчу.
Буду топить за него, но шансов очень мало. Скинут что-то Куртуа возможно для разнообразия
+2
-2
0
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Zidan GOAT
Ответ ALMANAC
Боссу сегодня опять сидеть в зале смотреть как The Best получает Месси (или вдруг что-то пойдет не так и дадут Кариму). ПСЖ убивает футбол
Должно наоборот что-то пойти так, чтобы награду забрал Бензема
+1
-2
-1
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Raybay
жаль не забил второй убойный момент , получил бы 9
+1
0
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ALMANAC
Боссу сегодня опять сидеть в зале смотреть как The Best получает Месси (или вдруг что-то пойдет не так и дадут Кариму).

ПСЖ убивает футбол
0
-4
-4
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kaka10
у Мбаппе визуально конечно всё легко получается

1 гол: оторвался на 10 метров от защитников, пробил рядом с вратарём
2 гол: забежал и слёту пробил в угол
+3
0
+3
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LLiriKK
Мбаппе доказал, что является ключевой фигурой этого «Парижа». Как и неделей ранее, решив игру с «Лиллем» в пользу своей команды после выхода на поле, он и в Марселе теперь не оставил ни единого шанса рассматривавшемуся в качестве основного конкурента парижан местному клубу. Уникальный игрок!
+6
0
+6
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otchim kaloeda
Связка Месси/Мбаппе вчера очень порадовали...
+5
-4
+1
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cektor
Месси Мбаппе сделали вчерашний вечер
+1
-3
-2
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Direct free kick
Мбаппе лучший игрок мира
+9
-7
+2
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Сикарио
8 марта на экранах: "Босс-молокосос".
+1
-6
-5
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