Президент «Легиона» Лахиялов: «В первом же матче пришли расценки по судьям: победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас не знаю»
Шамиль Лахиялов рассказал о судействе во Второй лиге.
– Букмекеры спонсорство предлагали?
– Очень много предложений было. Но из-за религиозных убеждений мы отказывали.
– Сложно. Это ведь деньги на развитие.
– Это противоречит нашей религии. Сразу мимо. Мы не работаем с букмекерами, командами и судьями.
– А были предложения от последних?
– Нам в первом же матче пришли расценки по судьям. Сразу сказали: пусть от нас ничего не ждут.
– То, о чем я думаю?
– Естественно, то, о чем вы думаете. У нас был человек – в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас уже не знаю.
– Офигеть!
– Я что, кого-то этим удивил? – сказал с улыбкой президент «Легион-Динамо».
Если в рублях, то на игроманах судьи куда больше могут заработать, правильно ставя пенальти, удаляя и т.д.
Последний раз видел чтоб судью чиркнули где то в году 2005. Сам тоже выбегал на поле, принимал участие)))
А скидки постоянным клиентам? Абонент?