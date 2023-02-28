Президент «Легиона» Лахиялов: «В первом же матче пришли расценки по судьям: победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас не знаю»

Теги премьер-лига Россия судьи Вторая лига Шамиль Лахиялов Легион-Динамо деньги Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал о судействе во Второй лиге.

– Букмекеры спонсорство предлагали?

– Очень много предложений было. Но из-за религиозных убеждений мы отказывали.

– Сложно. Это ведь деньги на развитие.

– Это противоречит нашей религии. Сразу мимо. Мы не работаем с букмекерами, командами и судьями.

– А были предложения от последних?

– Нам в первом же матче пришли расценки по судьям. Сразу сказали: пусть от нас ничего не ждут.

– То, о чем я думаю?

– Естественно, то, о чем вы думаете. У нас был человек – в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас уже не знаю.

– Офигеть!

– Я что, кого-то этим удивил? – сказал с улыбкой президент «Легион-Динамо».

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13 комментариев

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Брэд Либил
Ответ Ярик01
Очень скромно озвучено, не верю, что настолько мало в ПФЛ платить надо. Или это в евро? Если в рублях, то на игроманах судьи куда больше могут заработать, правильно ставя пенальти, удаляя и т.д.
Мне кажется, цифры просто с потолка взятые.
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Павел Королев
Купил три пенальти в матче и двадцать косых евро сэкономил)))
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Ярик01
Очень скромно озвучено, не верю, что настолько мало в ПФЛ платить надо. Или это в евро?
Если в рублях, то на игроманах судьи куда больше могут заработать, правильно ставя пенальти, удаляя и т.д.
0
0
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Павел Королев
Ответ Кирилл.С-Пб
Как-то маловато)))
Для второй то лиги? Вроде норм
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Carlos
Да ну? Серьезно?
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Рафик Маркес
Ответ Ебздрогыч
Там другие методы: будешь плохо судить - со стадиона на своих ногах не уйдешь. И это, видимо, религии не противоречит
да неее... Я вот в Махачкале хожу на вторую лигу и на пердив (потому что бесплатно), если засуживают, то местные покричат конечно, чипсами закидают, но такого чтоб бить давно не было.

Последний раз видел чтоб судью чиркнули где то в году 2005. Сам тоже выбегал на поле, принимал участие)))
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Кирилл.С-Пб
Как-то маловато)))
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Назар Игорь
Ответ Ебздрогыч
Там другие методы: будешь плохо судить - со стадиона на своих ногах не уйдешь. И это, видимо, религии не противоречит
Именно так и "работали" судьи на стадионах в Чечне и Дагестане - "Не до жиру, быть бы живу".
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evil
Ну, по божески
А скидки постоянным клиентам? Абонент?
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Ебздрогыч
Там другие методы: будешь плохо судить - со стадиона на своих ногах не уйдешь. И это, видимо, религии не противоречит
+2
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по старой памяти, те кто 7-8 лет назад работали во второй лиге, сегодня вероятно работают в рпл, так что, выводы делайте сами...
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Назар Игорь
Сейчас расценки раз в 10 больше.
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dr. cage
Пенальти - 10000, Шашлык - 1200, шаурма в батоне - 300..
+6
-1
+5
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