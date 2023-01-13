Президент «Легиона» Лахиялов: «Наши шансы привлечь Хабиба увеличиваются. Он любит футбол даже больше, чем MMA»
Президент «Легион-Динамо» оценил вероятность приглашения экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Мы не видели официального подтверждения от Хабиба о завершении деятельности в MMA. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом. Но сам Хабиб еще не высказался. Я сразу сказал, как только увидел новости: если правда, то наши шансы привлечь его в футбол увеличиваются.
Почему? Потому что Нурмагомедов большую часть времени будет дома — ему будет скучно без спорта. Хабиб любит футбол даже больше, чем MMA.
Пока не знаю, в каком качестве можем его привлечь. Может, в качестве менеджера, футболиста или наставника. Я думаю, он в любом качестве поможет спорту. Особенно футболу в нашей республике.
Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Наше прежнее предложение в силе — контракт лежит на полке», — сказал Шамиль Лахиялов.
После 18 туров махачалинский клуб занимает в таблице Второй лиги (группа 1) 11-е место.
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