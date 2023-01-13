Президент «Легиона» Лахиялов: «Наши шансы привлечь Хабиба увеличиваются. Он любит футбол даже больше, чем MMA»

Президент « » оценил вероятность приглашения экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Мы не видели официального подтверждения от Хабиба о завершении деятельности в MMA. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом. Но сам Хабиб еще не высказался. Я сразу сказал, как только увидел новости: если правда, то наши шансы привлечь его в футбол увеличиваются.

Почему? Потому что Нурмагомедов большую часть времени будет дома — ему будет скучно без спорта. Хабиб любит футбол даже больше, чем MMA.

Пока не знаю, в каком качестве можем его привлечь. Может, в качестве менеджера, футболиста или наставника. Я думаю, он в любом качестве поможет спорту. Особенно футболу в нашей республике.

Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Наше прежнее предложение в силе — контракт лежит на полке», — сказал .

После 18 туров махачалинский клуб занимает в таблице лиги (группа 1) 11-е место.