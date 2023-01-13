Президент «Легиона» Лахиялов: «Наши шансы привлечь Хабиба увеличиваются. Он любит футбол даже больше, чем MMA»

Теги Вторая лига UFC Шамиль Лахиялов Хабиб Нурмагомедов Легион-Динамо Чемпионат.com Футбол

Президент «Легион-Динамо» оценил вероятность приглашения экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Мы не видели официального подтверждения от Хабиба о завершении деятельности в MMA. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом. Но сам Хабиб еще не высказался. Я сразу сказал, как только увидел новости: если правда, то наши шансы привлечь его в футбол увеличиваются.

Почему? Потому что Нурмагомедов большую часть времени будет дома — ему будет скучно без спорта. Хабиб любит футбол даже больше, чем MMA.

Пока не знаю, в каком качестве можем его привлечь. Может, в качестве менеджера, футболиста или наставника. Я думаю, он в любом качестве поможет спорту. Особенно футболу в нашей республике.

Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Наше прежнее предложение в силе — контракт лежит на полке», — сказал Шамиль Лахиялов.

После 18 туров махачалинский клуб занимает в таблице Второй лиги (группа 1) 11-е место.

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7 комментариев

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Арсений Элин
Лахиялов,это тот у которого брат террорист и во время исполнения гимна России он отварачивался в сторону...теперь президент клуба? Ну ну...
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Ivan Ivanych
Кто-нибудь объяснит спортивный смысл этой затеи?
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Михаил Никитин
И эта новость выделена «жирным»? Вы серьезно??
0
-1
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Roundabout
Нормально Лахиялов закрепился, помню, как он в Анжи Это’о мячики подавал
+1
0
+1
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Alexandr Sokolov
Подождите еще немного, когда она за 100 перевалит))) тогда точно перейдет
0
-1
-1
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Direct free kick
Хабиб гордость России
+3
-5
-2
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Фут.Боль
Уже года 2 как переходит.
+4
0
+4
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