Президент «Легиона» Лахиялов о Хабибе: «Когда он увидел, что мы на 20-местном микроавтобусе ездим, сказал: «Берите нормальные автобусы, я буду оплачивать»

рассказал о знакомстве с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

– Чем может удивить Хабиб?

– Взглядами на жизнь. У нас была долгая дискуссия, он много рассказывал о своих планах на Дагестан. Хабиб меня поразил этим, я был доволен. Но я не буду конкретно говорить.

– У Хабиба есть планы на спорт?

– Не-не, это спорта не касалось.

– Политика?

– Оставлю между нами.

– Клубу помогает?

– Есть история, которая доказывает, что Хабиб – большая личность. Когда он увидел, что мы ездим на матчи на 20-местном микроавтобусе, сказал: «На следующие выезды берите нормальные автобусы, я буду оплачивать». В дальние выезды он действительно взял на себя транспортные расходы, – сказал президент « ».