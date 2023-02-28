Президент «Легиона» Лахиялов о Хабибе: «Когда он увидел, что мы на 20-местном микроавтобусе ездим, сказал: «Берите нормальные автобусы, я буду оплачивать»
Шамиль Лахиялов рассказал о знакомстве с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
– Чем может удивить Хабиб?
– Взглядами на жизнь. У нас была долгая дискуссия, он много рассказывал о своих планах на Дагестан. Хабиб меня поразил этим, я был доволен. Но я не буду конкретно говорить.
– У Хабиба есть планы на спорт?
– Не-не, это спорта не касалось.
– Политика?
– Оставлю между нами.
– Клубу помогает?
– Есть история, которая доказывает, что Хабиб – большая личность. Когда он увидел, что мы ездим на матчи на 20-местном микроавтобусе, сказал: «На следующие выезды берите нормальные автобусы, я буду оплачивать». В дальние выезды он действительно взял на себя транспортные расходы, – сказал президент «Легион-Динамо».
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