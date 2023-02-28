Президент «Легиона» Лахиялов о Хабибе: «Когда он увидел, что мы на 20-местном микроавтобусе ездим, сказал: «Берите нормальные автобусы, я буду оплачивать»

Теги Вторая лига UFC Шамиль Лахиялов Хабиб Нурмагомедов Легион-Динамо Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал о знакомстве с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

– Чем может удивить Хабиб?

– Взглядами на жизнь. У нас была долгая дискуссия, он много рассказывал о своих планах на Дагестан. Хабиб меня поразил этим, я был доволен. Но я не буду конкретно говорить.

– У Хабиба есть планы на спорт?

– Не-не, это спорта не касалось.

– Политика?

– Оставлю между нами.

– Клубу помогает?

– Есть история, которая доказывает, что Хабиб – большая личность. Когда он увидел, что мы ездим на матчи на 20-местном микроавтобусе, сказал: «На следующие выезды берите нормальные автобусы, я буду оплачивать». В дальние выезды он действительно взял на себя транспортные расходы, – сказал президент «Легион-Динамо».

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8 комментариев

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benjamin92
Ответ Kanan Jarrus
типичный ваня, фантазирующий о джакузи с мужчинами
фантазирует о мужчинах в джакузи типичный ахмед, а не ваня )
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Kanan Jarrus
Ответ benjamin92
"Когда он увидел как мы в 20-местном джакузи сидим, сказал: Я буду оплачивать!"
типичный ваня, фантазирующий о джакузи с мужчинами
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-1
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Dmitry Shaolin
А когда он увидел, как мы в 22 рыла пинаем один мячик - купил нам еще 21.
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benjamin92
"Когда он увидел как мы в 20-местном джакузи сидим, сказал: Я буду оплачивать!"
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Валдис Пельш
дождались, наконец-то, ура, товарищи
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Osodj Djhshs
Ответ Direct free kick
Хабиб гордость России
Если бы только девушкам штуцер свой в рот брать не предлагал без стеснений. Так и не извинился за это
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Peter Parker
Если Хабибу не жалко, пусть дает, всяко лучше, чем доить бюджетные деньги.
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Direct free kick
Хабиб гордость России
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